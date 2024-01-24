更年期後 女士容易尿失禁？ 短期使用局部荷爾蒙可改善病徵

提起尿急、尿頻、尿失禁等問題，女士們的第一個反應可能是「關我咩事！」，認為這些症狀只會出現在年長男士身上。泌尿外科專科醫生張文虹指出，部份踏入更年期的女士們，社交生活依然活躍，但卻有機會因為荷爾蒙的變化導致出現不同的下尿道病徵，甚至尿滲等尷尬情況，建議她們可透過適當的訓練及短期塗抹女性荷爾蒙藥及早改善。



56歲的阿娟(化名)最近經常受到尿滲問題影響，試過與同事們出外用餐後，回程嘗試追趕巴士時發生小便失禁情況，甚至弄濕了褲，非常尷尬。她為了避免同樣情況，每日都會使用厚厚的防漏護墊，甚至寧願遲到也不願意急步跑。阿娟覺得尿慘情況非常影響日常生活，就連做運動跑步都不可能，於是求醫治理，竟發現問題與更年期有關！

年長女士常見的下尿道病徵：小便失禁外亦可有尿急、尿頻、夜尿

張文虹醫生指出，兩種較常見的小便失禁類型包括急迫性和壓力性尿滲，前者佔整體個案大約20%，後者則約佔80%。急迫性尿滲是當患者感到尿急時便難以控制，一旦找不到洗手間便有失禁情況。壓力性尿滲則是由於盆底肌肉或膀胱括約肌鬆弛引起，更年期的荷爾蒙變化對這些組織產生影響，從而導致漏尿和其他下尿道症狀的出現，例如尿急、尿頻、夜尿等。

「提起更年期，大部份人只會想到潮熱的問題，而未能聯想到下尿路相關的徵狀。其實女性在胚胎期，陰道、子宮，膀胱和尿道的發育都來自同一組細胞，因此，當女士們踏入更年期，女性荷爾蒙發生變化，除了引致陰道乾澀不適外，膀胱和尿道也會同時受影響，令這些組織變得薄弱，肌肉鬆弛等。」

張醫生表示，更年期婦女如出現下尿路病徵，應先排除其他可能性，如尿道炎甚或膀胱癌等。醫生可透過問症（如病者有沒有其他更年期症狀）；身體檢查（觀察陰道位置有沒有更年期的變化）；或透過膀胱日記評估膀胱功能及尿失禁的程度，從而選擇合適的治療方案。

局部荷爾蒙有效改善下陰乾澀 尿急尿頻徵狀

「如果是壓力性小便失禁，患者可首先透過控制體重和盆底肌肉訓練來改善病徵。而急迫性小便失禁，可嘗試一些口服藥物。針對更年期的情況，可使用一些局部塗在陰道和尿道的女性荷爾蒙，它主要的作用是幫助患者改善下陰乾澀的徵狀，對於尿急尿頻和小便失禁等病徵也有一定的效用。」張文虹醫生指出，這類型的荷爾蒙補充藥物，一般使用3個月左右便可停止使用。若果壓力性小便失禁的情況嚴重，並影響日常生活，亦可考慮接受手術。

張醫生提醒，不同人接受治療的成效各有不同、副作用與風險亦有不同，患者應與泌尿科醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承受手術風險的能力等，選擇最適合的治療方案。