【脫歐國會表決】歐盟最後一刻妥協　文翠珊協議仍難過關

文翠珊的脫歐協議英國時間周二（12日）將再次送上國會表決。 時至周一（11日）早上，文翠珊仍未爭得歐盟在愛爾蘭邊境問題上妥協，雙方談判更陷僵局，英國媒體最關注的是文翠珊會否在表決前一日的最後一刻，親身飛往歐洲大陸求助。 果然不出所料，文翠珊周一晚上乘專機飛往法國斯特拉斯堡（Strasbourg），與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會晤，在國會表決不足24小時之前，爭得歐盟最後的妥協。

達成妥協之後，容克會見記者時也說得老實直接：「如果脫歐協議表決明天再失敗，未來將不會為原有解釋而作進一步解釋，也不會有為原有保證而再作保證。」他更暗指英國沒有「第三次機會」。

對於英國國內的亂局，歐盟領袖早已生厭，容克此一番話明顯是要警告在1月釀成脫歐協議首次表決百年國會大敗的保守黨疑歐派，以及北愛爾蘭民主統一黨（DUP），要他們好自為之，聲明歐盟不會再作讓步。

在英國政壇大亂之中，歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）上月就曾說：「對於脫歐這個問題，我們都在上帝手中，而且我們從來都不知道上帝何時會真的接手處理。」（路透社）

歐盟妥協：換湯不換藥的法律條文

歐盟的妥協，本質上換湯不換藥，其內容圍繞愛爾蘭邊境的「補底方案」（Backstop），卻沒有滿足英國的要求，去為補底方案提供明確限期，或讓英國可單方面退出。

不過，歐盟卻以「具法律效力解釋文件」的方式（而非此前的政治性宣言），以更詳細的手法，去保證歐盟會有誠意的盡力、儘快去與英國建立未來貿易關係協議，或考慮其他科技解決方案，去避免愛爾蘭島上硬邊境，好讓補底方案不必被執行，或能盡早被中止。

其中，更有明文禁止歐盟「系統性的拒絕考慮相反的提案或立場」。如果英方認為歐盟「耍賴」，將有法律根據提出單方面退出補底方案。

DUP與疑歐派一直不滿原有的脫歐協議，能使英國無限期留在補底方案中的英歐關稅同盟中，讓英國脫歐無限期變成一紙空談。歐盟此番妥協，能否為DUP與疑歐派提供一個支持文翠珊協議的理由，至今仍屬未知之數。

工黨突然積極 疑歐派求下台階轉軚？

然而，近來英國政治風向有變，向以脫歐為志的DUP及疑歐派，似乎真有動機找一個下台階去轉軚支持文翠珊協議。

首先，如果文翠珊周二表決再度失敗，她已同意讓國會就「延後脫歐」進行投票，在包括閣員在內的黨友或以辭職威脅下，保守黨員或有機會自由決定是否支持延後脫歐。

當然，延後脫歐只是把事情拖着，無助根本解決問題；然而，近來工黨經歷黨裂危機後，其黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）對脫歐議題突然轉向積極，一方面就其「脫了跟沒脫一樣」的關稅同盟方案，分別向歐盟領袖和保守黨人士招手，另一方面又表示願意支持「或會導致英國留歐」的二次公投。

工黨黨魁郝爾彬經歷上月黨裂危機後，對脫歐進程突然積極起來。（路透社）

工黨此等操作，大大增加DUP及保守黨留歐派反對文翠珊脫歐協議的成本：文翠珊協議至少讓英國能夠脫離歐盟，並且在未來制定與歐盟距離較遠的雙邊關係；然而，若協議遭否決而導致英國不能在3月29日如期脫離歐盟，英國各黨的親歐派，難保不會轉軚支持工黨的關稅同盟提案，甚至是二次公投，使疑歐派2016年脫歐公投勝利轉眼成空。

面對「脫歐跟沒脫一樣」和「脫歐失敗」的風險，DUP和保守黨疑歐派不少成員的確需要一個下台階，讓他們能大條道理的轉向支持文翠珊協議。

下台階回響正面 脫歐協議依舊半死不活

歐盟此次妥協公布之後，DUP就表示會考慮條文細節，而疑歐派大本營「歐盟研究組織」（ERG）領袖里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）亦表示妥協「方向正確」；只有工黨批評妥協「老調重彈」，繼續堅持反對。

領導保守黨內疑歐派的里斯莫格，立場保守，反同性戀、反任何情況下的墮胎，一直將「英國主權」掛在口邊。（路透社）

另外，檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）將在周二公布新的法律意見，或會改變他對補底方案實無限期的判斷，將使歐盟的妥協成為疑歐派更加堅實的下台階。

不過，文翠珊的脫歐協議要獲通過，幾乎要得到DUP及保守黨疑歐派全體支持，難度極高。有親近文翠珊的人士就指，周二表決中，如果文翠珊以約50票失敗（相較於1月的230票）的話，已算理想，將有助文翠珊再向歐盟施壓，爭取為其脫歐協議作第3次國會表決。

由此可見，雖然在工黨的積極取態下，文翠珊執政聯盟的反對者要面對疑似假脫歐，甚至是留歐的威脅，可是附加了歐盟妥協下台階的脫歐協議，其通過國會的機會仍然甚低，或將使英國繼續困於脫歐爭議的輪迴之中。