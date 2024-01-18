前列腺肥大｜英王下周需入院治療 60歲以上高危 認清５大症狀！

本周三（1月17日）英國王室宣布，英王查理斯三世因前列腺肥大症尋求治療，下周將會入院接受治療。



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圖為2023年12月，英王查里斯三世和王后卡米拉出席在英格蘭東部桑德靈漢姆莊園舉行的聖誕日禮拜。（圖片來源：Reuters）

前列腺肥大是一種非常普遍的退化性疾病，據衛生署資料，在本港逾半 60 歲以上男性患有良性前列腺肥大症，而 80 歲以上男士，更有 9 成是患者。到底什麼是前列腺肥大症？又會對身體造成怎樣的影響？

什麼是前列腺肥大症？

前列腺肥大症是指男性前列腺增生，導致前列腺腺體組織增大的一種疾病。前列腺是男性生殖系統中的一個小腺體，位於膀胱底部，環繞著尿道。其功能是分泌液體，幫助維持精液的正常構成。

隨著男性年齡的增長，前列腺通常會逐漸增大，因此許多男性上了年齡之後都會出現前列腺肥大，但常見並不等於不用理會。儘管這種病屬於良性增生，但當腺狀組織不斷肥大，會嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。

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前列腺肥大症５大常見症狀

當前列腺增生到一定程度時，就可能壓迫到尿道，導致一系列的症狀。這些症狀包括：

1. 尿頻：感覺需要更加頻繁地排尿，尤其是夜間。



2. 排尿困難：尿流變弱、斷斷續續，需要用力才能排尿。



3. 尿急：突然感到迫切需要排尿，難以控制。



4. 尿滴漏：排尿結束後仍然有小量尿液滴漏出來。



5. 尿道不完全排空感：感覺尿液未完全排空，需要多次嘗試才能排尿完全。



這些症狀可能對男性的生活品質產生負面影響。前列腺肥大症並非癌症，且不會直接導致前列腺癌。然而，如果出現類似的症狀，建議諮詢醫生進行評估和診斷。治療方法包括藥物治療、手術和其他治療選項，具體選擇會根據患者的症狀嚴重程度和個人需求而定。

如何預防良性前列腺肥大？

隨著年紀的增長，患上前列腺脹大的機會亦相對提高，至今尚未有明確的預防方法，不過大家可以參考以下的建議，相信會有助減低前列腺脹大的風險：

1. 定期檢查



根據美國癌病學會的建議，50歲以上的男士每年都應定期進行前列腺檢查，有助及早診斷病情和進行治療。

2. 肛門指診



一般建議50歲以上男性，每年至少應進行一次肛門指診。此檢查可概略了解前列腺的大小、形狀、是否有不正常的硬塊、有否發炎等。

3. 保持健康的飲食及生活習慣



良性前列腺脹大主要是由於荷爾蒙轉變和非癌性前列腺組織增生而引致，而泌尿系統患上炎症也會使症狀加重。此外，肥胖、心理壓力、抑鬱、酗酒、吸煙、藥物、飲食習慣及衛生等等因素，都有可能導致良性前列腺脹大的機會。

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