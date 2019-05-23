當任正非遇上班農：一場水火不容衝突

美國封殺華為，完全符合白宮前戰略師班農（Steven Bannon）一直以來的期待和宣傳。甚至可以說，整個西方對華為片面化、歧視性的認識，大多源自班農。特朗普（Donald Trump）政府完全採納了以班農為代表民粹派或極端保守派的建議。

美國特朗普政府借中美貿易戰對中國企業華為出台封殺令後，華為創始人任正非5月21日在中國深圳接受了多家中國媒體的採訪。在長達150分鐘的採訪中，任正非圍繞美國最近針對華為的禁令、華為的發展理念與未來規劃，以及華為與美國企業的合作經歷及現狀，進行了耐心的表達和解釋。

美國封殺華為，完全符合白宮前戰略師班農（Steven Bannon）一直以來的期待和宣傳。甚至可以說，整個西方對華為片面化、歧視性的認識，大多源自班農。特朗普（Donald Trump）政府完全採納了以班農為代表民粹派或極端保守派的建議。

近日，班農接受《南華早報》採訪時提到，美國的下一步行動是對中國切斷所有的IPO。華爾街也將採取一個重大行動，即限制華企進入資本市場，直到中國同意這種根本性的改革。他還提到，將華為踢出西方市場比和中國達成貿易協議「更重要十倍」。

但是，任正非的採訪，巧妙地回擊了班農一直以來在西方所宣傳的華為印象。

將華為踢出西方市場，比和中國達成貿易協議「更重要十倍」！ 美國前白宮首席戰略師，班農（Steve Bannon）

雖然採訪中很多問題圍繞美國或特朗普政府對華為的禁令展開，但任正非從頭到尾並沒有批評特朗普，也沒有過度或旗幟鮮明地批評美國，反而不時地為美國企業說好話，理性看待美國政客伎倆和企業行為之間的關係。這和西方國家，尤其是美國極端右翼，對中國經濟及企業家的傳統印象非常不同。

純粹從美國和華為的對等視角來看，如果將任正非視為代表華為向外界增信釋疑的代言人，那麼班農則是頻繁宣揚華為威脅論、煽動特朗普政府封殺華為的代理人。這兩「人」的世界觀和格局大為不同。通過比較兩人的立場，也有助於理解當前中美貿易戰現狀及美國華為禁令的動機。

首先來看班農眼中的華為，或者說他向美國、乃至整個西方所宣傳的「華為」。

在班農眼中，華為就是中國國家資本體系的一員，目的就是為了剝削和削弱西方民主經濟體，方式就包括盜竊西方的技術，甚至包括政府層面的強制性技術轉讓。中國在金融、貿易、網絡、信息和政治等領域的所有布局，都是為了削弱和擊敗美國。他支持美國及所有歐洲國家，尤其是美國的盟友孤立、封鎖和排斥華為。

任正非希望媒體能夠區分美國企業和美國政客（視覺中國）

曾在美國海軍服役過的班農認為，華為就是中國軍方的一個「先鋒組織」，以低於競爭對手的投標價格在世界範圍內構件5G技術網絡，這種技術有可能會將數據「武器化」，甚至「核武化」。華為就是中國政府用來管控大眾通訊和呼網絡的工具，在全球進行泄密等嚴重詐騙行為。華為控制全球5G網絡，就等於中國軍方控制全球網絡。

在班農眼裏，華為已經陷入困境，一方面是孟晚舟被捕、面臨被引渡到美國的境地，另一方面美國也在採取措施應對華為給美國帶來的國安威脅。

5月15日，班農接受媒體採訪時表示，特朗普總統不會在中美貿易戰中讓步，因為中國對美國發起的經濟戰爭已經持續了20年。而當前的貿易戰僵局恰好觸及美國未來的核心競爭力。中國想通過自己的「中國製造2025計劃」、「一帶一路」倡議和「華為5G布局」將自己打造成一個經濟霸權國家。

任正非採訪想要向全世界描述的則是一個全新、包容的華為。

在任正非眼中，華為的業務是「世界性」的，注重交朋友和構建人類信息社會，這也符合中國繼續推進改革開放大環境和大趨勢。他也拒絕將華為和愛國掛鈎，反對煽動和利用民族主義和民粹主義。若將愛國同使用華為商品聯繫起來，無異於潑華為公司冷水。他明確表示，民粹主義是害國的。

尤其值得注意的是，任正非不排除美國企業，將美國企業視為華為的命運共同體，區別看待美國企業和政客。他提到，儘管自己芯片的成本低得多的多，華為還是高價買美國的芯片，因為華為不能孤立於世界，應該融入世界。

華為被針對，一方面是因為其在通訊產業內一騎絕塵的領先地位，另一方面也是因為華為是中國旗艦級別的私企（GettyImages）

在任正非看來，華為還是要感謝美國公司，認為三十年來美國公司伴隨着華為成長，做了很多貢獻，教明白了華為怎麼走路。他說：「美國是法制國家，美國企業不能不遵守法律，實體經濟要遵守法律。媒體也不要老罵美國企業，大家多為美國企業說話，要罵就罵美國政客」。

所以，此前很少露面並接受採訪的任正非，此次通過向媒體的答疑解惑，不但不會給班農這樣的人新的攻擊作料，而且還向外界展現了一個不一樣的華為。

其實，特朗普政府的目標不光是華為，華為只是他們打擊的技術企業的其中一個或典型代表。而且，這種打擊已經和中美貿易戰聯繫起來。特朗普似乎不再急於和中國達成協議，而是通過封殺華為這樣的行為，進一步逼迫中國在貿易問題上妥協。

華為風波：美國總統特朗普5月15日簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，為美企禁用華為設備鋪路。（GettyImages）

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班農呼籲盟友排擠和孤立中國，以「二元對立」思維看待中美關係，甚至名言要讓中國政府垮台。但班農的那一套宣傳策略不一定有效。班農是美國民粹主義、民族主義、種族主義的典型鼓動者。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容班農是「白人至上主義者」。所以，他推動的封殺中國企業的「運動」，不一定能夠取得成功，因為他完全低估了兩國經貿關係的相互依賴度。

在班農看來，美國企業，華爾街，都是支持特朗普封殺華為，或者打貿易戰。但事實上，在國內，班農又指控華爾街被中國收買，或者國內的民主黨人通過華爾街屈從於中國商業利益。所以，班農對華為的指控大多也服務於美國國內政治，也就是特朗普個人的連任選舉利益。

其實，正如任正非所說，美國政客不僅低估了華為的力量，而且還有很多錯估和誤判。這種錯估和誤判短期內是無法改變的，因為中美整體的技術博弈本來就是一個漫長的過程。中國能夠做得就是做好自己的事，走好自己的路，不要讓美國的這種戰術打壓攪亂和破壞中國長遠的規劃。