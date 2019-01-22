【華為孟晚舟被捕】引渡過後　案件或走向「不了了之」

當地時間1月21日晚，加拿大駐美國大使麥克諾頓（David MacNaughton）接受加國《環球郵報》採訪時表示：美國已通知加拿大政府，計劃提出對孟晚舟的引渡要求。 對加國總理杜魯多來說，若孟晚舟被送離加拿大，似乎甩開了一個「燙手山芋」。不過，隨著案件進入司法程序，短期內完結的可能性似乎甚微。最終恐怕在中美均不願「擴大事態」的背景下不了了之。

自孟晚舟在溫哥華機場被捕以來，加拿大便成為中美之間的磨心。一方面，作為美國最大貿易夥伴及盟友，加拿大不可能違背華府意志，私下釋放孟晚舟；另一方面，北京政府也已將孟案定性為「政治事件」，針對性抓捕加拿大公民，令渥太華當局感到巨大壓力。這樣左右為難的日子，似乎要到頭了。

孟晚舟事件後，中方以「涉嫌危害國家安全」為由拘捕加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）。（資料圖片）

孟案難逃政治標籤

儘管中美官方對事態定性不同，但孟案在外界看來均難脫離「政治介入」的影子。孟晚舟事件爆發後，特朗普便表示：如有助於貿易戰自己將介入案件。而在傳出美方將提出引渡後，中國外交部亦表態「任何具有正常判斷力的人都可以看出，孟晚舟案不是普通司法案件」。

一直以來，司法獨立都是美國「賴以為生」的立國之本。但在大國交往過程中，擺脫政治影響的司法獨立通常也難以為繼。特朗普發言後，無論是加拿大總理杜魯多，或是負責檢控的美國司法部都出面澄清「司法案件不受政治力干預」。但在外人看來，這樣的發言不過是重複「政治正確」的表面功夫，而特朗普早就將皇帝的新衣戳破。

《華爾街日報》記者魏玲靈上周一（7日）發布一張中美貿易談判會場的照片顯示劉鶴在場。（Twitter）

既然是政治事件，終究會回到中美關係的政治維度解決，如今中美間的頭等大事便是貿易戰談判。本月月底中國國務院副總理劉鶴將赴美國啟動部長級談判，而特朗普近期亦從正方兩面頻頻放話，或是高調宣稱「中國經濟面臨危機，將很快同美國達成協議」；或是向中國嗆聲「不要玩弄美國，盡快達成協議」，都體現兩國達成協議的急切意願。

中美貿易談判氣氛良好，中國早前重新向美國購買黃豆，又首次核准進口5種基因改造作物。（視覺中國）

事件久拖或不了了之

事實上，即使美方提出引渡要求，並不代表她會立刻被送往美國。加拿大司法部門需在收到正式請求後召開引渡聽證會，而開庭至審結大致需要4個月到1年不等時間。若當事人不服結果，可申請上訴至高一級法院；其後，還可上訴至加拿大終審法院。

若孟晚舟有意打「持久戰」，單是引渡程序便可歷經數年。假使孟晚舟被送往美國，其審判程序也給予當事人多次上訴權利，令案件久拖難結。以當下時空背景，無論是北京或是華府都不大願意在孟晚舟事件上做太多文章。北京不大可能模糊兩國貿易談判主軸，通過「逮捕美國公民」向美方施壓。

任正非4年來首度公開發言，對女兒孟晚舟被捕事件表態。（美聯社）

至於美方，選擇不引渡孟晚舟對特朗普來說本該是「結束事件」最簡單方式。但當案件進入司法程序後，行政部門強力干預，也會引起國內反彈。未來幾年的「馬拉松式審判」中，行政部門能做的只有施壓司法部容許孟晚舟維持保釋狀態，為其提供人道主義的應訴條件；或是提出較低的量刑建議及盡可能低調處理相關司法程序。

早前華為集團總裁任正非接受訪問時表示「對孟晚舟沒有太多擔心，相信事件需要很長時間解決」，也遇見了孟案未來的發展。五至六年後，中美或許重歸平靜，或許會在其他領域再開戰端，但孟晚舟案應該早非焦點。屆時，一個象徵性的輕判或許將為中美雙方各提供下台階。然而一切，也都需待美國正式提出引渡才真正具備討論意義。