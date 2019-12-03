【人權法案】動刀的必死在刀下：那些被中國反制的美國非政府組織

12月2日，為了反制美國通過的《香港人權與民主法案》，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上宣布，自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請。同時，對「美國國家民主基金會」（The National Endowment for Democracy，NED）、「美國國際事務民主協會」（National Democratic Institute for International Affairs，NDI）、「美國國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）、「人權觀察」(HRW）、「自由之家」（Freedom House）等在香港修例風波中表現惡劣的美國非政府組織（NGO）實施制裁。

12月3日，針對日本《共同社》記者「希望中方更加具體地說明這些組織是如何支持反中亂港分子的」之提問，華春瑩在前一日基礎上進一步表示「大量的事實和證據已經表明，「美國國家民主基金會」等非政府組織為反中亂港分子提供了資金、物資以及組織培訓等方面的支持，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動『港獨』分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任，所以這些組織理應受到制裁，必須付出應有的代價」，「你對這些組織具體是如何做的很感興趣，這樣很好，但由於時間原因，不能給你詳列，因為如果要我羅列，可能半小時都是不夠的，所以我樂意儘快跟共同社單獨聊一下」。

這是中國政府首次系統性制裁美國非政府組織。

這些被制裁的美國NGO總部都位於華盛頓特區，均受美國政府資助且致力於替美國在海外推行民主、人權、自治和政治自由，是美國民主全球輸出的施動者和執行者。

其中，人權觀察組織（Human Rights Watch）不乏爭議，因為其諸多調查報告的角度和立場都和美國政府政策一致，再者，它和華盛頓一些外交政策遊說機構聯繫緊密，董事會成員也包括現任和前任美國政府僱員。雖為「非政府組織」，所呈現的卻是類同於官方智庫及媒體的效果。

2019年5月15日，美國總統特朗普在國會大廈前發表演講。特朗普上台後曾反對國會大量撥款給非政府組織的海外活動。（Getty）

在美國這一類非政府組織中，名聲最大的無疑NED。其政府背景相當濃厚，大半資金由美國政府提供，經由美國國會通過美國國務院的年度預算下撥。其餘的資金來自高盛、福特汽車、波音公司和花旗集團等。根據NED網站的公開信息，NED每年撥發款項超過1,200筆，每筆撥款平均大約5萬美元。

NED會將國會的撥款下撥國際民營企業中心（Center for International Private Enterprise，CIPE）、NDI和IRI，用於各種海外項目，包括為各國民運組織提供資金支持。也即是說，NDI和IRI的經費主要來自NED、USAID和美國國務院。其中，IRI在中國的項目開始於1993年，是第一家介入中國村民選舉的外國非政府組織。而IRI在中國香港也設有辦事處，這也是中國外交部今年8月一份報告指責NED在香港資助「顏色革命」的部分原因。

NED領導層包括負責過烏克蘭「民主革命」的前助理國務卿紐蘭（Victoria Nuland）。希拉里（Hillary Clinton）擔任美國國務卿時期，紐蘭曾是國務院發言人。 IRI的董事會領導層則有國會議員任職，譬如已故資深參議員麥凱恩（John McCain），但具諷刺意味地是，麥凱恩不僅多次公開宣稱自己不贊成推翻對美國不友好的政權，且當特朗普削減NED預算時，麥凱恩也抗議，認為NED的使命是美國這個國家的核心工作。 NDI的主席則是美國前國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）。她堅持的原則就是美國的領導地位「不可或缺」，且美國比其他任何一個國家都站得高、看得遠。

回望冷戰初始，美國在策動他國政變等干涉行為時，主要是以中情局（CIA）為媒介。1948年，CIA利用資金和宣傳手段制止共產黨在戰後的意大利和法國選舉中獲勝。1953年，由於擔心伊朗民族主義政府將石油產業收歸國有，CIA聯手英國情報單位，策動軍事政變，推翻民選總理摩薩台（Mohammad Mosaddegh），恢復伊朗君主制。1960年代，越南戰爭中，CIA也曾開展秘密行動。

然而，1960至1970年代，隨着CIA海外策反醜聞的集中爆發，美國政府開始尋找新的介入方式。80年代初，保守派總統里根（Ronald Reagan）上台，共和黨政府促使國會立法，成立了NED。從那以後，NED開始接手很多CIA的工作。譬如推翻波蘭共產黨政府，干涉巴拿馬、蒙古、阿爾巴尼亞、尼加拉瓜和斯洛伐克等國大選，直接資助委內瑞拉等國的反對派等。

NED的創始人之一溫斯坦（Allen Weinstein）便曾於1991年向《華盛頓郵報》記者伊格納修斯（David Ignatius）承認：「NED現在所作所為都是25年前本該由CIA秘密完成的。」

2019年9月8日，香港數千名抗議者在美國駐香港領事館前遊行，尋求美國特朗普政府的支持。（AP）

美國布朗大學沃森國際和公共事務研究所 (Watson Institute for International and Public Affairs）資深研究員金澤（Stephen Kinzer）2018年的一篇文章說，凡是批評、挑戰和「蔑視」美國、質疑美國自由資本主義價值觀以及限制美國企業海外權益的國家，都會成為NED的重點研究和攻擊的對象。它向目標國家的工會、黨派、學生俱樂部及其他民間組織提供資金，以保護或扶持親美國利益的政權。在中美洲和中亞地區，NED的滲透尤其明顯。正是由於它和美國政府的這種聯繫，俄羅斯在2015年封殺了NED，拒絕其在俄羅斯境內開展活動。

不過，由於NED長期接受美國政府資金，立場和角度長期缺乏客觀性，以服務美國外交利益為基準，這也令得美國國內一些保守派展開反思。前共和黨籍眾議員保羅（Ron Paul）曾批評NED利用美國納稅人的錢，資助海外政黨與政治運動，從事顛覆別國民主的活動。

特朗普（Donald Trump）上台後為了增加軍費，對國務院的經費進行了縮減，縮減幅度為每年約500億美元左右，約佔國務院往年預算的四分之一。這樣的話，國務院對NED等機構的撥款自然也會縮減。2019年財年預算中，美國國務院砍掉了對NED三分之一的預算，也就是由2018財年的1.68億美元降到6,700萬美元。NED在海外的一些民運和人權項目資金也被相應縮減。

但這種縮減僅僅是為了應對政府經費困境。美國國會絕大多數議員依然支持NED的海外運作，為美國的外交利益服務。

在此框架下，「通俄門」醜聞便可謂近年來美國政壇最大的諷刺案例：如果美國想要阻止他國干涉美國政治，自己就應該表現克制。

真正意義上的的外交，不應該是在對方內部進行策反和顛覆。如果因政治現實而無法阻止或不願阻止這種局面，那至少也不要再指手畫腳。聖經《馬太福音》26章52節寫到，「凡動刀的，必死在刀下」，難道不正是這個道理嗎？