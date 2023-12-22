激光牙科治療是什麼? 一文了解激光牙科治療的應用

激光應用在醫學領域上已有一段頗長的時間，隨著科技的發展，應用的範圍已越來越廣泛，技術更是越來越成熟。激光在牙科治療上的應用亦漸趨普遍，配備激光儀器的牙科診所也愈來愈多。不過，一般人對牙科激光治療可能都只是一知半解，那麼，今天就讓我們一起探討激光牙科治療的知識和功效吧。



激光牙科治療是甚麼?

激光或雷射是由一種特定裝置發出的高能量光束。按照其不同的波長與在不同組織上產生的效果，現今被廣泛使用於牙科相關的手術治療上，包括口腔組織的切割、牙髓病治療、牙周病、根管治療，甚至是進一步應用在口腔美容等範疇。

激光牙科治療的原理是利用激光的能量與牙齒組織的相互作用，從而實現不同的治療效果。激光牙科治療的主要原理如下：

1. 吸收：利用不同口腔組織對激光的吸收能力不同，可以達致特定組織的加熱或其他反應，而不會明顯影響其他組織。

2. 加熱：激光的能量可以引起組織的加熱。當激光的能量轉化為熱能，可以用於切割、蒸發或凝固組織。不同的激光波長和參數可以產生不同的加熱效果。

3. 殺菌: 激光發出的波長會被細菌吸收，達到殺菌的功效。

4. 組織再生：某些低能量輸出的激光可以刺激細胞的生長，有助於促進受損組織的恢復和傷口瘉合。

具體的應用和治療效果取決於使用的激光儀器的介質、特性、波長和參數，以及病人的需要和病情。

牙科激光儀器

較為常見的牙科激光大致上可以分為三種：二極體雷射(Diode Laser)、二氧化碳雷射（CO2 Laser）、水雷射（Water Laser），各有不同的優點與和功用。

二極體雷射(Diode Laser) 波長：810~980 nm

二極體雷射是利用聚焦高溫燒灼的方式來治療，用於切割時可以精準控制，而低能量雷射則能刺激細胞再生，因此目前在臨床的的應用極為廣範。

應用：牙周病治療、消除腫脹發炎、根管治療、牙齒美白等。便於軟組織切割，止血效果良好。可以刺激細胞再生、降低疼痛和消腫、亦可以促進傷口癒合。

二氧化碳雷射（CO2 Laser） 波長：10640nm

有別於水雷射與二極體雷射，二氧化碳雷射治療是不需要與組織接觸的。

藉由蒸發與焦化組織中的水分子，達成對軟硬組織的切割並能幫助組織凝結，有良好的止血效果。

應用：軟組織切割與剝離、唇繫帶切除、去除肉芽組織、牙齦修整、口腔潰傷等。

水雷射（Water Laser） 波長：2940nm

水雷射光源與水分子吸收結合，形成高能量水柱能用於組織的切割上。因為需要沖水，水雷射並不會有溫度過熱的情況出現，被去除的發炎組織會順便被沖走，極為便利。除了運用在軟組織上，對硬組織如牙結石，蛀牙甚至骨頭都有相當優秀的切割能力。

應用：軟硬組織切除、牙周治療、植牙、蛀牙移除、根管治療、牙冠增長術等。

使用激光牙科治療的好處:

由於激光能夠做到精準切割，因此傷口較小、出血量低 ;而病人手術後的腫脹和不適也會減少，傷口愈合時間亦會更快。另外，高能量的光束可以產生良好的滅菌效果，使治療效果更佳。

激光的應用:

激光在牙科治療中的應用非常廣泛，除了一般口腔手術和牙周病治療外，激光也可應用在口腔美容的範疇。常見的激光治療包括：

治療牙周病:

激光可以清除牙周袋深處的牙可，去除受感染的軟組織，消除細菌及其毒素，以提升治癒率。激光治療的創傷度較低，還可以刺激牙齦組織的愈合，意味著更少的不適和更短的復原時間。

杜牙根:

在杜牙根的過程中，使用激光可以幫助清除根管內的細菌和受感染的組織，以提升治癒率。

口腔手術:

如割脷筋唇筋、治療唇泡疹和口腔潰瘍（包括痱滋）、消除口腔病變（如色斑、白斑症、扁平苔癬等）、牙冠增長術、舒緩牙骹痛楚等等。

牙肉修正:

激光可用於切割牙肉和其他軟組織，因此可以用作修改牙肉高度和切走增生的牙肉組織，使病人的笑容更自然。

去除牙肉黑斑:

當黑色素在牙肉表面積聚時，牙肉就會出現「黑斑」，影響外觀。此情況最常見於有吸煙習慣的人士。利用激光，可以磨走牙肉表層黑色素，令牙肉回復正常的顏色。

牙齒美白:

激光可以激活牙齒美白劑，加速牙齒表面色素的分解和去除，從而使牙齒變得更亮白。

總括而言，激光在牙科領域中用途廣泛，治療效果亦相當不錯，尤其是配合傳統的牙科治療方案，功效更是事半功倍。不過需要注意的是，激光治療的應用一定要由受過相應訓練的牙醫進行。如果對激光應用或牙齒治療有任何疑問，最好諮詢專業的牙醫，以獲得詳細的建議和治療方案。

資料提供: 曾漢輝 牙科醫生