強行認定「匯率操縱國」　特朗普對中國惡意施壓

上週一（8月5日），離岸人民幣、在岸人民幣對美元匯率雙雙「破7」後，儘管中國人民銀行表示「這是市場供求和國際匯市波動的反映」，但是美國總統特朗普並不「買帳」。特朗普在Twitter上宣稱，中國通過「操縱匯率」獲得了不公平的競爭優勢。

根據美國《1988年綜合貿易和競爭法案》第3004條，美國財政部部長需要「考慮各國是否操縱其貨幣與美元之間的匯率」，以防止他國在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢。因此，上週一美國財政部部長姆努欽（Steven Mnuchin）在特朗普的授意下，正式將中國列為匯率操縱國。

美違自定標準 對華強加標籤

中國是美國所謂的「匯率操縱國」嗎？技術層面上，中國並不符合美國財政部公布的匯率操縱國標準。根據《2015年貿易便利化和貿易執法法案》，2019年美國財政部將匯率操縱行為的識別標準設定為以下三項：

1. 對美國的雙邊貨物貿易順差不低於200億美元；

2. 經常帳戶盈餘不低於其國內生產總值（GDP）的2%；

3. 在12個月內至少有6個月反覆淨買入外匯，且在12個月內淨買入外匯總額至少佔其GDP的2%。

財長姆努欽曾暗示如果中國有工具去阻止人民幣下跌而不用，也可算是操縱匯率。（路透社）

以上三項標準中，中國只滿足第一項。美國人口普查局的數據顯示，2018年中國對美國的貨物貿易順差超過4,195億美元。因此，中國滿足第一項標準。中國國家外匯管理局的數據顯示，2018年中國經常帳戶盈餘從2017年的1,951億美元（約佔中國GDP的1.6%）下降至491億美元（約佔中國GDP的0.4%），顯然中國並不滿足第二項標準。

至於第三項標準，中國雖然不公布其在外匯市場的操作，但是根據美國財政部的估測，2018年下半年中國官方不但沒有淨買入外匯，反而在淨賣出外匯（約380億美元），而2018年上半年中國官方僅淨買入外匯60億美元，遠遠達不到中國當年GDP的2%。因此，中國也不符合第三項標準。

由於中國僅滿足第一項標準，美國財政部在5月28日的半年度交易夥伴宏觀經濟和匯率政策報告中僅把中國列在匯率操縱國觀察名單中，同樣在觀察名單上的還有日本、德國、韓國、越南等國家。但是，上週一為了回應總統的Twitter，美國財政部不得不無視其制定的技術標準，強行將中國認定為匯率操縱國。

特朗普早前也曾攻擊過歐洲央行讓歐元對美元走弱的刺激政策。（Twitter）

在公告中，美國財政部聲稱中國長期通過對外匯市場的大規模幹預來促進人民幣貶值。然而，國際清算銀行公布的數據顯示，2005年初至今年6月，人民幣名義有效匯率升值38%，實際有效匯率升值47%，是二十國集團（G20）經濟體中最強勢的貨幣，在全球範圍內也是升值幅度最大的貨幣之一。

準升值不許貶值 美國的強盜邏輯

中國是否在「操縱」匯率？中國人民銀行的匯率政策顯示，中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。「有管理」就意味着中國央行確實存在調節匯率的行為。

由於近幾年人民幣主要面臨貶值壓力，因此中國央行一直在外匯市場賣出外匯來維持人民幣匯率穩定。2015年中國為了維持人民幣匯率穩定不斷賣出外匯，導致外匯儲備縮水5,127億美元；2016年中國外匯儲備的降幅也高達近3,200億美元。2018年中美貿易戰打響後，人民幣相對美元的貶值壓力更大，即使美國財政部也認為中國官方在去年下半年一直通過賣出外匯來避免人民幣貶值。

對於美國而言，中國官方幹預外匯市場使人民幣升值的行為並不算「匯率操縱」。因為人民幣相對美元升值會使美國商品在中國市場的競爭力增強，並使中國商品在美國的競爭力減弱，此消彼長之下還能夠縮減美中之間的貿易逆差。因此，美國樂於見到中國央行控制人民幣升值。

人民幣下跌當然有助消減美國加徵關税的影響，不過也反映了市場對貿易戰下中國的經濟預期。（路透社）

8月1日，特朗普宣布將對3,000億美元中國商品加徵10%關税的舉動導致人民幣貶值壓力陡增。上週一，在中國央行沒有及時幹預外匯市場的情況下，人民幣對美元匯率終於「破7」。

諷刺的是，中國雖然存在「操縱」人民幣匯率的舉動，但是中國幹預外匯市場使人民幣升值的行為不被美國財政部定義為匯率操縱，反而是人民幣自動貶值的市場化行為被美國財政部認定為匯率操縱的結果。

