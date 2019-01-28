民主黨2020大亂局：希拉里或重出江湖　自知之明去咗邊

美國有線電視新聞網（CNN）周日（27日）報道，前第一夫人、前紐約州參議員、前民主黨總統初選候選人、前國務卿、前民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton），正向身邊友人表示，她對參選2020總統大選的意念「並沒有關上大門」。 由於常人沒有絕對不會無故向旁人稱「自己不會對參選總統的意念關上大門」，因此可推斷希拉里的確正在考慮復出，第三次問鼎美國總統寶座。

CNN記者Jeff Zeleny說：「大多數競選總統失敗的人，都不會完全關上再參選的大門。」他又指出，希拉里四處放風「並不代表競選運動已蓄勢待發」。

不過，配合去年11月希拉里兩位前顧問在《華爾街日報》呼籲「大家準備好迎接希拉里4.0」的文章，這位曾敗於奧巴馬及特朗普手下的老將，似乎真有再要出山之勢。

（如果大家有興趣知道希拉里由1.0發展到4.0的過程，可參考下文：《參選2020：仍未看清政治現實的「希拉里4.0」》。）

希拉里1月7日在紐約出席活動，發表演說支持擴大女性墮胎權。（視覺中國）

通俄門愈爆愈多 希拉里欲報一箭之仇

Zeleny同時指出，據聞希拉里是因為看到最近因「通俄門」調查被拘捕、起訴的斯通（Roger Stone）而重燃再戰特朗普之火。

斯通是特朗普的前顧問及密友，兩人相識近30年，前者除了早與特朗普前競選主任馬納福特（Paul Manafort）有往來之外，他在90年代便開始為特朗普作政治遊說等工作。

是次被捕，其控罪主要圍繞他對國會作虛假陳述。案情指出，他在2016年總統大選期間，曾與大爆希拉里「電郵門」醜聞的「維基解密」（WikiLeaks）積極聯繫，又引電影《教父II》的情節作威嚇，去妨礙去他人作證。

上周五（25日）首度上庭後，向媒體展示抄襲前總統尼克遜的勝利手勢。（路透社）

希拉里可能是見到「通俄門」愈爆愈多，一方面可能會牽連到特朗普本人與俄國的關係，加重他被國會彈劾的機會，另一方面則愈加證明了希拉里2016年之敗，並非敗於其個人政治質素，而是敗於特朗普「通敵賣國」的陰謀詭計，因此想借2020之機，向特朗普報一箭之仇。

民主黨黨內無人：捨我其誰？

然而，如果民主黨早有民心所向的總統大熱，恐怕現年71歲的希拉里也會安分守己的過一下退休生活。

可惜事情並非如此，民主黨目前已有至少7位已公開宣布參選總統的人物，當中除了麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）及加州參議員哈里斯（Kamala Harris）較有全國知名度外，其他候選人幾乎皆是無名之輩。

加州參議員哈里斯（Kamala Harris），近日因其曾任檢察官的過去，而被批評改革美國判刑制度不力。（路透社）

而且，外界早前一直擔心民主黨若以女將再戰特朗普，可能會再度遭受希拉里2016年般的敗仗。不過，目前的參選人中，已有4名女將。即使女將真的難以戰勝特朗普，希拉里再度復出也不會惹人垢病。

參考拜登例子：年紀不是問題？

希拉里的年紀，固然是一大問題。不過，有傳曾指「若黨內無他選則當仁不讓」的前副總統拜登（Joe Biden）竟然是民主黨總統初選的大熱門。拜登現年76歲，仍然如此狀態大勇；希拉里見狀，難怪會心生重出江潮之意。

在民進黨初選民調遠跳其他潛在對手的前副總統拜登。（路透社）

另外，如果希拉里前顧問的《華爾街日報》文章所言屬實，希拉里將以「臨老激進」的策略再戰總統選戰，一改其中間路線及奧巴馬傳人的形象，回到30年前希拉里1.0推銷「全民醫療保險」時的「火紅年代」。

配合民主黨今日左翼進步派的冒起，而「全民健保」更成為民主黨不少新晉政治人物的主張，希拉里的「臨老激進」難道不正是適逢其時嗎？

事實上，年事已高與走激進路線的成功政客，在美國政壇可謂比比皆是。在右，有貴為美國總統、臨老參政的特朗普；在左，有2016年在黨內初選一度威脅希拉里的桑德斯（Bernie Sanders）。希拉里眼見此等成功例子，難怪她會怦然心動、躍躍欲試。

桑德斯的「臭脾氣老頭」負面形象，今日卻是「表現真我」的政治魅力，吸引不少左翼年輕人支持。（路透社）

希拉里「臨老激進」注定失敗

可惜，希拉里以自己的景況對比特朗普、桑德斯，其實是極為缺乏自知之明，以至於知人之明的錯誤類比。

在特朗普的例子而言，他是商人、娛樂界出身，老來參政也是「政壇新人」，走右翼民粹的激進路線更有「敢教日月換新天」之氣勢。

在桑德斯的例子而言，他雖然從政數十年，卻一直因其「社會主義者」的身份，而遊走在民主黨政界的邊緣。2015至2016年的民主黨初選，他乘黨內左翼化的趨勢而異軍突起，是被選民「重新發現」的政界人物，亦是一「新」。

特朗普因政府停擺敗陣於民主黨手下。希拉里見狀，大概不忘幸災樂禍。（路透社）

至於希拉里，她雖然是年事已高，卻沒有特朗普的新人身份，亦缺乏一直鍥而不捨追尋理想，再被選民重新發現的資格。希拉里4.0的「臨老激進」只是看見民主黨左翼崛起的政治務實考慮，在選民眼中絕不會是真正的激進派。

知人與自知之明盡皆欠缺，這樣的一個希拉里，如果真的要重出江湖，可說是她再次自取其辱的第一步。然而，如果民主黨再讓她代表參選，那真可算是民主黨的悲劇。