約翰遜大選贏開巷 　保守黨迎來英國新時代

如果有人能預知未來，人們就可以從今天開始努力反證其預言為錯。然而，自今年7月約翰遜成為英國首相以來的保守黨勝選預言，卻是無人能破。在上周四（12月12日）的英國大選中，保守黨奪得國會650席中的365席，是戴卓爾夫人1987年帶領保守黨第三次勝選以來的最大勝利。排除了二次公投的可能後，英國人終於可以肯定地預言英國將於2020年1月31日正式脫離歐盟。

在大勝翌日早晨的首次上台演說中，除了高呼如期脫歐「沒有如何，沒有但是，沒有或者」之外，大權在掌的約翰遜也不忘幽默：「讓我們搞定脫歐吧！不過我們還是先搞定早餐！」相較之下，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）在大選當晚已被黨友圍攻，指他「很早之前就應該下台」。

郝爾彬未能帶領工黨在大選取得佳績，更遭黨友揶揄「早該下台了」。(路透社)

反對黨幾乎全軍覆沒

高舉國有化等「反戴卓爾主義」左翼政綱的工黨只得203席，大失42席，是1935年以來的最差表現。郝爾彬雖然堅稱其政策「極其受歡迎」，又怪責媒體對他「令人作嘔」的攻擊，亦沒有即時請辭或道歉，不過他已表明將不會帶領工黨參與下一屆選舉。這位加入議會四十六年、一直因其左翼理想被排擠，至2015年才靠草根支持奪得黨魁大位的老政客，正式走完其政治路途。

工黨一直希望以「左翼革命」的國內政策壓過「脫歐立場決定選舉結果」的主旋律，最終卻因在留歐及脫歐的對立之間，選擇保持中立的二次公投主張，痛失經營數十年的眾多鐵票選區，傳統上由威爾斯北部延伸至約克郡的所謂「紅牆」也正式倒下。在過去四十年只執政十三年的工黨已連續四次敗選，如果其黨內「留歐對脫歐」、「左翼對溫和」的兩線黨爭不解，定將變成「永續反對黨」。

法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨亦宣告慘敗。(路透社)

選前期望以高舉留歐旗幟、一博過百席位的自由民主黨 （Liberal Democrats）只獲11席，比原有21席少，黨魁斯溫森（Jo Swinson）更失去議席，被迫引咎辭職。斯溫森競選初期自命是問鼎首相的材料，更參考脫歐黨（Brexit Party）的極端立場，主張「不經公投，直接取消脫歐」，最終連留歐派選民的心也留不住，下場只比5月底歐洲議會選舉時尚是英國得票最多政黨、如今卻不得一席的脫歐黨好一些。

上屆保守黨少數派政府的執政同盟北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party），被約翰遜在其新脫歐協議中以接受愛爾蘭海上邊檢公然拋棄後，也在北愛選區喪失兩席，連該黨原下議院領袖杜立志（Nigel Dodds）也敗於主張愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Fein）之手。

蘇格蘭民族黨是保守黨以外唯一算是獲勝的政黨，黨魁施雅晴也勢必再為蘇格蘭舉行獨立公投。(路透社)

除保守黨外，唯一算是獲勝且有影響力的黨派，只得主張留歐和蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）。民族黨在蘇格蘭地區的59席中獲得48席，比上屆增長13席。雖然黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）已公開要求新政府容許蘇格蘭再舉行一次獨立公投，但民族黨此刻的議席仍不及2015年的56席，在保守黨多數派政府的局面下，也無力影響英國下議院的政治大局。因此，此勝只能算是其獨立路途上的一小步。

這一場自1923年以來的首次聖誕節前大選，無疑是二戰以來英國最為影響深遠的選舉，肯定地回應了「英國最終會否正式脫離歐盟」這個自2016年脫歐公投以來一直未解的問題。

保守黨大勝意味英國很快可以順利脫歐，算是約翰遜給英國人最好的「聖誕禮物」？(美聯社)

正式脫歐後的「脫歐風暴」

如果這次選舉是一場「留歐對脫歐」變相公投的話，那麼，英國留歐派與脫歐派民情分裂成半的情況依然未改：保守黨與脫歐黨的總得票比率只有45.6%，支持留歐或二次公投的工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨和綠黨的總得票則有50.4%。保守黨得勝的一大主因，只是因為沒有政黨能有效舉起留歐旗號，與旗幟鮮明的保守黨一較高下。在英國單議席單票簡單多數決的選舉制度之下，43.6%的選民投票給保守黨，決定了英國與歐盟的最後告別。

如無意外，約翰遜的脫歐協議將於聖誕節前獲國會通過。歐盟諸國也只能放下對「英國回歸」的最後一絲寄望，好好準備沒有英國的歐盟何去何從（例如後英國時代的歐盟預算要如何分擔），以及如何與這個似近還遠的島國重建未來關係。

