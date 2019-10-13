和中國打交道　印度可借鑑其他大國博弈模式

中國國家主席習近平10月11日至12日對印度進行了非正式訪問，和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行了會晤。這也是對莫迪2018年訪問中國武漢的一次「回訪」。更是中印洞朗對峙結束以來兩國元首實現互訪。從印度方面的安排來看，習近平此次到訪凸顯文化和經貿交流，尤其是訪問的第一天形成安排，主要以參加印度古蹟為主，凸顯中印兩個文明的對話。

印度不同於美歐的特殊「大國矛盾」

印度作為中國鄰邦，從民主體制、經貿關係、地緣政治和人文歷史等層面看，都不同於美歐俄。其龐大人口及特殊地緣政治優勢，也使得它可以發展和中國獨有的雙邊關係。但印度和中國的「戰略合作伙伴關係」不及中俄的「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」，更比不上新型、相互依存、互有你我的中美複雜關係。這種「比不上」背後隱藏的是中印關係的特殊因素，比如尚未解決的領土爭端，以及牽涉巴基斯坦、尼泊爾和克什米爾的問題，都讓中印關係發展大國關係不可能一帆風順。

莫迪政府希望能夠借鑑中國經濟發展經驗與模式。（Reuters）

和美國國內有關「遏制中國」和「中美脱鈎」的討論不同，歐盟這一經濟體更多注重和中國的經濟交往，其中的意識形態歧視色彩相對比較少。歐洲的一些國家，比如意大利等，已經簽署了「一帶一路」合作協議，而法德等大國則依然持觀望甚至懷疑的態度。但這並不阻止法德等國強化同中國發展更加平衡和互惠的經貿聯繫。所以，中歐關係意識形態層面的考量比重並不是很大。特朗普政府在歐洲遊說封殺中國5G的嘗試失敗，也能說明這一點。

但印度對於「一帶一路」還是排斥的，主要還是歸因於地緣政治及雙邊政治互信。印度和中國都面臨社會治理的問題，包括基建方面的合作，兩國可以加大互補性的交流。莫迪也希望能夠採取中國經濟發展模式，發展基建和製造業。所以，在對待「一帶一路」的態度上，印度應該更為務實，而非囿於地緣政治的限制。

和中印、中歐關係相比，中俄關係最為特殊，無論是元首關係、政黨及議會交往，還是雙邊外交及國際政治合作，都超過中美和中歐關係的發展程度。中俄領導人習近平和普京兩人已經會晤近30次，今年還簽署了全面戰略協作夥伴關係協議，並將兩國關係升級為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。當然，在經貿層面，中俄的能源合作是重中之重。

最為關鍵的是，俄羅斯在很多情況下都對中國表達支持。比如，在中美貿易戰，科技戰，南海軍事博弈當中，俄羅斯都曾批評美國的單邊主義立場和霸權思維。

中印領導人的非正式會晤往往更突顯兩國關係的特殊性。（Reuters）

所以，中俄在政治和軍事層面的立場協調是美歐無法比擬的，當然也是中印無法比擬的。

一方面，印度對於中國在印度洋的實力投射持警戒態度，而且積極配合美國政府的印太戰略，希望以此能夠抗衡中國在亞太或南亞的影響力。另一方面，印度把握一個平衡，就是平衡和美國的關係。這一點印度可以向歐盟學習。歐盟在這一方面就沒有一味地跟着美國走，最大程度地保持了外交的獨立性。

探索必然會有一個過程

中印都有強勢的領導人，應該說推動發展類似於中俄、中歐那樣級別的大國關係，沒有大的阻力。中國領導人習近平執政初期就將印度定位為世界重要一極，認為印度是中國的戰略合作伙伴，而非競爭對手。這就要看印度如何看待中國地區及全球影響力的擴展。

通過高密度的互訪，兩國領導人除了緩解兩國舊時矛盾，尋找解決領土爭端的方案以外，就是在經貿和地緣政治層面「探尋」合作方式。這種探索必然會有一個過程。比如，對於國際秩序的維護，印度究竟能夠扮演何種角色。印度想要「入常」，中國的態度也非常重要。這需要兩國積累足夠的政治互信，尤其在地緣政治博弈層面，要消除一定的誤解。

雖然中印在政治和軍事上的合作無法比擬中俄，在經貿合作上無法比擬中歐，但中印的戰略合作的大方向可以是一致的，而且不存在中美那樣相互遏制、甚至彼此脱鈎的威脅。印度想要和中國發展大國外交，就應該在中美、中俄和中歐大國博弈關係中尋找經驗，取長補短，從而能夠擴大彼此的合作空間，為雙邊關係升級打開大門。