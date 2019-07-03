歐盟推新政策迴避美國制裁　伊朗繼續「玩火」的背後

歐盟推出了「貿易往來支持工具」（INSTEX）幫助伊朗迴避美國的制裁。但伊朗似乎並不滿意，並宣布其濃縮鈾存量突破伊核協議上限。伊朗此舉究竟為何？

自美國單方面撕毀「伊核協議」，並對伊朗實施單邊制裁後，美伊的口水戰打了將近「一年」。近日，伊朗有了實質舉措。

伊朗外交部部長扎里夫7月1日宣布，伊朗已突破2015年7月「伊核協議」中規定的濃縮鈾存量（300公斤）上限。同時，他也強調，伊朗並未違反核協議，只是因應美國退出該協議，行使其應有權利。

對此，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，伊朗這是在「玩火」。白宮7月1日發表聲明，將會對伊朗繼續加大制裁。

扎里夫宣布，伊朗已突破「伊核協議」中規定的濃縮鈾存量加劇了美伊爭端。（法新社）

值得一提的是，伊朗「玩火」是在歐盟已經為其提供「幫助」的背景之下。6月28日，歐盟發表聲明稱，為規避美國對伊朗制裁的貿易結算支付機制「貿易往來支持工具」（INSTEX） 已經投入運行，首批交易正在處理之中。

歐盟聯盟委員會副主席莫蓋里尼（Federica Mogherini）6月30日對INSTEX機製表示歡迎。她還說，歐盟支持進一步發展INSTEX機制，針對更多歐洲國家以及非歐盟國家開放。

要知道，INSTEX機制寓意很深。意味着歐盟會讓伊朗今後在歐盟和伊朗的進出口貿易中，不再像以前美元計算，而是改為在美國金融體系歐意外的新機制進行結算。換句話說，這可是挑戰美國金融霸權的一大舉措。

此前伊朗一直督促歐盟確保伊朗能夠獲得經濟利益。如今，歐盟願意頂住美國的壓力啟動INSTEX機制，為何伊朗還要宣布其濃縮鈾存量突破300萬噸？

歐盟為美伊爭端操碎了心，卻也無法幫助伊朗拜託困境。（視覺中國）

分析認為，這是因為歐盟啟動INSTEX機制時依舊保持着十分謹慎的態度。

從美國的制裁伊朗的內容看，華盛頓主要以制裁伊朗「石油業為主，金融業為輔」。要知道，石油貿易是伊朗最主要的財政收入來源，佔比約為35%以上，在伊朗外貿來源佔比超過80%。一旦伊朗石油銳減，其影響力可想而知。

通過歐盟與伊朗的貿易數據顯示，歐盟2017年進口伊朗石油的數量約每日62萬桶，美國宣布制裁後，歐盟從2018年11月開始便停止向伊朗進口石油，2019年1月份曾一度恢復了少量進口（每日3萬桶），但在2月再次停止了對伊朗石油的進口。從以上數據判斷，歐盟在豁免期已經出現「零」進口狀態，很可能會在豁免期後長時間維持這一情況。

不僅如此，不少歐洲石油巨頭企業已經開始推出「伊朗市場」。例如法國石油巨頭道達爾在2018年8月就宣布正式退出合作開發伊朗南帕爾斯天然氣田第11期項目。

由此看，對於伊朗而言，目前的燃眉之急便是解決石油貿易的問題，但此次啟動的INSTEX機制僅是針對雙方的貿易範疇，嚴格限制在石油以外的一些小型交易方面。其中包括農產品、食品以及藥品等商品，並不包括石油。

再加上，歐盟和伊朗的石油貿易額目前已經趨近於「零」，換句話說，歐盟即便如今INSTEX機制包括石油也無用武之地。

總結來看，歐盟如今推出的INSTEX機制對解決伊朗的經濟困境並沒有多大的作用，其效象徵意義大於實際效果。

這也難怪伊朗特使會在6月28日表示歐盟的努力「仍與伊朗的期待有差距」。伊朗繼續「玩火」很可能是為了繼續向歐盟施壓，希望他們儘快採取有效的措施，而不僅是「表面功夫」。