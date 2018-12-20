【回顧2018展望2019】退出《伊朗核協議》：伊朗不屈　美國自損

2018年5月8日，美國正式退出《伊朗核協議》（JCPOA），並在各國反對下，於8月初及11月初分兩輪恢復對伊朗實施全面制裁。 美國力行單邊主義之勢，在2018年內愈加顯現，退出核協議此舉，警醒美國傳統盟友之餘，亦顯出了美國對待伊朗等國的認知盲點。

美伊雙方隔空對罵 波斯灣峰煙四起

美國退出核協議消息一出，即引來甚大恐慌。伊朗聲言如果其他協議國未能維持伊朗的經濟利益，伊朗或會重新發展核武技術。

至6月，歐盟在申請豁免於美國制裁未果後，宣布會以「阻斷法令」（Blocking Statute）的方式，禁止任何公司服從美國制裁。

在制裁實施日子逼近的7月底，伊朗更與美國隔空連場對罵，前者威脅封鎖石油海運命脈霍爾木斯海峽（Strait of Hormuz），而後者則由特朗普以「史上罕見的後果」威嚇伊朗。雙方都把話說得像要開戰似的，幸而最後未有成真。

霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼穆桑代姆省之間，即地圖內的紅圈位置。（美國能源信息局網站）

禁石油制伊朗死命 各國救助未有成效

制裁實施之後，伊朗貨幣里亞爾（Rial）大跌，各國紛紛撤離伊朗，又中止從伊朗進口石油；至11月初美國正式實施石油出口制裁，卻給予多個國家半年的豁免期，伊朗石油出口量才穩住跌勢──原本已中止進口伊朗石油的日本等國，更因豁免而重啟進口。

美國此舉固然是為免油價高漲，今日石油輸出國組織（OPEC）減產未如預期，未來美國或會如期中止豁免，再使伊朗經濟雪上加霜。

歐盟知道「阻斷法令」難以執行，提出建立「特別支付渠道」（SPV）去用「以物易物」方式支援伊朗外貿，不過歐盟官員亦承認這只是表態多於實際。

在經濟實利未得的情況下，伊朗已多次強硬表態，要求協議國盡快落實繞過美國制裁的對策，不過至今仍未有着落。

歐盟的SPV提議固然是出於好意，不過至今因擔心受美國制裁報復，暫時未有國家願意接手此SPV。（路透社）

特朗普：不顧盟國反對 背約退出核協議

美國總統特朗普早在2016年競選之時，承諾會退出在2015年奧巴馬任內簽訂的《伊朗核協議》。

協議由伊朗、中國、法國、德國、俄羅斯、英國、美國及歐盟共同簽署，承諾以消減制裁換取伊朗停止發展核武技術。特朗普則批評協議不夠全面，未有阻止伊朗的其他軍事活動。

雖然伊朗一直有履行核協議承諾，美國卻在其他所有簽署國的共同反對下，單方面退出核協議，並恢復對伊朗的金融活動、進出口運輸、石油出口等項目的制裁，使伊朗連藥物、機器零件等必需產品也難以進口；而其石油出口在制裁生效後，更大幅下跌。

退出《伊朗核協議》是特朗普在外交政策上其中一項最大的競選承諾。（視覺中國）

伊朗：各國支持下苦撐

雖然有中國企業繼續進行投資，而歐盟也有SPV等計劃去為伊朗外貿提供出口，並且禁止公司服從美國制裁，不過在目前世局下，這些其實也只是杯水車薪。

不過，伊朗民眾早習慣制裁下的生活，而且又深恨美國單邊主義的不公不義，今日更得各國支持，未來勢將會在各種物資缺乏、經濟發展受阻的困境中，苦撐下去，不會貿然向美國讓步。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）並非不願意與美國談判，不過一直強調美國要先放下敵意，回到核協議基礎上才有可能。（路透社）

美元體系遭透支 美國或會自毀長城

美國之所以能獨力阻止伊朗外貿，主要原因是美元的國際貨幣地位，以及美國對國際金融系統的影響力。在過去，美國獨行其單邊主義政策之時，總會為其作為包裝一下，然而如今卻連包裝也省卻掉。

積極參與《伊朗核協議》的一眾歐洲國家，雖然是美國的傳統盟友，至此亦人心惶惶，積極尋找獨立外交的方向，其中一大操作，就是要去美元化。雖然這政策不能一躍而就，卻成了進一步弱化美國權力的開端。

美國獨行單邊主義，透支美國體系的力量，最後或許會「自毀長城」。

美元國際貨幣地位之成，造就了美國今日單邊主義的可能，未來卻或許會使之變成不可能。（視覺中國）

「美國例外」的盲點

另外，美國以其一貫的威嚇手段對付伊朗，也顯出它對伊朗的不了解。美國習慣以自身的認知體系出發，去解決所有事情，一方面是「美國例外」（American Exceptionalism）（即其權力）的展現，另一方面也是「美國例外」（即其認知體系）的盲點。

伊朗作為中東歷史悠久的大國，對其地緣政治地位一向自視甚高；美國作為外來者，卻完全不懂得要尊重對手，只顧一味打壓，將伊朗當成是與美國後花園小國無異的國家，因此注定不能處理好雙方的關係。

這種只靠權力優勢而漠視理解的國際政治盲目操作，在未來權力多極的世局下，或將會有愈多愈多的失效案例。