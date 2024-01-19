備戰馬拉松｜按摩膏應該幾時用？即睇藥劑師教你點揀按摩膏！

渣打香港馬拉松是每年的體壇盛事，相信不少跑手在每次的馬拉松賽前都要做練跑，為出賽作最好的準備。不論是跑步或做其他運動，放鬆肌肉是令身體達至最佳狀態的預備動作之一，一支合適的按摩膏正是你的好幫手。然而，市面上的按摩膏種類繁多，既有不同成份，又分冷、熱兩種劑型。註冊藥劑師陳志鵬坦言用錯按摩膏，其實會有反效果！因此，陳藥劑師今次會為大家介紹如何揀選一枝適合不同情況使用的按摩膏！



按摩膏切忌亂用

做完運動後出現肌肉痠痛，不少人都會用按摩膏來舒緩磞緊的肌肉。確實按摩膏有助舒緩肌肉疲勞，但並非按摩膏都適用於所有情況，陳藥劑師解釋：「市面上的按摩膏一般可分為冷療和熱療，冷療主要是針對即時受傷，例如球類運動跑步行山或水上運動等所造成的肌肉磞緊或拉傷。至於熱療則適用於慢性受傷，例如長期的肩頸痛症。」

陳藥劑師強調，如果用錯按摩膏，可導致情況惡化：「因為運動時的肌肉拉傷其實是發炎，如果此時選擇用熱療按摩膏，便會令到血管擴張，令受傷程度變壞。因此， 即時肌肉拉傷的情況下用冷療按摩膏才是正確選擇。」冷療即是冷凍治療，能夠迅速舒緩肌肉過勞和拉傷，亦可以令血管收縮，減少血液流入周圍組織所造成肌肉痠痛腫脹，在物理治療之中屬最迅速有效的治療方法。

註冊藥劑師陳志鵬坦言用錯按摩膏有機會帶來反效果。

冷療按摩膏適用於運動前、後

冷療按摩膏能夠舒緩肌肉痠痛，亦能幫助肌肉放鬆，陳藥劑師坦言：「在運動前或運動後均可使用冷療按摩膏，冷療按摩膏既可以放鬆肌肉，在運動前塗上令身體更快進入準備狀態。運動後塗上冷療按摩膏，更迅速恢復肌肉疲勞。」市面上的按摩膏有啫喱膏、乳霜和油膏三種劑型，陳藥劑師指出當中以啫喱膏的滲透力最強，直接塗抹在運動後繃緊的肌肉，立即迅速滲透，舒緩痠痛。

冷療按摩膏適用於職場人士

至於職場人士需要長時間使用電腦，容易腰痠背痛，另外需要長時間站立或重覆進行搬運動作，都有可能導致肌肉過勞。適當的舒緩治療可以幫助減輕肌肉磞緊痠痛，令身體迅速回復狀態。

Biofreeze冷凍靈啫喱膏全方位舒緩肌肉酸痛

Biofreeze冷凍靈啫喱膏採用南美冬青科灌木ILEX，提取其植物精華，並加入天然薄荷醇活性成份，製成的冷凍靈啫喱膏，冷凍冰涼的感覺，再加上啫喱膏的迅速滲透，可以被皮膚迅速滲透吸收。冷凍治療方式無需按摩便可放鬆磞緊肌肉，所以使用有清涼感的啫喱膏作為冷凍治療是一個不俗窆選擇，而且不含水楊酸，不會刺激皮膚。

此外，冷凍靈啫喱膏更推出三種包裝，以配合不同部位使用，分別是4oz啫喱裝、3oz走珠裝，及16oz泵裝。

產品詳情：https://bit.ly/3S3gAPB

Biofreeze冷凍靈啫喱膏從ILEX冬青科灌木中提取植物精華成份，並加入天然薄荷醇活性成份，從而產生冰涼感覺。

（資料及相片由客戶提供）