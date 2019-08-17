日韓貿易爭端的啟示：有封鎖也會有突圍

韓國總統文在寅8月15日在「光復節」演講中，敦促日本反思歷史，同時用大量篇幅談及壯大韓國經濟實力的規劃。他提到：「我們要改造經濟結構，打造一個以包容性和相互依存性為特色的生態體系。我們要促進中小型企業和大型企業集團、勞動者與管理層之間的互利合作，着力增強國產原材料、零部件和設備製造產業的競爭力。」

韓聯社稱，歷年「光復節」總統演講中，鮮有詳細描述經濟發展藍圖。日本針對韓國施行半導體工業原材料出口管制，向韓國技術產業敲響警鐘：不能過於依賴日本供應的原材料。

的確，韓國嚴重依賴日本的半導體材料，日本7月限制對韓國出口的三種材料——氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫，分別佔據韓國市場的93.7%、91.9%、43.9%。

日韓爭議，美國從中調停，但無果。（AP）

日韓半導體爭端給韓國最大的教訓是：越是關鍵的，越要有自主權。當然，韓國也沒有「坐以待斃」，韓國企業SK Mertials7月就透露自己已經研發出高純度氟化氫的製造技術，年底有望進入生產階段。

日本用技術封鎖韓國，韓國在謀求突圍。

這樣的「封鎖—反封鎖」在國際上經常上演。20世紀五六十年代，美國在半導體行業對日本開放，到20世紀70年代，日本基本可以製造出動態隨機存取記憶體（DRAM）。可關鍵設備和材料還是掌握在美國手中。為了擺脱美國的控制，日本建立了超大規模集成電路（Very Large Scale Integration，VLSI）研究聯合，用5年的時間成為半導體行業中的佼佼者。

再到中美俄三大國，同樣也是如此。20世紀60年代，蘇聯突然全部撤回在華蘇聯專家，撕毀了對華援助合同，尤其是原子彈項目陷入困境。無奈之下，中國只能自食其力，後來中國自己研製出了「兩彈一星」。

冷戰時期，美蘇對立，美國便聯合一眾盟友成立巴黎統籌委員會，限制成員國向社會主義國家出口戰略物資和高技術。1989年「六四」事件後，美國等西方國家對中國的封鎖也在持續。

現實又一次證明：中國的不少產業在封鎖中實現了突破，比如美國不讓中國進入國際空間站，中國就自己搞開發，有了「神舟」飛船和「天宮二號」等。美國在芯片和操作系統上佔據主導，而中國電信企業華為則準備備胎計劃——設立海思部門開發芯片、研發「鴻蒙」系統。

在中美貿易戰中，華為成為美國打壓的一個目標。（VCG）

美國同樣也有過被封鎖然後突圍的經歷。第一次工業革命中的英國，是紡織業的巨頭。英國一再出台法律，禁止美國人蔘觀本國的工廠，甚至嚴禁任何掌握紡織技術的本國工程師甚至熟練工匠移民美國，違反者會被送進監獄。結果，美國接受了英國的移民，這些移民中的一人——斯萊特（Samuel Slater）將英國紡織機給複製出來。從此，美國也踏上了自己的工業革命道路。

封鎖很常用，本想讓他國無路可走，可他國硬是走出了自己的一條道路。

被逼入絕境之後，很多國家會謀求自主創新，或許繞的彎路多一些、花費的時間多一些，突破也並非不能實現。

再者，全球各國再也不是完全割裂開來的獨立存在，相反，各國之間的聯繫愈發密切，某一個國家並非「非你不可」。就以華為為例，它想打入美國市場，奈何美國政府不開綠燈，那它採取的路線就是與其他國家合作，或許就如同任正非所言，「西方不亮東方亮」，總有一些國家會選擇華為的產品。再比如日韓半導體爭端之下，韓國也在尋求與中國的合作。

技術同樣如此。在產業鏈上游和下游不斷重組、融合的過程中，技術的瓶頸也在不斷被突破，封鎖也便隨之而解。