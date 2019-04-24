【朝俄峰會】金正恩赴俄見普京　二人首次會面的四大要點

金正恩4月25日與普京舉行會晤。這是金正恩首次出訪俄羅斯，他卻並未選擇莫斯科，而是在普京出訪中國的路上與他會面，金正恩急會普京有何用意？

朝鮮最高領導人金正恩4月24日抵達了俄羅斯遠東地區的海參崴，與俄羅斯總統普京進行了會面，並共進晚餐。據悉，兩位領導人將在4月25日舉行首次一對一會晤，就兩國雙邊關係和朝核問題進行討論。

談起這場會晤，說期待已久也不為過。此前2018年5月，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）訪朝時，就曾向金正恩轉交了普京的信件，邀請他赴俄訪問。普京同年8月也說，希望近期與朝鮮最高領導人金正恩會面。金正恩原本預計會在2018年年底前訪問莫斯科，但是並沒有實現。直到如今才得以確定。

值得注意的是，會晤的地點並非此前計劃的莫斯科，而是選定在了臨近俄、中、朝三國交界之處的海參崴（Vladivostok）。普京的行程也十分緊湊，在與金正恩會晤結束後，便立即趕赴北京，出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

這是金正恩執政後，首次出訪俄羅斯與普京會晤，金正恩完全可以等到普京結束中國行程之後，與他在莫斯科舉行會晤。但金正恩並未如此，而選擇在普京去往中國的路上與他會面，金正恩急會普京，應該與以下四點有關。

金正恩訪俄：金正恩4月24日下午抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok），他看上去心情似乎不錯。（路透社）

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「老玩家」的建議

首先，金正恩急需普京提供打破美朝談判僵局的建議。第二次河內特金會「談崩」之後，美朝談判也因此陷入了僵局。4月12日，韓國總統文在寅出訪美國，意圖再次擔任美朝之間的斡旋者，卻以失敗告終。當日，特朗普明確向文在寅表示，美國對朝鮮「沒有小的讓步，只有大的交易」，即朝鮮徹底棄核，美國才解除制裁。同時，他還強調朝韓目前並不適合開展經濟合作。

既不願意放鬆制裁，又不放開朝韓經濟合作。美國的強硬姿態既讓朝鮮不滿，也讓金正恩著急。在美朝如此僵持的情況下，金正恩急需聽取協力廠商的意見和建議，為美朝頭腦接下來如何走指出方向，而俄羅斯的意見對朝鮮來說十分重要。

俄羅斯與美國博弈已有數十年之久，且熟悉在美國經濟制裁下的斡旋方式，這都讓朝鮮得以從俄羅斯獲得可供借鑒的經驗。普京是與美國博弈的老手，也是當今國際政治的高手，在烏克蘭和敘利亞問題上，普京成功佔據了戰略主動權，普京的政治手腕也是金正恩希望取經的原因之一。

金正恩訪俄：朝鮮最高領導人金正恩4月24日下午乘搭專用列車抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok），在眾人護送下走出火車站。（路透社）

尋求「放鬆制裁」的支持者

其次，俄羅斯是朝鮮在聯合國上尋求「放鬆制裁」的重要支持者。

朝鮮在美朝談判中的最大訴求便是：希望美國和聯合國放鬆對朝鮮的經濟制裁。此前金正恩3月4日出訪中國時，金正恩也對習近平表示類似的意願，希望中國能夠協助朝鮮，對美國提出要求。此次會晤普京，該話題自然也是兩國元首商討的重要焦點之一。

不受制裁捆綁的貿易夥伴？

再者說，在聯合國框架的制裁之下，朝鮮很難尋找可以立即與朝鮮展開貿易的夥伴。即便是中國受到較大的牽制。而俄羅斯與朝鮮即是鄰國，又都在經濟上遭到美國制裁，這些條件為兩國經濟合作提供了可活動的空間。

美國此前就曾指責俄羅斯破壞安理會對朝鮮的制裁，通過船對船的方式非法轉移被禁物品。近年來，俄羅斯也在經濟上不斷向朝鮮拋去橄欖枝。

俄羅斯遠東濱海邊區代理州長塔拉先科（Andrey Tarasenko）2018年9月5日也曾透露，俄羅斯近日重啟了「通過鐵路將煤炭運往朝鮮羅津港，並出口至第三國」的專案，有意推進與朝鮮經濟合作的態度。值得一提的還是，聯合國安理會全面禁止朝鮮產煤炭的出口，但不禁止俄羅斯在羅津港倒裝國內產煤炭並出口。

金正恩訪俄：俄方為金正恩舉行歡迎儀式，軍樂隊先演奏了朝鮮國歌，其後再演奏俄羅斯國歌。（路透社）

俄聯邦委員會與朝鮮最高人民會議友好小組代表今年3月曾訪問朝鮮，訪問結束後，俄羅斯羅斯議員巴什金（Alexander Bashkin）2019年3月在也表示，俄羅斯希望擴大俄朝貿易額，發展經濟合作，並表示10月還將對朝鮮再次進行訪問。

不排除朝鮮採取「伊朗模式」

最後，金正恩的著急也可能與朝鮮今後的戰略有關。目前美朝談判走勢如何沒有人能夠預料，若朝鮮的退讓和承諾都無法讓美國有所付出，北京的雙軌並行也效果有限，朝鮮下一步應該如何？相信金正恩在與習近平會面時早已就此有過磋商。

中朝不排除會借鑒伊核協議的經驗，尋求助力朝鮮發展經濟的新方向和戰略。其中，俄羅斯作為與中朝有著密切戰略默契的國家，在此戰略中必然扮演重要角色，金正恩與普京會面，與此應該也有一定關聯。

至於普京，也正好藉著到北京參會的行程安排，繞到前往海參崴與金正恩會面，並利用此次會晤增加遠東地區的曝光率，為自己制定的「遠東地區2025國家發展規劃」再造聲勢。