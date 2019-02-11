美國停擺談判僵局：民主黨乘民意追擊　或引火自焚

新春過後，各行各業又再啟市，然而美國聯邦政府近80萬僱員本周末又有可能要面對「冇糧出」的威脅。 事關民主、共和兩黨，如果不能在周五（15日）大限之前達成開支協議，聯邦政府將再次進入局部停擺。 據兩黨人士消息，談判正陷入膠着狀態，不過原因卻非特朗普的「美墨邊境建牆」爭議。

邊境建牆撥款 特朗普或願「減少少」？

政府停擺35日後，特朗普在1月25日同意讓政府重開三周，由參眾兩院跨黨議員組成委員會，希望在邊境安全撥款──特別是特朗普的57億美元建牆撥款要求──達成協議。

在民意普遍指責特朗普須為停擺負責，且反對建牆的背景下，特朗普已逐漸退讓：混凝土牆變成「鋼製障礙物」、圍牆也不必橫跨整條美墨邊界、57億美元的撥款要求也少有再提。

有美國民眾周六（9日）在美墨邊境一處排成人牆，以表支持建牆之意。（路透社）

據《華盛頓郵報》報道，議員們如今正考慮只提供13至20億美元給特朗普建設邊境障礙物，好避免停擺之餘，又可讓特朗普對其右翼選民盤有個交代。

豈料民主黨卻引發新爭議，讓停擺威脅再次迫近。

「左」風大吹 民主黨得勢不饒人

民主黨要求立法，促使美國移民和海關執法局（ICE）為境內拘留非法移民數目訂立上限，設為16,500名；其用意是要防止特朗普政府嚴厲拘捕沒有刑罪在身的非法移民。

根據2月6日的數據，移民和海關執法局目前拘留有46,590名成人，以及2,467個家庭。不過，其中有多少屬於「境內拘留」而非「邊境拘留」則屬未知之數。

移民和海關執法局，在特朗普上台後，成為民主黨左翼進步派的首要攻擊目標之一。諸如近期網上爆紅的新晉29歲拉丁裔女眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）更主張要直接廢除該局。

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 4, 2019

民主黨此次在建牆以外另起爭議，難免是受了黨內左翼崛起的風潮影響──例如由奧卡西奧科爾特斯提出、聲言要在10年內將溫室氣體排放減至零的「綠色新政」（Green New Deal）就成為了民主黨2020年總統參選人的「意識形態測試」；目前，絕大部份已宣布參選的人都已表示支持。

較為務實的民主黨傳統建制，自以為在上次停擺勝出一仗，也似乎毫不顧忌的向節節敗退的特朗普施壓，以滿足黨內進步派，並維持全黨團結。

然而，此番「得勢不饒人」之舉，或許會惹來民意反彈，使民主黨本年初重奪眾議院以後的順風順水，一瞬間付諸東流。

在上周二（5日）國情咨文中以拍掌姿態熱爆的民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），屬民主黨的傳統務實派，她就曾以「綠色的夢」去形容「綠色新政」。（路透社）

停擺是一場「過火者死」的民意戰

以政府停罷互相威脅，是美國特有的政治戲碼，說穿了就是一場民意戰──民意認為誰要為停擺負責、誰過了火位，誰就要付出政治代價。

特朗普雖然輸了上一仗，不過民主黨在眾議院大舉調查特朗普之際，更在停擺問題上再另覓議題追逼，難保不會造成「玩得太盡」的觀感，釀成民意反彈。

美國的一個警長聯會就指責為拘留額制訂人數上限的做法，而共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦指責民主黨要求過分，說特朗普絕對不會簽署有關法案。

特朗普本人當然不會放過這個政爭良機，馬上在社交媒體上指責民主黨「連殺人犯都不願拘留」。

The Border Committee Democrats are behaving, all of a sudden, irrationally. Not only are they unwilling to give dollars for the obviously needed Wall (they overrode recommendations of Border Patrol experts), but they don’t even want to take muderers into custody! What’s going on? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月10日

民主黨此舉是「假戲真做」的公關秀，還是認真的政治要求，目前難有定案。不過，政治風向轉眼可變，民主黨未來將是再下一城，還是引火自焚，未來一周就大概可知一二。