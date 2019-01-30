【美國停擺未了】30%共和黨人反對連任　特朗普急忙尋出路

美國政府停擺2月15日即將回歸，特朗普與共和黨都在盡力向民主黨尋找「興建美墨圍境」的撥款，希望能結束停擺之餘，又好給特朗普保留一些面子。 在35日停擺敗陣的特朗普，一波未平一波又起：根據「華盛頓郵報－ABC新聞」的民調，自稱共和黨的受訪者中，有32%人表示共和黨應提名其他人參選2020年總統選舉，而非特朗普。 在上任以來已一直為2020造勢的特朗普，這可算是重大打擊。

同一民調亦顯示不分黨派的受訪者中，只有28%必定會投票給特朗普，而必定不會投票給他的比例卻高達56%。

雖然根據RealClearPolitics的綜合民調數據，特朗普最近的平均支持度仍有41.5%，不過反對度卻由停擺前的51.8%上升到今日的55.2%。

唯一可幸的是，只有43%民眾對「通俄門」調查的公平和中平性很有或甚有信心，使眾議院控制下的民主黨也不敢在此問題上過度施壓特朗普。

不知道2020年後，大家會否看着特朗普的背影，為他送別？（路透社）

建牆經費談判 特朗普籌碼盡廢

今日停擺雖然暫且結束，卻餘波未了。民主、共和兩黨已組成跨黨委員會商討在建牆經費上的出路，以避免政府再度陷入停擺。

特朗普原有在「童年入境者暫緩遣返手續」（DACA）上作出讓步以換取建牆經費的可能，然而眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）周二（29日）竟主動提出不會商談DACA事宜──原因無他，美國多個地區法院早起禁止特朗普中止DACA安排，特朗普讓不讓步，也無改童年非法入境者已受保障的事實。

DACA讓步早有可能會得罪特朗普的右翼選民基本盤，如今他連讓步換取建牆的大門也被關上。

在暫解停擺共識達成後，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）一同會見記者。前者雖然一面嚴肅，卻頗有勝利者之氣勢。（路透社）

「增加國債上限」求建牆

困局之中，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）就提出將「增加國債上限」的議題加入討論，以助特朗普尋求建牆經費。

雖然特朗普並未表態，不過財長姆努欽（Steven Mnuchin）就指之為「好提議」。

民主黨過去數年一直支持無條件增加國債上限，以應付聯邦政府開支，最近更主張簡化增加國債上限的程序。格雷厄姆此番提議，似乎是想以之作交換建牆經費的條件，讓特朗普有一個「結束停擺又不失面子」的下台階。

不過有關提議卻連遭兩黨議員否定。領導跨黨委員會的民主黨眾議員璐維（Nita Lowey）指國債上限的議題「不着邊際」；共和黨眾議院佐頓（Jim Jordan）亦表示不願在沒有削減政府開支的情況下增加國債上限。

如此看來，特朗普手牌未出，已遭止步。

共和黨參議員格雷厄姆，自12月停擺以來，頻頻為解政治困局高調出謀獻策，不知是否有其他政治打算。（路透社）

國債問題事小 連任問題事大

如果國債上限未有提升至22萬億美元，聯邦政府於3月2日起將無法繼續借錢度日，不過財政部依然有特殊措施可維持政府運作數月。

雖然美國依靠美元優勢借款成本甚低，不過這種民主黨大加開支、共和黨大減稅收的政治常態，終究難以維持。美國在2018年單就國債利息的開支就已達至5,230億美元，比更政府花在交通運輸上的開支還要高。

不過，對特朗普而言，債台高築是未來的危機，失去選民支持、連任失敗卻是當下的棘手難題。在國內問題困身之際，相信特朗普會在諸如中美貿易談判等外務上急忙尋找出路，讓他可「贏」回一局，以挽國內劣勢。