【新聞教室】批評特朗普「吵雜兼討厭」　挑戰者一號沃倫是誰？

美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren），周六（9日）正式宣布參加2020年總統選舉，成為首位公開向特朗普下戰書的民主黨候選人。

沃倫支持者手持標語，等待沃倫的參選演說。（路透社）

沃倫現為馬薩諸塞州（Massachusetts）的民主黨參議員，被視為是民主黨內進步左翼的明星。她的參選成為了首位公開向特朗普下戰書的民主黨候選人。沃倫表示她的目標是要從根本上改革現有制度：

「美國的問題不單純因為特朗普而來，他只不過是美國出現病態中，呈現最極端症狀的原因。」

沃倫稱現時美國需要的是一位領導者，重拾因特朗普而失去的團結精神。

提倡經濟公平 民主黨內的極左派

在11月中期大選後，美國民主黨內青黃不接的情況愈見嚴重，外界評論民主黨欠缺年輕有活力的新人，形成新的力量。特朗普的極右主義亦造就了極左的崛起，沃倫是其中一位。

沃倫提倡經濟公平，她認為當下的美國政壇被富人與大集團操控，政治淪為大財團獲取更多利益的工具，令中產階級大受其害。她曾在2011年一個場合發表她對富人的看法：「這國家沒有一個富人是因為他自己變富的，工廠生產的商品、物流、工人教育、以至富人居住安逸都是納稅者的功勞。」她的發言被拍攝後上載至網上廣傳。

沃倫另一個廣為人知的著名句子，是在2017年國會辯論司法部長提名人塞申斯（Jeff Sessions）的時候。沃倫當時與共和黨多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）爭拗，麥康奈爾以一句：「儘管如此，她仍堅持」（Nevertheless, she persisted）來抱怨沃倫的執着，這句之後成為了女權主義者常用、表明堅持己見的口號。

在正午陽光底下，沃倫宣布參選正式成為首位特朗普的挑戰者。（路透社）

特朗普貼文回應沃倫參選，繼續視沃倫為土著。（Twitter截圖）

批評特朗普「吵雜兼討厭」

沃倫在2016得悉特朗普參選總統後，亦曾批評他是一個「吵雜、令人討厭、面皮薄的騙子」，「除了他之外，他不會為人服務。」特朗普亦曾反擊稱她是動畫電影《風中奇緣》女主角寶嘉康蒂（Pocahontas），諷刺她的土著血統。

香港01過去曾分析，雖然沃倫出眾，但相比其他民主黨議員如桑德斯（Bernie Sanders）、前副總統拜登（Joseph R. Biden）、紐約前市長彭博（Michael R. Bloomberg）等顯得遜色。且沃倫信奉的經濟公平被質疑是經濟民粹主義，未完全得到民主黨人的認可。

特朗普在沃倫宣布參選後，於Twitter上發文，文中使用了「步道」（Trails）一詞，暗諷土著要參選總統。「Trails」取自「Trail of tears」（血淚之路），是美國西進運動，強行迫遷原住民的歷史形容詞。特朗普被指繼續以不屑目光，視沃倫為土著。