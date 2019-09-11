招攬「敵人」小泉純一郎之子進次郎入閣　安倍的考量

安倍新內閣成員已經確定，小泉純一郎之子、小泉進次郎首次晉身內閣，成為了日本的最大政治新聞。 小泉進次郎是日本政壇新星，現年38歲的他，甚至已被視為是明日首相人選。但他與父親一樣，既無所屬派閥，亦不時批評安倍政策。安倍招攬他入閣，目的是什麼？

安倍新內閣組成，小泉進次郎進入皇宮接受任命典禮。（路透社）

小泉進次郎將接替原田義昭，出任環境大臣。在8月初小泉才公布要與女主播瀧川克里斯汀結婚，沒想到一個月後成功晉身內閣，不論家庭及仕途，小泉進次郎可謂相當順遂。

小泉進次郎與他的父親

小泉進次郎的父親、小泉純一郎是日本前首相。小泉純一郎是當代自民黨中有名的「奇人」，他在任首相期間打着「打倒自民黨」旗號，不惜與黨友為敵進行大刀闊斧改革，牽起「小泉旋風」。

直至下台引退成為元老，小泉純一郎在黨內仍有一定發言力，在安倍任內不只一次批評「安倍一強」權勢過大，批評安倍判斷能力差，試圖在無在野黨支持下強推修憲等。

而他的兒子小泉進次郎同樣跟隨父親的腳步，拒絕加入黨內派閥，擺出政治批評者的態度，語中不時帶有父親遺傳的衝勁。2009年年僅28歲的他首次出戰國會大選即當選，加上俊秀的臉孔，小泉進次郎成為了日本政壇新星。

進次郎父親小泉純一郎在任首相期間大刀闊斧改革內政，雖然一度對黨內造成大混亂，但同時令人不得佩服他的魄力和決斷。（視覺中國）

2009年小泉首次參選國會即當選，成為一時佳話。（Getty Images）

培育新人與拉攏無派閥代表

每逢安倍重組內閣，日本政界均會留意小泉進次郎會否成為人選。但因各種顧慮關係，每次都落空。至目前小泉曾擔任過內閣府大臣政務官、自民黨青年局長、厚生勞動部會長等，最近在2016年擔任農林部會長。小泉大膽質疑全國農業合作社（JA）抬高農業產品價格的做法，要求全面改革JA，縮減農民成本，備受注目。

因此安倍這次招攬小泉入閣擔任環境大臣，既讓人意外亦讓人感到理所當然。意外是安倍竟然招攬政治上的「敵人」（儘管安倍與小泉私下是朋友關係），理所當然的則是環境大臣擁有更大權力推動農業改革。小泉在擔任農林部會長期間，因面對種種困難令改革無疾而終，這次將是再一次把JA推倒重來的機會。

而更重要的，是安倍給予機會讓小泉嘗試，培育新星的機會。同時透過提拔小泉，可以拉攏其他無派閥黨員，推進安倍最拿手的「融和」策略。不論是為未來欽點的繼承人，還是再改黨章讓自己多做一屆舖路，都是有意義的動作。