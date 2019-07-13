伊萬卡：白宮的另一條路線

美國總統特朗普的女兒伊萬卡成為了近期輿論熱議的話題人物之一，而在這背後所牽扯的利益糾紛並不簡單。因為她身段和話語權的提升，説明特朗普已經開始對其周圍的鷹派幕僚加以制衡。

7月11日，白宮前國家安全委員會發言人湯米·維埃爾（Tommy Vietor）和美國前總統奧巴馬（Barack Obama）演講撰稿人本·羅德斯（Ben Rhodes）對伊萬卡的「Pod Save The World」播客進行攻擊，並將她與美國熱門電視劇《紙牌屋》中企圖成為總統的反派克萊爾·安德伍德（Claire Underwood）進行了比較。

兩位政客對伊萬卡的憤怒源於她近期高調的表現。此前6月伊萬卡和丈夫庫什納（Jared Kushner）陪同特朗普（Donald Trump）出席日本大阪二十國集團（G20）峯會，會議期間，伊萬卡參與了特朗普同中國領導人習近平的重要會晤，發表了關於女性權益的演講，在特朗普與世界各國領導人們合影時牢牢佔據畫面中央。

此前伊萬卡和庫什納作為「第一女兒」高調陪同特朗普出席各大會議之時便受到了較大的關注，此後她宣佈關閉自己的服裝品牌進入白宮擔任總統顧問，更是引起了輿論的質疑。

美國輿論對此一直其「耿耿於懷」，認為特朗普將裙帶關係帶入了白宮。此次伊萬卡高調亮相G20峯會，外界更是對此批判不斷，認為伊萬卡在峯會上的表現讓美國難堪。《華盛頓郵報》稱，伊萬卡在G20峯會突出表現顯示了伊萬卡和庫什納對特朗普的影響，以及反對派人士在白宮的缺失。

在分析人士看來，特朗普重視伊萬卡和庫什納不僅體現出了反對派在白宮的缺失，其背後反映出的是白宮內部存在兩條明爭暗鬥的利益鏈條。

回顧特朗普兩年任期的執政團隊曾經存在三種「派系」。首先強硬派，包括班農（Steve Bannon）、納瓦羅（Peter Navarro）、博爾頓（John Robert Bolton）等。其次軍人派，包括邁克爾·弗林（Mike Flynn）、馬蒂斯（Jim Mattis）、麥克馬斯特（H. R. McMaster）等。最後還有伊萬卡和庫什納這樣的「家屬派」。

特朗普在這兩年間解僱、公開批判過不少官員，軍人將領們基本離開了特朗普團隊，強硬派雖然保留了部分班底，但也在白宮逐漸失去存在感和話語權。最明顯的例子便是納瓦羅及博爾頓在國際事務上的參與度下降。

庫什納和伊萬卡在G20峯會上「無處不在」。（AP）

此前在2018年中美談判初期，博爾頓和納瓦羅仍有一定的話語權，但自萊特希澤（Robert Lighthizer）擔任美方主要牽頭人一職後，博爾頓和蓬佩奧在中美貿易談判中明顯已經被邊緣化，庫德洛更是缺席此次大阪G20之行。由此看來，強硬派的勢頭已經在特朗普政府開始下跌。

與強硬派不同，伊萬卡和庫什納的地位依舊穩固，並不斷上升。至今為止，特朗普從未公開批評或是否定伊萬卡和庫什納，庫什納在中東問題上甚至有着超過國務卿的話語權。

可以説，夫婦倆目前在白宮更是擁有者獨一無二的話語權。

而伊萬卡夫婦權力提升的背後映射出的是特朗普家族權力的延伸，並對其他幕僚加以制衡的路線。

在當上總統初期，強硬派的政策也許可以為特朗普賺取公眾眼球。但隨着特朗普需要在任期內作出成績之時，推行「過硬」的政策或不太現實。再加上，無論是軍人派還是強硬派的成員，他們進入白宮任職的目的均是為了實現個人的政治利益。所以在倡議政策之時，個人的政治利益總會是他們優先考量。

在這樣的情況下，他們所支持的許多強硬或極端政策，例如與中國在貿易戰上硬碰硬，以及強硬處理朝核問題等，都有可能會損害特朗普短長期的政治利益。

為此，重視家族利益，並對家人充滿信任的特朗普開始採用了另一條路線——伊萬卡路線。

伊萬卡夫婦進入白宮，並不像強硬派、軍人派那般，為實現個人政治抱負或利益而在白宮任職，他們為的是藉助進入白宮之機，為特朗普家族積累政治威望，穩固家族的政治根基。

在伊萬卡路線中，特朗普和伊萬卡夫婦會以特朗普個人利益優先，以特朗普家族利益優先。以此對抗和制衡鷹派幕僚們自私自利不顧特朗普自己及家族威望的極端路線。

伊萬卡路線還以庫什納、伊萬卡為中心，為白宮增添中和劑，推崇以務實的手法處理對華關係，甚至接受中國的經濟大國地位，以此讓特朗普避免在貿易問題上和中國硬碰硬，也有助於特朗普全面緩和和朝鮮的關係，甚至走向正常化。

伊萬卡路線更是特朗普手中一張靈活的牌，是為特朗普家族的「後特朗普時代」鋪路，並將他成為總統的政治榮耀和利益得以延續的可能路線。