硬扣帽子 特朗普妄圖極限施壓

人民幣貶值之所以會激怒特朗普，是因為人民幣的大幅貶值能夠抵消特朗普加徵關税的效果。根據美國國際貿易委員會和世界貿易組織（WTO）關税分析網站的數據測算，自中美貿易戰爆發以來，美國對中國商品的平均進口關税税率由不足3%漲至超過14%。但是，同期人民幣對美元匯率也從最低點的6.26上漲至7.1左右，相當於人民幣貶值幅度超過13%。如果不考慮國際外匯市場的波動，美國加徵關税的效果基本上被人民幣的貶值抵消了。

大阪G20習特會重啟中美談判，但高盛就預計兩國在2020年美國大選前也不會達成協議。（路透社）

中美之間的貿易情況也證明特朗普加徵關税的舉措並沒有對中國的出口造成巨大壓力。上週四（8月8日），中國海關總署發布的7月中國外貿進出口數據顯示，今年頭7個月，中國對美貨物出口額僅下降2.1%（人民幣計價），同期中國對美貨物貿易順差額擴大11.1%，達到1.15萬億元人民幣。

如果美國無法用加徵關税向中國施加足夠的壓力，那麼特朗普將很難在談判桌上獲得自己想要的結果。因此，特朗普急需向中國施加新的壓力。根據《2015年貿易便利化和貿易執法法案》，中國被列入匯率操縱國後，美國會與中國啟動談判，要求中國停止「操縱」匯率。如果一年後美國財政部繼續認定中國「操縱」匯率，那麼美國總統可以採取以下四項行動：

1. 禁止海外私人投資公司向任何中國項目融資；

2. 禁止聯邦政府採購來自中國的貨物或服務；

3. 指示美國在國際貨幣基金組織（IMF）的執行董事發起對中國宏觀經濟和匯率政策的審查；

4. 指示美國貿易代表辦公室與財政部磋商，考慮是否在與該國簽訂雙邊或區域貿易協定時考慮該國操縱匯率的行為。

特朗普稱原料將於9月進行的下一輪中美貿易談判如果不能召開，他也覺得「很好」。（路透社）

可以說，將中國列入匯率操縱國，不僅為美國增添了制裁中國的新藉口，也為特朗普提供了新的貿易談判籌碼。上週三（8月7日），在中國宏觀經濟研究院舉辦的研討會上，中國財政科學研究院副院長白景明表示，美國宣稱中國是「匯率操縱國」純屬惡意栽贓，是在金融角度對中國施壓。

中國今非昔比 指控影響有限

僅從法律條文來看，美國總統可以採取的四項制裁措施最快也要一年之後才能實施，因此匯率操縱國的指控在短期內對中國的影響並不大。美國財政部的公告顯示，其將與IMF合作消除人民幣貶值帶給中國的不公平競爭優勢。因此，近期美國或將以IMF為平台，聯合其他國家向中國施壓，要求人民幣相對美元升值。

1992至1994年，美國財政部也曾數次將中國列為匯率操縱國。當時中國實施匯率雙軌制並對外匯嚴格管控，而美國希望中國能夠採取更加開放的匯率制度。根據中國人民大學農業與農村發展學院教授温鐵軍在《八次危機》一書中的描述，1993年中國綜合債務率超過GDP的140%，外匯赤字嚴重。為了改善這種情況，1994年中國將匯率並軌，並逐漸放開人民幣經常帳戶兑換。

雖然1994年匯率並軌後，人民幣對美元的名義匯率貶值57%，實際匯率貶值52%左右，但是中國的外匯赤字情況得到改善。同時，隨着中國採取更加開放的匯率制度，美國也撤銷了對中國匯率操縱國的指控。

與1994年不同，此次美國將中國列為匯率操縱國是為了向中國施壓，要求人民幣升值。其實，即便沒有美國的「敦促」，中國也不希望人民幣繼續貶值。上週二（8月6日），為了穩定人民幣匯率，中國人民銀行宣布將於本週三（8月14日）在香港發行兩期人民幣央行票據，總發行量為300億元。

當然，如今中國的經濟實力和宏觀經濟環境遠非1994年可比，中國雖然不會繼續放任人民幣貶值，但是也不可能迫於壓力使人民幣大幅升值。中國人民銀行行長易綱明確表示，「無論是從中國經濟的基本面看，還是從市場供求平衡看，當前的人民幣匯率都處於合適水準。」因此，即使美國財政部將中國列為匯率操縱國，也不會影響中國的匯率政策。

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《強行認定「匯率操縱國」 特朗普對中國惡意施壓》。

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