史上最長停擺因一「牆」字而起：白宮國會應見好就收

美國政府政記錄35日停擺，終於在上周五（25日）暫時終止：參眾兩院同日通過了三周臨時延續開支決議案（Continuing Resolution），其中不包括興建美墨邊境圍牆經費。 特朗普將該決議案簽署落實，卻繼續警告，如果建牆未有着落，2月15日政府將會再進入停擺。 不過，外界普遍認為民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）首仗大敗特朗普，連共和黨控制的參議院也無心再為停擺硬撐特朗普。

一場停罷戰：特朗普輸到盡

根據親共和黨媒體霍士新聞台（Fox News）在停擺結束前的調查，在對特朗普及佩洛西「華盛頓政治手段」的評價之上，佩洛西以41% 對特朗普的36%勝出。這可算是對特朗普「談判專家」自我形象的極大打擊。

除此之外，政府停擺35日毫無成果，也惹來美國右翼對特朗普的連番批評：有人罵他是比老布殊總統更廢的「廢柴」，亦有人指他是個「已被催毀的男人」，而稱佩洛西為「大佬」。

Good news for George Herbert Walker Bush: As of today, he is no longer the biggest wimp ever to serve as President of the United States. — Ann Coulter (@AnnCoulter) 2019年1月25日

雖然特朗普在結束停擺後繼續在社交媒體上高呼「建牆」，不過他的軟弱表現似乎沒有消減。

於周日（27日）的一場訪問中，在被問及「會否接受少於（他要求的）57億美元建牆經費」時，特朗普只說「我有懷疑」（I doubt it），而非停擺以來的「一口拒絕」；同時，在被問及「會否給予未成年非法進入美國者（普遍稱為「Dreamers」）公民資格」，他亦同樣以「我有懷疑」回應。

去年，參議院撥款委員會已經通過16億美元邊境安全預算（包括建欄，卻不包括建牆），目前，參眾兩院已組成跨黨派委員會商討調解方案，預計會以去年已獲批的預算為基礎，討論能否在2月15日之前，就經費金額及諸如《童年抵達者暫緩驅逐辦法》（DACA）的讓步，尋得雙方都能接受的妥協。

上周五，民主黨眾議院議長佩洛西準備簽署暫解停擺的決議案，然後再交送特朗普。（路透社）

民主黨與特朗普：實質爭議只屬皮毛

雖然民主黨開年首仗大敗特朗普，不過如果美國政府要順利運作，沒有一定的妥協，給予各方一個下台階，要避免再度停擺也甚為困難。

其實，經過特朗普多番讓步之後──混凝土「牆」變成鋼「欄」、不再要求圍牆橫跨整個美墨邊境、對其他邊境安全措施持開放態度等等──民主黨與特朗普之間的差距並不如想像般大。

民主黨上周早已準備好一套超過50億美元的邊境撥款方案，不過因為特朗普先舉白旗，所以未有公布；而且，在過去（例如2006年時）興建邊境「圍欄」並非政治討論核心之時，有不少民主黨員亦曾支持有關計劃。

這種障礙物在美墨邊境的某些特定地區確是有助邊防的建設。它是不是一道「牆」，實質上其實並不重要。（路透社）

一個「牆」字的爭鬥

停擺之所以延續了35日才以特朗普落敗結束，只因一個「牆」字。自特朗普參選炒作「建牆」議題以來，「建牆」就演變成美國保守派與自由派的意識形態衝突。特朗普即使放棄興建混凝土牆後，至今依然繼續用一個「牆」字去描述實際上的「鋼欄」建設；而佩洛西亦曾直斥建「牆」是「不道德」的。

如果拋開這個「牆」字，雙方在邊境安全政策上，其實已無重大衝突；爭議點只在建牆經費的多少，以及美國整體的移民政策上。

可是，如果特朗普願意給予70萬DACA人士公民資格，或作同類讓步，民主黨亦能接受較高的邊境安全經費：早在去年初，共和、民主兩黨已就有關問題達成妥協，並給予特朗普高達250億美元的邊境安全經費，然而特朗普最後在其右翼選民基本盤反對之下，決定不接受有關妥協。

因此，如果雙方都能在「牆」這個字上作出讓步，要達成共識的確甚有可能。

一個「牆」字，如今成為了自由派與保守派意識形態爭端的象徵。（路透社）

成敗只繫於「牆」上的包裝

其中的唯一難處，就是雙方要如何向各自的支持者維持強硬且沒有妥協的形象。因此，這場因一個「牆」字而起的爭執，最終的解決還需要雙方進一步的宣傳語言包裝。

首先，民主黨要允許特朗普以「牆」去形容其鋼欄及邊境安全建設，否則特朗普在其選民基本盤反對之下，實在難以與民主黨妥協。

其次，特朗普亦應在DACA問題上再作讓步，以換取民主黨同意特朗普的「建牆」──例如承諾「除非國會投票否決或另達共識，否則暫時保留DACA安排」；如此作為一方面可滿足民主黨的要求，另一方面在其選民基本盤看來，也不會太難看。（此種作法其實不會改變DACA人士的現有待遇。）

在暫解停擺共識達成後，佩洛西與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）一同會面記者。民主黨雖然勝了一仗，其實也應見好就收。（路透社）

如果佩洛西與特朗普兩人都不願在言語上讓對方一步，要死硬堅守在一個「牆」字上的爭執，美國只會再度陷入停擺之中。在民主黨或會以50億邊境安全經費釋出善意的公關做法下，特朗普再強硬下去，甚至會失去共和黨支持。

更最重要的，雖然開支法案即使獲得通過，到本年9月又會「到期」，到時或將再有停擺爭議出現，不過美國目前確實有極多內政問題要處理，包括基建撥款、醫療保險改革、藥物費用等難題。再為保守派、自由派的意識形態爭鬥下去，將會使美國政治全盤劇場化，對實際問題一點幫助也沒有。

華盛頓的政客們，無論誰勝誰負，還是應該見好就收，暫時放下純粹的政治爭鬥，先處理一下實事為上。