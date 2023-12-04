香港驗身中心｜你驗對了嗎？看清不同人士驗身需要 最快7日出報告

都市人愈來愈注重健康，從飲食、運動、生活習慣，到追求work-life balance，年年驗身自然少不了！坊間不少體檢套餐令人花多眼亂，你對驗身項目又知道幾多？其實不同年齡、性別、家族遺傳病史都有不同的驗身要求，與其盲從驗身浪費金錢，不如先了解真正需要。今次就帶大家來到香港驗身中心，認識中心內的先進醫學儀器及檢查設施，由香港驗身中心代表，營養師Elaine Leung為大家拆解當中檢驗項目，究竟常見的超聲波、驗血、心電圖等檢驗項目，如何查找潛在疾病，達致「及早控制」的效果，關心個人及家人健康的你，就要留意下文啦！



超聲波檢查非大肚婆專利 男女都適合

相信不少女性也曾受到婦女病所困擾，陰道瘙癢灼熱有可能是念珠菌感染、餵母乳的媽媽胸部紅腫疼痛易患乳腺阻塞或乳腺炎、月經量多和頻尿有機會是子宮肌瘤問題引致，除了身體上的不適，更承受不同程度的心理壓力，Elaine鼓勵大家積極治療，並可以透過超聲波檢查作出診斷，對症下藥。簡單而言，超聲波是非入侵性影像學檢查，無痛無輻射，而且過程簡單，準確度高，通常應用孕婦產檢，亦會應用在盆腔、乳房、前列腺、甲狀腺等檢查之上。Elaine建議女性每年要做乳房、子宮、卵巢超聲波檢查，預防癌症及其他婦科病，例如子宮頸腺體或卵巢囊腫、子宮結構異常、子宮肌瘤、子宮內膜增生、息肉及腫瘤等。現代女性要兼顧家庭事業，經常處於高壓狀態，不少男士對身體檢查都較為被動，Elaine提醒，由前列腺肥大與前列腺癌的症狀相似，加上初期病徵不明顯，女士不妨提醒你的另一半或父親定期做前列腺超聲波，以免錯過治療的黃金機會。

香港驗身中心代表，營養師Elaine Leung認為驗身前應先了解自身需要。

驗血知癌指數 乳癌、卵巢癌通通現形

驗血有效檢測到一系列身體狀況與潛在疾病，例如都市人常見的三高、尿酸、類風濕關節炎、肝腎功能、甚至癌症風險，都可以透過驗血檢測。Elaine︰「卵巢癌是香港女性十大最高發病率癌症之一，我會建議女性做『卵巢癌 - 癌抗原125』，癌抗原125是癌細胞內含的一種醣蛋白，為評估卵巢癌病人的標準程序。而大部份患卵巢癌、或良性卵巢病變的女性，她們的癌抗原125水平均有所上升，定期檢查有助及早診斷與治療。」此外，另一女性常見癌症乳癌 亦可透過「乳癌 - 癌抗原 15.3」血液檢查，患有乳癌的病人通常都有較高的癌抗原15.3水平，乳癌腫瘤標記可用來監測患乳癌的機會。男性方面，亦可抽血監測睪固酮指數，若患者血液睪固酮濃度低於300-320 ng/dl，則可診斷為睪固酮低下，需要作出相關治療。Elaine表示︰「65歲以上、高脂飲食、缺乏運動或近親曾患前列腺癌的男性，應進行『前列腺癌抗原Total PSA』及『游離前列腺癌抗原Free PSA』檢測，保持前列腺健康。」

關注長者健康 7個工作天出報告

作為子女，關心父母長者的心臟健康，可以帶他們做靜態心電圖檢查，檢查是否有心律不正、心房心室肥大或心肌缺氧等異常狀況。過程簡單，只需保持安靜及躺平在床上，待醫護人員在手腳及胸部貼上電極，便能用心電圖儀器（ECG）記錄心臟活動的電流變化。Elaine亦推薦長者進行甲狀腺超聲波有效檢驗出甲狀腺腫瘤、甲狀腺發炎、頸部腫等情況，防患於未然。而頸動脈超聲波可早期並準確檢測是否有粥狀動脈硬化的現象，針對高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風及缺血性心臟病患者、肥胖與吸煙人士，有助及早預防腦中風及心臟病發。香港驗身中心提供一站式專業體檢套餐與專業建議，助你找到最合適的體檢項目，及早預防並作出治療，最快7個工作天出報告，更安心快捷，是你的健康後盾！

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