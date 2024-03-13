罕見病｜５旬男子耳痛+流膿揭患「耳癌」醫生指成因是這習慣！

不少人都有採耳的習慣，但原來這個平平無奇的習慣亦潛藏致命風險。內地就有一名5旬男子近日發現左耳疼痛、流膿，就醫後才發現罹患「外耳道癌」，而病因竟然是因為他熱愛挖耳朵。



據內媒報道，該名50多歲的周姓男子來自廣州，約十年前愛上了採耳，自此習慣了每天都挖一下耳朵，只要一天不挖就渾身不自在。然而，他近日出現了耳朵不適的症狀，左耳不但突然開始疼痛更出現流膿。周男嚇得連忙到醫院求診，結果證實罹患了罕見的「左外耳道鱗狀細胞癌」。

周男的主治醫生解釋，由於長期採耳刺激了外耳道的表皮，引起皮膚滲出，惡性循環最終誘發外耳道癌。確診後，周男對於「耳朵也會得癌症」這件事感到非常驚訝，更十分後悔自己長期養成壞習慣。幸好，在手術切除過後，輔以放化療，周男恢復狀態良好。

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耳朵都會患癌？

醫生表示，外耳道癌是一種罕見的惡性腫瘤，約佔頭頸部腫瘤的0.2%，整體發生率約1/100萬人，屬於罕見疾病，容易漏診，確診時往往已屬於局部晚期。

外耳道癌症的主要類型包括：

1. 鱗狀細胞癌：這是最常見的外耳道癌症類型，起源於外耳道皮膚的鱗狀細胞。 長期暴露在陽光下、外耳道慢性發炎或化學物質暴露可能增加鱗狀細胞癌的風險。



2. 腺樣囊性癌：這種類型的癌症起源於外耳道的腺體細胞，它通常生長緩慢但具有潛在的侵襲性。



3. 基底細胞癌：這種類型的癌症較為罕見，起源於外耳道的基底細胞，通常生長緩慢且局限。



外耳道癌症的症狀可能包括：

- 持續的耳道疼痛



- 耳道出血或排出物



- 耳道腫塊或腫瘤



- 聽力下滑或耳鳴



- 耳道搔癢或感覺異常



- 臉部或頸部腫塊（如果癌症已經擴散）



醫生又指，外耳道癌多見於40歲至60歲的成人，治療以手術切除為主，同時標靶治療和免疫治療也可以作為很好的補充。 外耳道癌的預後一般與分期、病理類型相關，早期外耳道癌手術切除後預後較好，5年存活率可達90%-100%，而晚期僅35.8%-72.5%。因此，保持良好的生活習慣，盡量避免外耳道癌的危險因子，有相關症狀時及時就診，做到早發現、早期診斷、早治療。

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耳垢是什麼？

據衛生署資料，耳垢 (俗稱耳屎) 是由外耳道表皮脫下的皮屑與外耳道的分泌物混合而成。耳道分泌物主要是具有抗菌和防水特性的皮脂；部份人也有褐色帶黏性的耵聹。耳道分泌的皮脂及耵聹的腺體位於耳道最外面的三分之一位置，因此耳垢通常積聚於該處。

耳垢內的油性物質滋潤外耳道皮膚，並形成防水保護層。沒有耳垢會使外耳道皮膚乾燥、痕癢。耳垢內的酵素有抵抗細菌和真菌的功能，能保護外耳道。耳垢會沾在外耳道的毛髮及外表皮上，耳垢特有的黏性，可使進入的異物例如塵埃和昆蟲被粘住而卡在淺處，不致進入接近耳膜部份。

耳垢需要自行清理嗎？

在大多數狀況下，耳垢會順著耳道表皮細胞的新陳代謝而排出外耳道，不必刻意去清理。用棉棒、耳挖或其他硬物挖耳，會把耳垢推得更深入耳內，堵塞耳道，引起耳朵不適及影響聽力。自己動手挖耳可能會弄傷外耳道的皮膚，若在清理時不慎跌倒，更可能傷及耳膜及中耳。使用不潔的工具挖耳是導致外耳炎的常見原因。若棉棒的棉花球在耳內脫落，更會造成異物入耳，對耳朵有不良影響。

通常只有在以下情況才需要進行耳垢清除：

- 外耳道被耳垢阻塞造成聽力障礙及不適



- 耳垢遮蓋耳膜妨礙診斷耳科病症（例如中耳炎等）



- 需要長期使用助聽器或深耳道式耳塞的人士



如何處理耳垢阻塞？

一般而言，造成耳垢阻塞多半因為時間久遠，耳垢已經相當硬，我們會考慮使用耳垢軟化劑，使之軟化後再予以清除。巿面上的耳垢軟化劑大致可分水溶性和油溶性，在臨床測試中兩者表現分別不大。雖然有很多耳垢軟化劑不需要醫生處方也可買到，但我們提議家長應按醫護人員的指導使用耳垢軟化劑。以下是耳垢軟化劑的使用方法：

1. 家人先清潔雙手；



2. 然後用藥棉清潔病人的外耳；



3. 把藥瓶握於手中數分鐘，使耳垢軟化劑溫度接近體溫；



4. 病人側臥在床／沙發上，將需要治療的耳朵向上；



5. 家人將耳朵輕輕地向上及向後拉，將耳道拉直；



6. 按醫生指定的份量將耳垢軟化劑滴進耳道；



7. 滴藥後，將耳道入口的三角形軟骨（耳屏）按下，然後輕輕按摩；



8. 病人停留在本來位置約兩分鐘；



9. 用毛巾按在耳朵上然後慢慢起來。



有硏究指出約四成耳垢阻塞的患者使用耳垢軟化劑約一星期後，阻塞情況得以改善，部分仍需要由醫生清理。在使用耳垢軟化劑之後，醫生可以更容易移除耳垢。

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