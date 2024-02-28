心驚驚茶餐廳｜筷子腳易患心臟病？醫生拆解雙腿粗幼與健康的關係

不少女生都把瘦身減肥視為終身事業，務求打造一雙又直又幼的「筷子腳」。但原來雙腿太瘦有機會造成健康問題，患上心臟病的機會更有可能大於腿粗人士！到底雙腿的粗幼度與健康有何關係？與其道聽途說，不如一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生陳栢羲的專業分享！

攝影：蘇煒然



問題1：腿幼人士比腿粗人士患心臟病的風險較高？

陳栢羲醫生：研究顯示，四頭肌較大的心臟病患者，死亡風險相對較低。英國牛津大學相關研究指出，腿幼人士有更高風險罹患不同疾病。研究團隊在12年間追蹤近3,000人，發現無論男女，腿幼人士患上糖尿病、高血壓與癌症等的比例較高，其中罹患心血管疾病的風險更是兩倍以上。

心臟科專科醫生陳栢羲講解女士身型與健康的關係。

問題2：不少女仔四肢纖幼，肚腩卻明顯凸出，會否影響心血管健康？

陳栢羲醫生：這類人士的內臟脂肪水平或較高，從而影響游離脂肪酸的代謝，與身體對胰島素的敏感度，有機會增加患上糖尿病與代謝綜合症的機會。較高水平的內臟脂肪亦有可能影響好膽固醇，即高密度脂蛋白膽固醇的水平。好膽固醇在血管中扮演着清道夫的角色，若其水平降低，或會增加患上心血管疾病的機會。

問題3：既然身型未必可以反映一個人的健康，還有哪些量度心臟健康的準則？

陳栢羲醫生：常見心血管疾病的高危因素很多，包括三高，即高血壓、高血脂與高血糖。除此之外，吸煙者、高齡與男士亦為高危一族。而缺乏運動與長期受壓亦會增加患上心血管疾病的機會。所以我們要好好保護自己，預防這些高危因素的出現，並養成恆常運動與飲食健康的習慣。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。