【委內瑞拉政變】鎮壓、流亡、還是戰爭？　委內瑞拉的三個可能

委內瑞拉亂局持續，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣布成為臨時總統，獲得民眾與部分國家支持。但國內政局繼續由現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）把持，馬杜羅雖同意對話，但拒絕提早大選，軍方亦選擇支持馬杜羅政府。 委內瑞拉將何去何從？以下是其中三個可能。

要求馬杜羅下台的示威者在首都卡拉卡斯遊行示威，正醞釀新一輪的衝突。（路透社）

可能一：鎮壓叛亂成功 馬杜羅政權繼續

這並非委內瑞拉第一次出現反政府浪潮，馬杜羅在任期間共發生了兩次大規模示威衝突。第一次發生在2014年，第二次在2017年。2014年反對派領袖盧比斯（Leopoldo Lopez）號召人民上街，但很快遭當局拘捕，判囚14年。在國際社會譴責下盧比斯在2017年獲釋，但至今仍遭當局軟禁。

2017年委內瑞拉再爆發大規模示威，演變成激烈衝突，造成過百人死亡。雖然馬杜羅最終成功鎮壓示威，但亦從此引發大規模難民潮，數以百萬計委內瑞拉居民無法忍受國內生活狀況，前往哥倫比亞等鄰國避難。

因此在得到軍方的效忠下，馬杜羅可以重施故技。實際最高法院已禁止瓜伊多離境及動用資產限制，馬杜羅可隨時逮捕瓜伊多並派遣軍隊鎮壓可能爆發的大規模示威。不過與前次不同歐美等國家已擺出強硬姿態，拉丁美洲各國亦宣布站在瓜伊多一方。馬杜羅若無視國際壓力，只會讓委內瑞拉在國際上更孤立，為未來爆發更嚴重衝突埋下種子。

馬杜羅（Nicolas Maduro）獲軍方支持，同時聲稱擴充後備軍力，把矛頭指向美國同時，準備可能爆發的戰爭。（路透社）

除軍方外，委內瑞拉國內亦有一批馬杜羅的支持者。（路透社）

可能二：馬杜羅下台並流亡

這或許是最好的結果：馬杜羅放棄總統職務，交出權力。期間馬杜羅將與反對派談判，以確保人身安全為前提流亡海外。

瓜伊多上周四（24日）已表示只要馬杜羅願意交出權力，提前大選，將可考慮特赦馬杜羅。所以只要馬杜羅願意離開，相信事件可以最和平的方式結束。不過在軍方和相當數量的政府支持下，馬杜羅不一定會如此做，且即使馬杜羅願意下台，委內瑞拉的既得利益群亦不一定願意。

同時間，即使馬杜羅得到國內特赦，並不代表會得到國際赦免。國際刑事法庭在2018年2月已宣布，向馬杜羅在國民示威期間使用過度武力進行調查，意味即使馬杜羅流亡海外，亦可能會遭國際通緝，流亡不代表絕對安全。

不過在局勢陷入一發不可收拾前，馬杜羅選擇流亡或許是一個明智選擇：因若暴力進一步升級，示威者遭軍方血腥鎮壓，馬杜羅將被控以更嚴重的罪行，屆時一切就來得太遲。

瓜伊多（Juan Guaido）曾表示願意特赦馬杜羅（Nicolas Maduro）及選擇變折的軍警，以和平權力轉移為目標。（路透社）

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）手上的記事簿，寫着「派5000士兵到哥倫比亞」。（路透社）

可能二：爆發戰爭

現階段雖然演變成戰爭機會不高，但並非不可能。一旦局勢持續惡化，馬杜羅堅持不下台，在美國鷹派的主導下，或有可能發動戰爭「解放」委內瑞拉。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周一（28日）在白宮呼籲委內瑞拉軍方接受和平權力轉移時，被記者發現手上黃色記事簿寫着「派5000士兵到哥倫比亞」的字眼。被問道會否有意派兵時，特朗普稱不排除任何選項，讓人擔心美國有意對委內瑞拉進行軍事干預。

美國1989年曾發動名為「正義之師」行動，突襲巴拿馬，推翻當時的獨裁者諾列加（Manuel Antonio Noriega）。但那時美國共出動了2.7萬名美軍，所以若只派遣5000士兵前往哥倫比亞，意味將牽連哥倫比亞，爆發近一個世紀以來拉丁美洲的再一次戰爭。

無容置疑這是最壞的結果，從利比亞或敘利亞今天的局勢我們可得知，即使馬杜羅政權被推翻，委內瑞拉將不可避免地陷入更大混亂。