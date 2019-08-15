特朗普為何稱問題不在中國而在聯儲局

美東時間8月14日，美國2年期和10年期國債收益率曲線自2007年來首次出現倒掛，隨後美股三大股指集體重挫。截至收盤，道指跌超800點，跌幅3.05%報25479.42點；納指跌3.02%報7773.94點；標普500指數跌2.93%報2840.60點。分析人士普遍認為，這是美國經濟可能走向衰退的嚴峻信號。聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）在接受霍士商業新聞採訪時表示，她不認為美國經濟正在走向衰退，但概率明顯上升。

針對債市股市的變動，美國總統特朗普（Donald Trump）14日當天連發多條Twitter推文指控美國聯儲局為近期市場動盪的根源，他稱，去年四次加息「聯儲局行動得太快」，現在扭轉立場和降低借貸成本「已經非常、非常晚了」，「太糟糕了，這麼多好處都得不到！」「收益率曲線反轉太瘋狂了！我們其實應該很容易就能獲得豐厚的回報和收益，聯儲局在拖我們的後腿。但我們最終會贏！」

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）14日也表示，收益率曲線倒掛是聯儲局降息的信號，白宮最大的鬥爭是跟聯儲局的。

特朗普連番炮轟聯儲局。（VCG）

這並非特朗普首次將鬥爭矛頭對準聯儲局，此前8月7日他就曾發推文稱，「我們的問題不在中國……我們的問題是聯儲局，它太驕傲，不承認自己的錯誤，它行動太快，太過分奉行緊縮政策。」特朗普認為聯儲局必須更大幅度、更快地降息，才能讓美國不再被其他國家「佔便宜」。7月29日聯儲局召開議息會議當天，特朗普還說：「聯儲局的利率加得『太早』、『太多了』，小幅降息是不夠的」。

對於聯儲局，特朗普一直以來秉持批評的態度。在2018年美國媒體曾多次報道特朗普對聯儲局極度不滿、要炒掉聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的消息。

從批評聯儲局降息幅度不夠到聯儲局成為白宮最大的鬥爭矛頭，這足見矛盾在不斷升級。

既然特朗普政府稱問題在聯儲局不在中國，那是否意味着特朗普會放過中國專注應對聯儲局呢？

聯儲局主席鮑威爾對特朗普干預貨幣政策十分不滿。（VCG）

事實上，對聯儲局的指責以及對中國的不斷施壓，是特朗普手裏握着的兩張牌。特朗普說問題不在中國而在聯儲局，是表達的需要。這兩者的重要性不在一個對比維度，美國對中國的重視，並不以特朗普放大同聯儲局的矛盾而減弱。

隨着中美結構性矛盾不斷上升，美國民主黨、共和黨目前的對華政策都趨向強硬。中國這張牌是刺激民眾情緒、轉嫁國內危機的重要出口，也是選戰不可或缺的王牌。

自特朗普開始對中國產品加徵關税以來，美國農民就成為貿易戰中首當其衝的受害者，且隨着貿易戰逐漸升級，美國農民遭受的損失也越來越大，抱怨的聲音也越來越多。而這一群體恰恰是特朗普的重要票倉。上海談判陷入僵局後，中國已經暫停購買美國農產品。如果特朗普在2020年大選之前，無法找到令美國農民滿意的解決方法，特朗普的連任想法極有可能無法實現。中國將是特朗普必須面對的。

為美國農民主重新打開中國市場是特朗普的必修課。（AP）

而如何應對經濟衰退、應對股市大跌，是特朗普選舉政治中暗藏的經濟面。特朗普需要用經濟指標、股市狀況來證明自己的執政有多成功。在2016年大選中，特朗普曾明確提出將美國年均經濟增速提升到3.5%以上的目標。現在看來，特朗普很難完成曾經承諾的經濟增長目標，甚至還有可能因為美國經濟衰退的風險而連任失敗。

聯儲局降息開閘放水在一定程度上會刺激經濟拉高股市。特朗普已經沒有時間去調整美國的經濟結構，也沒有能力去進行經濟的長線佈局，他要的是刺激經濟發展的特效藥。降息就是這樣好用並且越用越上癮的強心劑。

為了避免連任計劃被破壞，特朗普急需找到為美國經濟前景不明承擔責任的替罪羊，於是他將目光投向了聯儲局，並有意將聯儲局與中國相提並論，這給美國民眾形成一種錯覺：特朗普的關税讓美國比中國更強大，而美國經濟是被聯儲局搞垮的，如果中國沒有佔便宜，美國經濟會更好。總而言之特朗普一方面要甩鍋，另一方面要儘量逼聯儲局配合白宮的政策。

所以特朗普稱美國最大的問題不在中國在聯儲局，只是口頭說說，若要贏得連任，聯儲局是要批判的，同時中國也要鬥爭的，這是兩條不同的戰線。