英國脫歐在望，支持者也慶祝英國「獨立」。（路透社）

雖然在上周四一連兩日舉行的歐盟峰會中，歐盟27國領袖在碳排放目標等議題上仍有分歧，可是，其對英立場卻是一貫的滴水不漏。由於約翰遜已承諾不會延後2020年底結束的脫歐過渡期，如果英國要避免再一次「無協議脫歐」，則要在11個月時間內完成英歐貿易協議談判。

新任歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已表明時間緊迫，歐盟只能優先處理商品貿易、漁業規制、安全合作這些「並無現存框架，也不能以單方面緊急做法處理」的問題。明眼人一看便知，馮德萊恩並沒有將對英國至關重要的金融服務業包括在內。

在脫歐之後，英國金融服務業將喪失單一市場的牌照通行證（Passporting）；英方一直要求歐盟為雙邊跨境金融服務訂立特殊關係，卻不得要領。根據歐盟的現存框架規定，歐盟可確認脫歐後的英國金融業有「同等監管標準」資格。不過，非歐盟成員國有否此等資格，完全是歐盟「單方面」的決定，可隨時收回。由此可見，歐盟在貿易談判桌上將緊握英國的一大經濟命脈。

英國大選前夕，倫敦仍人民眾揮動歐盟旗，對歐盟依依不捨。（美聯社）

同時，法國總統馬克龍也清楚表達了各國領袖的普遍意見：「如果約翰遜想要進取的貿易協議，他同時需要有進取的趨同規管。」他更帶點挑釁性地以英文補充了一句「悉隨尊便」（be my guest）。

此等表態明白地要求英國若想維持商品貿易准入權，其商品規制必須跟從歐盟標準。這跟約翰遜眼中的脫歐後英國自訂規則、擺脫歐盟官僚體制的理想可謂南轅北轍—其脫歐論述的一個小故事，就是說他擔任倫敦市長時，發現歐盟規定的貨車車窗高度太高，導致駕駛者難以看見路邊的單車騎士，而英國卻無法單方面改變定制。

目前，歐盟已將未來談判的重任交予一直以來處理對英脫歐談判、立場堅定強硬的歐盟方談判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）手上，來年1月後的英歐貿易談判，勢將掀起新一輪的「脫歐風暴」。

即使約翰遜最終能安然度過這場脫歐後的「脫歐風暴」，在茫茫大海上單打獨鬥的英國，未來對外對內也是挑戰重重。

英國預料很快可達成脫歐協議，但分離以後，未來預料亦會挑戰重重。(路透社)

後脫歐時代下的新危機

首先，英國未來必然會夾在美國與歐洲愈來愈背道而馳的外交、貿易道路之間。到底英國要否配合禁制華為5G設備，或者退出歐洲多國用以繞過美元系統對伊朗貿易的機制？既然脫歐派崇尚與他國訂立貿易協議的自由，而美國又是其中首要目標，英國要否走進以「美墨加協議」（USMCA）為代表的美國商品貿易體系之中，還是保留現有與歐洲市場的緊密關係？這些也是約翰遜未來要面對的重大對外難題。

在英國國內，脫歐的後續發展將導致聯合王國陷入分裂危機。蘇格蘭今天的獨立民意已超越2014年獨立公投時的水平。英國正式脫歐後，支持留歐的蘇格蘭沒有得到北愛爾蘭留在歐盟規制中的待遇，而約翰遜很可能為求理順對歐貿易，在蘇格蘭極其重視的漁業政策上作出退讓，加上「脫離聯合王國等於脫離歐盟」已不成反對獨立的理由，蘇格蘭獨立的呼聲勢將更為熾熱。

另一方面，脫歐後的北愛爾蘭與愛爾蘭共和國將沒有硬性邊檢，各種有形或無形的邊檢將建於北愛爾蘭與大不列顫島之間。這種「一國兩制」的安排，只會愈加鼓動如今已較為支持「愛爾蘭統一」（特別是在年輕民眾之中）的北愛爾蘭民意。

再退一步而言，保守黨此番大選以「搞定脫歐」奪得不少工黨藍領選民支持。雖然約翰遜誓言不會讓他們失望而重回工黨，可是保守黨與此階層選民一直有難解的意識形態衝突。對於這些選民而言，脫歐後的英國是保護主義下的產業回流、英國人做英國工；可是，對於保守黨疑歐派而言，脫歐後的英國卻是「泰晤士河上的新加坡」，是對全球開放的新自由主義經濟體。要如何調解這兩個「脫歐夢」之間的落差，將是後脫歐時代下保守黨的另一場存亡之戰。

12月12日大選之後，英國無疑已進入保守黨主導的後脫歐時代，有人開始預言英國將談不成英歐貿易、淪為外交弱國、面臨國家分裂，保守黨也難以守住其政治優勢。當然，每個預言都有被人反證為錯誤的可能，約翰遜的最大挑戰正是他能否成為這個人。

上文節錄自第193期《香港01》周報（2019年12月16日）《約翰遜大選贏開巷 保守黨迎來英國新時代》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。