多次反對彈劾　佩洛西為何此時向特朗普宣戰？

美國總統特朗普（Donald Trump）是否該被彈劾的問題，從他2017年上任以來一直都有討論，在「通俄門」調查接近尾聲時到達頂點，而現在，這一幕真的發生了。

9月24日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）正式宣布，啟動對特朗普的彈劾調查。導火索是特朗普和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的「通話門」。該事件從9月18日，美國情報界官員提交就兩人通話的投訴，到後來發酵成為民主黨對特朗普的又一輪聲討。

佩洛西指控稱，特朗普為了自己的政治利益，試圖利用外國勢力抹黑競爭對手，從而背叛了他的就職誓言和國家安全。她所指的是，根據情報人員的舉報，特朗普向澤連斯基施壓，要求烏克蘭調查民主黨候選人之一拜登（Joe Biden）之子，並且以美國向烏克蘭提供的4億美元援助為威脅。

佩洛西表示「總統採取的行動嚴重違反了憲法」，指責特朗普「背叛了他的就職誓言，背叛了我們的國家安全，背叛了我們選舉的公正性。」她認為，特朗普對此必須承擔責任，任何人都不能凌駕於法律之上。

佩洛西宣布開啟彈劾程序，出乎外界意料。（Reuters）

這一事件見證了佩洛西在彈劾問題上態度的逆轉。

今年年初，特朗普因「通俄門」以及妨礙司法調查一事，被不少民主黨人要求彈劾。3月，佩洛西曾明確表示，此時彈劾特朗普只會導致國家分裂，這麼做是不值得的。

此後，民主黨內彈劾特朗普的聲音不斷，而佩洛西則在多個公開場合和採訪中表示，目前對特朗普的調查並沒有給彈劾足夠的理由。佩洛西還曾多次向公眾解釋，彈劾總統的程序是一個複雜的過程，且不一定成功。

今年5月，特朗普加強了對眾議院調查的攻擊，佩洛西曾稱「特朗普想讓我們彈劾他」，但是仍然保持「時機未到」的態度不變。

6月，美國媒體援引知情人士稱，佩洛西之所以不願彈劾特朗普，是因為想要看到他在2020大選中被打敗，之後再針對他被指控的罪名起訴他。

多數分析認為，佩洛西深知，一場失敗的彈劾將幫助特朗普在2020年取得連任，而民主黨因此將會被外界視為專注於調查白宮，而並沒有政治建樹的政黨，更失民心。

烏克蘭總統澤連斯基與特朗普的通話，成為這樁政治醜聞的核心。（VCG）

實際上，就在「通話門」事件剛剛被舉報之時，有知情人士曝出佩洛西還和特朗普通話，就此事進行商討，佩洛西也在聲明中刻意避免彈劾一詞。

然而佩洛西最終選擇開啟彈劾程序，其背後可能的原因有二。

其一，「通話門」事件的確存在一定的嚴重性。

特朗普9月22日在白宮告訴記者，他與澤連斯基的通話內容主要是祝賀對方，但也涉及貪腐，以及拜登一家，但他否認做任何不當行為。這被民主黨人認為，是特朗普已經承認了對澤連斯基進行施壓。

除了「利用外部勢力干預大選」之外，代理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）在9月19日接受眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）的聽審，而他拒絕提供關於總統的秘密舉報的信息。

而情報總監本人也表示，舉報人的指控「令人擔憂，也有可信度」。

從美國前副總統拜登宣布參選以來，特朗普就瞄準了攻擊的目標。（VCG）

佩洛西表示，開啟彈劾調查的決定是經過深思熟慮的。或許在她看來，這次調查的嚴重程度和所能蒐集到的證據已經足夠開啟彈劾。

其二，也是最重要的一點是，佩洛西在彈劾問題上面對民主黨內以及左翼勢力的巨大壓力。

根據《紐約時報》在9月25日的最新統計，目前已經有204位眾議院議員支持開啟彈劾調查，131位議員表示反對或是還未決定，99位對此沒有回覆。隨着調查開始，支持調查的人數可能繼續上升。

這意味着眾議院民主黨員之中2/3的議員都支持彈劾調查。實際上，佩洛西長期以來一直因為在彈劾一事的謹慎而受到民主黨一些激進議員的批評，特別是在「通話門」出現之後，民主黨上下從德高望重的老議員，到2018年加入的新晉議員，彈劾呼聲越來越高。

在特朗普承認和澤連斯基談論拜登之後，如「該是彈劾特朗普的時候了」、「佩洛西應該站出來領導對特朗普的彈劾」、「為什麼佩洛西還在保護特朗普」的字眼充斥美國主流媒體，這給佩洛西的壓力可想而知。

當然，雖然民主黨主流聲音認為必須進行彈劾，但是這一程序推進的希望仍然十分渺茫。彈劾議案的通過需要眾議院超過一半的議員通過，而接下來讓總統解職的程序，則需要參議院2/3的議員認為總統有罪。現在，還沒有任何共和黨議員表示支持彈劾議案。

第一階段的調查才剛剛開始，預測其最終的結果或許還早。但是開啟彈劾程序風險巨大，這一程序的開啟，意味着華盛頓有一場權力的腥風血雨就要到來。