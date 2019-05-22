美國不要低估中國　北京不要低估中國民眾

任正非贏得普遍讚譽，既歸功於他的胸懷與格局，也在於華為輿論戰的成功。若要打贏貿易輿論戰，北京需有全盤規劃，不可低估中國民眾對宣傳的鑒別能力。

中國科技公司華為創始人任正非5月21日在中國深圳接受多家媒體長達2個多小時的採訪。這是面對「華為禁令」，任正非首度發聲。在採訪中，任正非回應了近期美國禁令對華為的影響，並表明了華為的立場及態度。

而在任正非發聲之前，中國官方媒體在此輪貿易輿論戰中已經亮明立場。中國官方電視台發佈題為《華為絕地反擊 中國居安思危》的評論文章。中共中央機關報之一的《光明日報》稱霸權主義是全球供應鏈面臨的最大威脅。

事實上，自中國公布對美關稅反制措施開始，中國的官方媒體機構接連對中美貿易戰發表看法。反駁美國立場、批判美國成為主流的基調。

不可否認貿易戰也是輿論戰，一旦進入相互升級階段，輿論的情緒對立在所難免，互相攻擊也會成為常態化的節目。

但如何打相持階段的輿論戰只是貿易戰整體輿論戰的一個環節。整體的輿論戰該如何打是北京需要格外留意的。

首先，需要把握輿論戰的時機，對輿論戰要有一盤棋的規劃。

什麼時候進攻，什麼時候撤退， 什麼時候佯攻，什麼時候迂迴都要有講究。輿論戰不是談判破裂後的還擊和被動應對。一定的主動進攻是不可或缺的。

談判時期有什麼樣的宣傳策略，出現分歧時有何種宣傳策略，談判破裂後又有何宣傳策略，貿易協議簽署後有何策略都需要提前規劃。

計劃沒有變化快，但是萬變不離其宗，對整體有一個規劃才能把握節奏。

中國科技公司華為的實際控制人任正非近日接受採訪回應華為被禁（視覺中國）

其次，需要明確宣傳對象。中國國內輿論宣傳和中國對外輿論宣傳是兩碼事。

中國國內輿論最終是給中國民眾看的。批評美國霸權，批評美國反咬一口，批評美國翻臉，這些是否是中國民眾想聽的？

中國人最想知道的或許是中國政府做了什麼捍衞中國的利益，美國的行為會對中國造成什麼樣的影響，損失有多大，是否可以承受，如何可以承受，中國政府打算如何做減輕企業和普通人的損失。

批美國、大量渲染反美情緒對於提振中國人民的信心來說未必是最佳的方式。

一出現談判破裂的跡象，就猛烈提振信心，顯然是懷疑中國民眾承受貿易戰出現波折的能力。

中國民眾的心理承受能力絕非不堪一擊，中國民眾的承受能力是有的。千萬不要低估了民眾的承受能力，不要低估了中國人民對政府以及對中國經濟的信心。有時候刻意提振信心反而沒有必要。

同樣是打輿論戰，對內和對外的宣傳策略和側重點需要有嚴格的區分。中國民眾不需要大獲全勝式的宣傳，也不需要將美國釘在恥辱柱上的宣傳。

批美國，點出美國的錯誤邏輯，這或許是更適合外宣內容的側重點。如何引導中國民眾對中國經濟有信心，如何引導世界輿論向有利於中國的方向發展，必須區別對待講究技巧。

美國財長努欽（中）稱將訪華繼續貿易談判（法新社）

第三，需要掌握輿論戰的烈度和方向。

就此次中美談判出現波折而言，美國選舉是不容忽視的重要考量。中國對中美談判出現問題的認識不應該每一次都歸結為美國無可救藥。

對美國的這麼大力度的輿論批評，很容易讓中國民眾陷入中美談判又破裂了，一切又玩完的誤區。這和中美談判的進度和進程本身是不相符的。

中美之間的談判已經完成了90%，目前僅是細節的磋商。也就是說中美距離談成已經不遠。過度將美國渲染到中國的對立面，將來中美一旦簽訂協議，那又該如何解釋？難道是美國對華妥協？

既然要談判，那麼在談判過程中就無需渲染對抗和對立。該如何把握輿論戰的力度以及方向，需要慎重。

義正言辭去回擊對方，這是為了表明自己的態度，但同時也要認識到沒有必要放大一些常規的爭議。就中美談判而言，目前的爭議是文本的爭議，是協議內容的爭議，中國同美國是在進行文本的最後博弈。這些歸根結底是要通過繼續談判解決的。

中美之間不是不再談判了，也不是不想達成共識了，而是非常希望達成共識。今天中國對美國的不滿是美國說中國出爾反爾。是否有必要上升到一定的政治高度值得討論。

在美國政府的禁令下，谷歌將停止向華為提供一些服務（法新社）

第四，要杜絕宣傳內容的偏頗，不能誤導民眾。

中國媒體公布了諸多美國各界不想打貿易戰的聲音。而了解情況的人們應該清楚，在美國，對華強硬已經變成了政治正確，也是美國兩黨的共識。隨着中美結構性矛盾上升，中美之間的分歧尤其是貿易摩擦只會越來越多，不會越來越少。

特朗普堅定對中國打貿易戰，不能簡單歸結為特朗普的錯，也不能簡單地歸結為霸權主義。美國對中國的問題是中美結構性矛盾的問題。過多渲染美國各界希望達成和解，不希望打貿易戰，本身是在誤導民眾。經不起未來不斷爆發的中美矛盾的現實考驗。

本輪中美貿易談判出現如今的局面根源在於美國不能接受中國提出的文本修改，認為中國出爾反爾。

這種溝通過程中的問題，被美國演變為了不能接受的立場衝突，美國以為升級關稅可以壓制中國的立場。

這本身是對中國的誤判，美國對通過徵稅讓中國屈服過於自信，低估中國對關稅戰的應對能力。

必須承認，北京有足夠的經濟底氣打贏貿易戰，正如中國副總理劉鶴所言，中國擁有很多的經濟工具和籌碼。但在輿論戰中，中國的立場和實力如何有更好的呈現值得深思。

華為總裁任正非日前接受採訪在中國國內贏得普遍讚譽，既歸功於他的胸懷、格局、氣度，同時也是華為輿論戰的成功。北京若要打贏貿易輿論戰，需有全盤規劃，切不可低估中國民眾對於宣傳的鑒別能力。