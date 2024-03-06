心驚驚茶餐廳｜沖凍水涼浸溫泉養生？醫生拆解潛在心臟健康危機

有人說，浸溫泉的效果等同做運動，還可以鍛鍊心臟；也有人認為，沖凍水涼可以增強身體的免疫系統，減少病痛。事實上，浸溫泉與沖凍水涼均會增加心臟負荷，隨時誘發嚴重心臟問題。與其道聽途說，不如一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生曾子欣的專業分享！

攝影：鄭子峰



問題1：沖凍水涼可以增強抵抗力？

曾子欣醫生：的確有研究指長期沖凍水涼會令白血球數量上升，從而增強抵抗力，另外凍水亦能舒緩關節炎或皮膚病患者的症狀。但凍水涼對心臟而言是一個突如其來的極大衝擊，引發壓力荷爾蒙濃度的上升，損害心臟健康。如有隱性血管問題者或心臟病患者，有機會觸發心臟病發。

心臟科專科醫生曾子欣講解沖凍水涼與浸溫泉的潛在心臟健康危機。

問題2：浸溫泉可以預防心血管疾病？

曾子欣醫生：溫熱的泉水會令皮膚血管擴張，可以改善皮膚血液循環，加速新陳代謝，增加心臟負擔。對心臟健康者而言，浸溫泉與做運動有相似之處，同樣可鍛煉心臟。相反，對於血管閉塞、心律不正，甚至心臟衰竭等問題的心血管疾病患者，最好不要浸溫泉。浸溫泉期間若出現頭暈、氣促、胸悶等不適，應立刻離開熱水。

問題3：對於心臟健康人士，浸溫泉有何注意事項及禁忌？

曾子欣醫生：切忌全身一下就浸泡在溫泉，應從雙腳開始，放慢入池的速度，讓身體適應水溫。浸泡的高度不應超過心臟，時間大約在20分鐘內。另外，亦應避免在服用藥物或酒精後浸溫泉。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。