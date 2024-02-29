「優怡康」物理治療及職業治療助理證書課程　投身業界必讀

社會人口老化問題日趨嚴重，根據政府統計處的「2022年至2046年香港人口推算」報告，65歲及以上長者的比例，推算將由2021年的20.5%上升至2046年的36.0%*。護理院舍及醫療機構對「治療助理」和「復康助理」求才若渴，對有志投身物理治療、職業治療及醫護業界的朋友而言，及早裝備自己，取得專業資格，增加受聘的優勢，並提升協助長者復康的信心。現時於英國修讀物理治療的Jasmine，透過報讀「優怡康物理治療痛症及運動中心」舉辦的物理治療及職業治療助理證書課程，確立了成為一名物理治療師的志向，理論與實踐並重的課程設計，不但讓她學習到實際的應用技術，更提供良好的升學進修機會，向理想邁進一大步！



證書課程認受性高 助進修或投身相關行業

「優怡康物理治療痛症及運動中心」是一所一站式物理治療中心，於2022榮膺首屆「健康Easy卓越大獎」卓越物理治療大獎。除了康復治療服務外，「優怡康」與澳洲體適能專業教練學院 (ATFP)合辦專業醫護進修課程，完成課程後可獲ATFP簽發「【高級】復康助理員- 物理治療助理證書」或「【高級】復康助理員- 職業治療助理證書」，選擇就業或海外升學均具認受性。Jasmine修畢「優怡康」的證書課程，完成IAL考試後，便成功涵接到英國伯明翰大學物理治療系。無論是DSE畢業生希望投身業界；現職人士想繼續進修，實習治療知識及技巧，補回相關專業證書，提升競爭力；或有意轉行的在職人士，也可以報讀相關證書課程，掌握物理及職業治療專業的入場券。

理論與實踐並重 靈活學習模式助穩定基礎

課程理論與實踐兼備，涵蓋20小時網上理論課及20小時實習課。靈活的網上學習模式，令在職在學人士亦能輕鬆安排上課時間，隨時透過手機視頻進行學習，內容包括全面的物理治療、職業治療、復康知識及技巧。Jasmine透過網上理論課，了解有關人體結構、儀器治療以及一些常見疾病的知識，學會怎樣將病人由病床轉移到輪椅上等知識，打好穩定基礎。

Jasmine透過理論與實習課，學會了大學都未必學到的知識。

理論課外，學生有機會進行20小時實習 ，學習專業的應用技能。「優怡康」作為專業物理治療中心，備有醫院級數儀器，包括物理治療儀器、職業治療訓練工具、復康訓練工具，連衝擊波、高能量激光、磁療、無線超聲波機、G5深層按摩治療機、頸椎及腰椎牽引機、干擾電療等最新最先進的儀器，學生都能親身操作，掌握使用技巧。Jasmine分享︰「實習時有機會體驗不同物理治療的儀器，令我更加了解這些儀器是怎樣運作以及它們的功用。而且令我意識到，物理治療師必須時刻保持警惕，尤其是將儀器用在病人身上時。」

進行實習課時，學生親身學習協助操作一系列先進治療儀器，掌握更佳的實戰經驗。

100小時領袖實習 能力增值

Jasmine憑藉出色的表現與優異的成績，獲得升學嘉許信，以及100小時額外的領袖實習機會。她在暑假時回港，到「優怡康」診所進行領袖實習，獲得寶貴的經驗︰「我有機會觀察物理治療師范姑娘怎樣評估病人的狀況，並給予治療。實習有助我提升溝通技巧、與病人建立良好關係，如此難得的實習機會，是大學都未必學得到的知識。」100小時領袖實習的內容還包括︰痛症伸展、筋膜鬆弛、協助治療儀器運用、家居復康設備使用、穴位應用及診所基本文書等，學生只要成功通過考核受能力評測，就可臨床接觸病人，實戰操作的經驗提升學生的競爭力，面試時就更得心應手。Jasmine補充︰「暑假結束回到英國後，我繼續進行網上實習，如協助醫學專題資料蒐集及簡報製作」。另外，其他在職在學助理課程的畢業生，亦能輕鬆安排網上實習及遙距義工，如運動圖片、影片攝影、協助製作生命懷緬回顧影片、園藝資料蒐集及安老院舍視像探訪等等，內容非常充實。

貼心提供升學 / 就業意見 為未來發展鋪路

導師不但教授課程相關知識，更會為學生提供升學或就業意見。一般入行要求理科畢業，其實文科及商科生都有機會，他們可考慮額外修讀相關解剖學及病理學課程，並在英文IELTS考獲 7分或以上(每部分不能少於6.5分)。由於競爭激烈，單憑優異的DSE成績其實不夠，不少有志入行的朋友都會額外報讀其他相關課程，擁有醫護相關課程或急救證書三張或以上，另外，參與相關義工服務，都對投身物理治療及職業治療行業有幫助。而「優怡康」物理治療及職業治療助理證書課程，正正為學生提供了短期且具認受性的醫護相關證書課程，表現出色的學生，更有機會獲得課程推薦信，學生的競爭力在短時間內得以提升，增加面試的信心。

立即報讀︰

復康助理員【高級】- 物理治療及職業治療助理證書課程

形式︰兼讀制 (半面授 共40小時)

網址︰https://www.unicorn-clinic.com/advance-course-y

*資料來源: https://www.censtatd.gov.hk/tc/EIndexbySubject.html?scode=190&pcode=FA100061

(資料及相片由客戶提供)