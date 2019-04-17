萊特希澤領銜美日貿易談判　日本：三十年後又是你

你方唱罷我登台。 在與中國的貿易談判有望結束之際，美國與日本的首次貿易協定部長級談判於周一（15日）及周二（16日）舉行。

作為日方代表的經濟再生擔當相茂木敏充4月15日稱，「將遵照去年9月美日峰會聯合聲明的形式推進」，農產品及工業製品的關稅為談判的主軸。」

據悉，美日的新貿易協定談判原本預計1月啟動，受到美中貿易談判仍在進行中的影響，美日談判一直未能正式展開。如今，美國終於有時間和日本算一算帳了。

這對日本來說是一場硬仗。美國與日本之間誰是老大誰是小弟自不用多說。美國總統特朗普上台以來多次抱怨美日之間貿易逆差太大，日本未在貿易方面公正對待美國。在日本向美國徵收的汽車進口關稅為零而美國向日本徵收2.5%的汽車關稅的情況下，特朗普還抱怨：「日本以低關稅運來了幾百萬輛汽車，卻不買美國車」。

作為日方代表的經濟再生擔當相茂木敏充4月15日稱，「將遵照去年9月美日峰會聯合聲明的形式推進」，農產品及工業製品的關稅為談判的主軸。」（路透社）

日本首相安倍晉三多次訪美，尤其是2018年5月特朗普宣布要對進口鋼鐵和鋁關稅加徵關稅前，安倍還曾專程訪美試圖避過貿易談判。按照計劃，4月底，安倍還要訪問美國，能否讓特朗普放過一馬還是疑問。

佔據主導權、特朗普還認准了日本占了美國便宜，日本在這場與美國的談判中不好過。

但對於談判一線的官員來說，他們交手的美國官員才是一個噩夢般的存在：美方派出的是美國貿易代表辦公室代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

三十年河東，三十年河西。風水輪流轉，日方談判人員換了面孔，他們面對的對手還是30年前那個萊特希澤。

1985年，萊特希澤主導了美國與日本、德國、法國和英國的馬拉松談判。（路透社）

這就要從他主導的《廣場協議》說起。1978年，第二次石油危機爆發。能源價格的大幅上升導致美國出現嚴重的通貨膨脹，美國實施緊縮的貨幣政策又導致美元大幅升值。在貿易逆差不斷擴大的情況下，美國希望用美元貶值來增加出口。1985年，萊特希澤主導了美國與日本、德國、法國和英國的馬拉松談判。期間，美國使用「301調查」等多種干預手段，最終四國簽署「廣場協定」。

協定簽訂之後，五國開始狂拋美元，美元大幅貶值，出口競爭力也得以增強。日元大幅升值，日本對外投資大幅增加、日本企業在海外擴張、大量資本流向股市和房地產市場，嚴重經濟泡沫出現。日本政府追悔莫及。自此，曾經是世界第二大經濟體的日本經濟一蹶不振，是為「失去的30年」。

姿態強硬，手段狠辣，這就是萊特希澤給日本的最大印象。他可以在談判中將談判清單折成紙飛機扔給日本官員，讓對方方寸大亂；也可以在日本官員發言時，心不在焉地拆開面前的麥克風零部件把玩，時不時講些粗俗的笑話，令在場的所有人放鬆警戒。

這個曾擊碎日本經濟發展勢頭、曾在談判桌上咄咄逼人的人又回來了。這次，他的勢頭恐怕會更盛。因為在20世紀80年代，他為美國屢建戰功，這種成功只會進一步促使他求贏。

1985年離開列根（Ronald Reagan）政府之後，萊特希澤便加入了世達（Skadden）律師事務所駐華盛頓辦事處，擔任合夥人，一作便是30多年。他還是一如既往認為自己代表的是美國工人和企業的利益，為美國企業和工人免受不公平貿易行為的侵害進行辯護。在進入特朗普政府之後，無論是美國日本、歐洲還是中國發動貿易戰，都可以看到萊特希澤的影子。

日本這次還是繞不過他。30多年前，日本曾元氣大傷，時至今日才有所恢復。前塵往事，恍如昨日，再遇老對手，日本心中此時是否已經覆上一片陰霾呢？