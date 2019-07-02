伊萬卡取代庫德洛現身習特會　特朗普急需對華溫和派

中美貿易戰爆發至今一年多的時間，特朗普的女兒伊萬卡並不是談判的一線人員，也沒有對美中貿易戰有過表態。如今，她現身特習會說明了什麼？

結束G20及訪韓之行的美國總統特朗普（Donald Trump）7月1日返回華盛頓。習特會及其第三次特金會讓特朗普大出風頭。此次出訪還有一個人也是賺足了眼球，她就是特朗普的女兒——伊萬卡。

在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相文翠珊（Theresa May）和國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）的聊天時，伊萬卡（Ivanka Trump）擠進了三人的談話。這讓CNN以「伊萬卡·特朗普：顧問、女兒，本周是外交官」為題感慨伊萬卡的角色。

同樣，備受關注的中美元首會談桌前也出現了伊萬卡的身影。從現場的照片可以看到，伊萬卡坐在博爾頓和國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）中間。習近平在發表開場白時，伊萬卡端坐認真聽。輪到特朗普發言時，伊萬卡則將頭轉向了父親，眼睛還不時地觀察中方的反應。

伊萬卡現身特習會，說明了特朗普對她的信任。（路透社）

這是伊萬卡第三次陪同特朗普出席G20峰會，每次的峰會上她都比較活躍。不過，這是她首次現身G20峰會期間的習特會。2018年12月阿根廷G20峰會時，伊萬卡的丈夫庫什納（Jared Kushner）出現在中美元首會談中，彼時參加G20峰會的伊萬卡並未出席。2017年7月德國漢堡G20峰會上，伊萬卡也沒有參加習特會。

中美貿易戰爆發至今一年多的時間，美國方面的談判人員基本上是姆努欽、萊特希澤等人，伊萬卡並不是談判的一線人員，也沒有對美中貿易戰有過表態。如今，她現身特習會說明了什麼？

從此次特習會來看，特朗普對華釋放了不少善意，比如不再對中國新加徵關稅、放行華為、澄清自己對華沒有敵意等等，都是他希望穩住美中關係的表現。特朗普對華強硬符合華府整個的政治氣候，也是他尋求連任的一張牌。白宮內閣團隊整體對華強硬有這樣的因素影響。但如果這種對華強硬的勢頭繼續下去，局面很容易失控，尤其是不少人已經警告中美有決裂的危險。

特朗普需要為陡轉直下的中美關係按下暫停鍵，這時候誰來支持自己就顯得頗為重要。

顯然，圍繞在他身邊的高官恐怕不會配合。以美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、納瓦羅為代表的強硬派，不會「輕易」讓特朗普與中國達成貿易協議。而在其他對華議題上，蓬佩奧、博爾頓談到中國話題時也是諸多不滿。

特朗普周圍的高官對華充滿了敵意，甚至某些人正在利用特朗普，藉此誇大中國威脅來撈取政治紅利。與這些人不同，伊萬卡與庫什納除了是特朗普的高級顧問之外，還是特朗普的家人。

特朗普個人展現對華善意，但掣肘他的力量依然很強。（路透社）

特朗普與內閣高官是政治上的合作夥伴，這種利益上的關係非常脆弱。相比之下，家族關係使得伊萬卡和庫什納對特朗普的決定都會義無反顧的支持。沒有執政經驗的特朗普十分看重忠誠度，他對伊萬卡夫婦的信任自然也要高於內閣高官。

再者，伊萬卡和庫什納在對華外交上的作用不可小覷。兩人對華態度相對溫和，也曾在中美關係或者習特會上發揮了穿針引線的作用。

2017年中國農曆春節，特朗普未按照慣例向中國發新年祝賀，之後伊萬卡前往中國駐美大使館賀歲，化解了美中的尷尬。

2017年4月習特首次海湖莊園會晤，據說當時是中國駐美大使崔天凱與庫什納促成。同年11月特朗普訪華，當時一度有消息稱伊萬卡夫婦會提前訪華為其鋪路。

2017年2月，伊萬卡帶着女兒前往中國駐美大使館賀新春，此舉獲得了中國不少好感。（中國駐美大使館網站）

美中之間的對抗並不會因為特習會而徹底化解，這一點特朗普想必自己心裏也清楚。他也需要繼續打對華強硬牌。但一味強硬並不一定有效果，如何適度給中美關係降溫是特朗普需要考慮的。中國曾與伊萬卡夫婦有過接觸，特朗普自然也會利用這層關係來降低中國對抗的烈度。

此外，伊萬卡此次現身習特會，而白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則缺席，據查詢，庫德洛參加了2018年12月的特習會。美方人員的變動很可能意味着白宮內部的新一輪洗牌。

這有跡可循。2018年5月，中美達成不打貿易戰共識後，特朗普掀翻這一共識。2018年12月，中美商定重啟談判。原本參與一線談判的姆努欽、美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、庫德洛、納瓦羅等人，變成了姆努欽和萊特希澤為搭檔，羅斯、庫德洛和納瓦羅基本都退居談判幕後，庫德洛此次甚至都沒有參加特習會。

本次特習會美中決定重啟磋商，特朗普很可能會進行新一輪的人事調整。如今伊萬卡和庫德洛的「一來一去」或許是一個信號。