美國停擺談判僵局：民主黨乘民意追擊　或引火自焚

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新春過後，各行各業又再啟市，然而美國聯邦政府近80萬僱員本周末又有可能要面對「冇糧出」的威脅。

事關民主、共和兩黨，如果不能在周五（15日）大限之前達成開支協議，聯邦政府將再次進入局部停擺。

據兩黨人士消息，談判正陷入膠着狀態，不過原因卻非特朗普的「美墨邊境建牆」爭議。

美國兩黨於美墨圍牆談判破裂　白宮不排除政府再停擺

邊境建牆撥款　特朗普或願「減少少」？

政府停擺35日後，特朗普在1月25日同意讓政府重開三周，由參眾兩院跨黨議員組成委員會，希望在邊境安全撥款──特別是特朗普的57億美元建牆撥款要求──達成協議。

在民意普遍指責特朗普須為停擺負責，且反對建牆的背景下，特朗普已逐漸退讓：混凝土牆變成「鋼製障礙物」、圍牆也不必橫跨整條美墨邊界、57億美元的撥款要求也少有再提。

有美國民眾周六（9日）在美墨邊境一處排成人牆，以表支持建牆之意。（路透社）

據《華盛頓郵報》報道，議員們如今正考慮只提供13至20億美元給特朗普建設邊境障礙物，好避免停擺之餘，又可讓特朗普對其右翼選民盤有個交代。

豈料民主黨卻引發新爭議，讓停擺威脅再次迫近。

「左」風大吹　民主黨得勢不饒人

民主黨要求立法，促使美國移民和海關執法局（ICE）為境內拘留非法移民數目訂立上限，設為16,500名；其用意是要防止特朗普政府嚴厲拘捕沒有刑罪在身的非法移民。

根據2月6日的數據，移民和海關執法局目前拘留有46,590名成人，以及2,467個家庭。不過，其中有多少屬於「境內拘留」而非「邊境拘留」則屬未知之數。

移民和海關執法局，在特朗普上台後，成為民主黨左翼進步派的首要攻擊目標之一。諸如近期網上爆紅的新晉29歲拉丁裔女眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）更主張要直接廢除該局。

民主黨此次在建牆以外另起爭議，難免是受了黨內左翼崛起的風潮影響──例如由奧卡西奧科爾特斯提出、聲言要在10年內將溫室氣體排放減至零的「綠色新政」（Green New Deal）就成為了民主黨2020年總統參選人的「意識形態測試」；目前，絕大部份已宣布參選的人都已表示支持。

較為務實的民主黨傳統建制，自以為在上次停擺勝出一仗，也似乎毫不顧忌的向節節敗退的特朗普施壓，以滿足黨內進步派，並維持全黨團結。

然而，此番「得勢不饒人」之舉，或許會惹來民意反彈，使民主黨本年初重奪眾議院以後的順風順水，一瞬間付諸東流。

在上周二（5日）國情咨文中以拍掌姿態熱爆的民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），屬民主黨的傳統務實派，她就曾以「綠色的夢」去形容「綠色新政」。（路透社）

停擺是一場「過火者死」的民意戰

以政府停罷互相威脅，是美國特有的政治戲碼，說穿了就是一場民意戰──民意認為誰要為停擺負責、誰過了火位，誰就要付出政治代價。

特朗普雖然輸了上一仗，不過民主黨在眾議院大舉調查特朗普之際，更在停擺問題上再另覓議題追逼，難保不會造成「玩得太盡」的觀感，釀成民意反彈。

美國的一個警長聯會就指責為拘留額制訂人數上限的做法，而共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦指責民主黨要求過分，說特朗普絕對不會簽署有關法案。

特朗普本人當然不會放過這個政爭良機，馬上在社交媒體上指責民主黨「連殺人犯都不願拘留」。

民主黨此舉是「假戲真做」的公關秀，還是認真的政治要求，目前難有定案。不過，政治風向轉眼可變，民主黨未來將是再下一城，還是引火自焚，未來一周就大概可知一二。

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