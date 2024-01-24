更年期後 女士容易尿失禁？ 短期使用局部荷爾蒙可改善病徵

撰文：健康Easy
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提起尿急、尿頻、尿失禁等問題，女士們的第一個反應可能是「關我咩事！」，認為這些症狀只會出現在年長男士身上。泌尿外科專科醫生張文虹指出，部份踏入更年期的女士們，社交生活依然活躍，但卻有機會因為荷爾蒙的變化導致出現不同的下尿道病徵，甚至尿滲等尷尬情況，建議她們可透過適當的訓練及短期塗抹女性荷爾蒙藥及早改善。

56歲的阿娟(化名)最近經常受到尿滲問題影響，試過與同事們出外用餐後，回程嘗試追趕巴士時發生小便失禁情況，甚至弄濕了褲，非常尷尬。她為了避免同樣情況，每日都會使用厚厚的防漏護墊，甚至寧願遲到也不願意急步跑。阿娟覺得尿慘情況非常影響日常生活，就連做運動跑步都不可能，於是求醫治理，竟發現問題與更年期有關！

年長女士常見的下尿道病徵：小便失禁外亦可有尿急、尿頻、夜尿

張文虹醫生指出，兩種較常見的小便失禁類型包括急迫性和壓力性尿滲，前者佔整體個案大約20%，後者則約佔80%。急迫性尿滲是當患者感到尿急時便難以控制，一旦找不到洗手間便有失禁情況。壓力性尿滲則是由於盆底肌肉或膀胱括約肌鬆弛引起，更年期的荷爾蒙變化對這些組織產生影響，從而導致漏尿和其他下尿道症狀的出現，例如尿急、尿頻、夜尿等。

「提起更年期，大部份人只會想到潮熱的問題，而未能聯想到下尿路相關的徵狀。其實女性在胚胎期，陰道、子宮，膀胱和尿道的發育都來自同一組細胞，因此，當女士們踏入更年期，女性荷爾蒙發生變化，除了引致陰道乾澀不適外，膀胱和尿道也會同時受影響，令這些組織變得薄弱，肌肉鬆弛等。」

張醫生表示，更年期婦女如出現下尿路病徵，應先排除其他可能性，如尿道炎甚或膀胱癌等。醫生可透過問症（如病者有沒有其他更年期症狀）；身體檢查（觀察陰道位置有沒有更年期的變化）；或透過膀胱日記評估膀胱功能及尿失禁的程度，從而選擇合適的治療方案。

局部荷爾蒙有效改善下陰乾澀 尿急尿頻徵狀

「如果是壓力性小便失禁，患者可首先透過控制體重和盆底肌肉訓練來改善病徵。而急迫性小便失禁，可嘗試一些口服藥物。針對更年期的情況，可使用一些局部塗在陰道和尿道的女性荷爾蒙，它主要的作用是幫助患者改善下陰乾澀的徵狀，對於尿急尿頻和小便失禁等病徵也有一定的效用。」張文虹醫生指出，這類型的荷爾蒙補充藥物，一般使用3個月左右便可停止使用。若果壓力性小便失禁的情況嚴重，並影響日常生活，亦可考慮接受手術。

張醫生提醒，不同人接受治療的成效各有不同、副作用與風險亦有不同，患者應與泌尿科醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承受手術風險的能力等，選擇最適合的治療方案。

泌尿外科專科張文虹醫生指更年期會令女士們的膀胱和尿道轉變而出現下尿路病徵。
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