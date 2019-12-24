公民身份風波席捲印度　民族矛盾挑戰莫迪管治

年近歲晚，印度全境因《公民身份修正案》（CAA）引發的騷亂愈演愈烈。 印度總理莫迪（Narendra Modi）上周一（12月16日）連發6條推文，強調新法案體現了「印度幾百年來包容、和諧、憐憫以及兄弟之情的文化」的和顏悦色。但這番解釋未能說服上街的民眾，憤怒的示威者更把矛頭指向莫迪和執政黨人民黨黨魁、聯邦內政部長沙阿（Amit Shah）。 為此，莫迪再於上周日（12月22日）發表講話，這次則口風大變，直指這是「納薩爾派反政府武裝（即印度毛共游擊隊）和各家反對黨」的陰謀。氣急敗壞，可見一斑。

12月12日生效的《公民身份修正案》確定，2015年前「從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦遷移到印度的非法移民」，如屬印度教徒、錫克教徒、佛教徒、耆那教徒、巴斯人和基督徒都能獲得公民身份，卻沒有包括穆斯林在內。

截至當地時間12月23日，印度全境因《公民身份修正案》（CAA）引發的騷亂仍在繼續。印度全境目前已有705人入獄，5,400人被拘留。在北方邦（Uttar Pradesh）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、喀拉拉邦（Kerala）等地。如何處理因《公民身份修正案》而再次激化的民族矛盾，將大大考驗莫迪在大選大勝後的管治能力。

此番從印度阿薩姆邦（Assam）開始，最終蔓延全境的騷亂，其實已醞釀一年有多。去年9月，民族成份複雜的阿薩姆邦雖宣布該邦400萬不在「國家公民登記冊」（NRC）上的居民有望保留公民身份，但印方在盤桓篩查一年之後，最終在今年8月底宣布有190萬、以穆斯林為主的民眾「即將喪失國籍」。如今，《公民身份修正案》將穆斯林排除在外，再次激起複雜的矛盾。

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混亂遍及全國

《公民身份修正案》生效後的周末，印度全境一片混亂，從最早爆發抗議的東北部阿薩姆邦開始，由東到西的梅加拉亞邦（Meghalaya）、特里普拉邦（Tripura）、西孟加拉邦（West Bengal）、北方邦（Uttar Pradesh）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、喀拉拉邦（Kerala）及首都新德里先後火頭四起。在亂情尤為突出的新德里，印度軍警為免局勢進一步惡化，關閉市內12個區的網絡。當局更部署軍警進行宵禁，南德里地區和多個示威地區的學校也因此關閉。

這場風波在上周日（12月15日）經歷了一個小高潮。在新德里南部的賈瑪清真寺和印度國立伊斯蘭大學附近，上千名示威者與軍警發生激烈衝突。雖然遭羈押的示威學生當日均被放出，新德里警方也稱「只有10人被捕，且都是暴力罪犯」，但事件造成超過100人受傷、6輛公車和50輛私家車被燒毀，震驚印度內外。

印度首都新德里的示威者12月20日在賈瑪寺外聚集並抗議修正案。（AP）

相比在新德里的學生示威，印度全境其他地區的抗議亦有傷亡出現。根據印度媒體報道，至上周六（12月21日）晚為止，單在北方邦就累計有16人死，數千人遭拘捕或扣留，並有兩百多名警方人員受傷。

諷刺的是，這場風頭從一開始其實已經被壓制住了。環顧印方的操作模式，此次風波的核心地區並不在印度半島和新德里，而是阿薩姆邦。印方布控阿薩姆邦的方式，更有四個月前軍管印控喀什米爾（Kashmir）地區的影子。

一切盡在掌控之中？

在喀什米爾的行動中，印軍在8月5日先行抓捕了當地前首席部長阿卜杜拉（Omar Abdullah）及當地大黨「查謨與克什米爾人民民主黨」的黨魁穆夫提（Mehbooba Mufti），隨即調動數萬軍警控制城市，並切斷當地網絡通信，只准居民使用軍方配備的固定電話。這使得當地民怨四起，更有部份警員攜裝備進山，與派駐軍警對抗，但莫迪當局還是在較短時間內解決了軍管問題。

印度連日爆發示威，反對國會通過《公民身份法》修正案，截至12月22日，死亡人數增加至24人。（Reuters）

有了在印控喀什米爾的用兵經驗之後，莫迪當局在四個月後更為熟練。

首先，印軍自10月起就以在印控藏南及阿薩姆邦舉行代號「Him Vijay」（意為「雪山勝利」）的大演習為名，調動包括三個「綜合戰鬥群」（IGB）在內的四萬人部隊，營造印軍在中印邊界「亮肌肉」的表象。印度民眾也因此被麻痺，認為這真的是印軍針對中印邊境的行動。事實上，印軍是在阿薩姆邦布控機動兵力，準備鎮壓民變。

其次，由於印度在阿薩姆邦仍可依照《武裝部隊特別權力法》（AFSPA）採取軍管。這讓印度軍警第一時間採取行動更為順利，他們在12月10日以「勾結亂黨」、「印共毛派分子」等名義大肆抓捕民權人士。譬如當地知名民權活動家古戈伊（Akhil Gogoi）就在當日以「毛派分子」的罪名，被印度反恐機構「國家調查局」（NIA）抓捕，NIA又以「陰謀和煽動恐怖主義行為」罪名，控制了當地兩個知識分子團體。阿薩姆邦還從12月10日開始斷網，直到上周五（12月20日）才恢復網絡服務。

民眾抗議《公民身份法》而觸發的騷亂對莫迪政府構成挑戰。（Reuters）

莫迪的隱憂

歸根究柢，新德里當局可能並不在乎今次立法風波造成的全境騷亂，因為計劃中的騷亂核心地區-阿薩姆邦一帶的局勢已被基本壓制。莫迪本人在亂局之中可說是高枕無憂，只待示威平息。

雖然部份印度政要加入示威，公開反對中央政府推行的《公民身份法修正案》，但背後大多與以國大黨為核心的反對派黨團有關，可國大黨人士也只能以反莫迪的名義煽動示威。雖有西方專家稱，莫迪此舉會讓「更多國內穆斯林民眾心懷巴基斯坦，造成整個國家的分裂」，但印度的實際問題其實並不在此。

的確，莫迪已奠定了其掌控印度全境的狀態，他在喀什米爾問題上藉穆斯林問題為切入點，確保了自身「印度教國家」（Hindutva）的政治資本。散居於印度各地，且生活相當城市化的普通印度穆斯林終究不會對莫迪說「不」，而莫迪執掌古吉拉特邦（Gujarat）時鐵腕壓制穆斯林留下的恐怖印象，更讓一般人選擇明哲保身。

印度反對「公民身份修正法案」（CAB）的示威持續。圖為印度警員2019年12月19日用警棍攻擊示威者（AP）

但總的來說，莫迪「高枕」下面仍有隱隱作動的另一波危機：他固可憑藉民族問題調動民意，但印度經濟下行卻是民眾每天在地切身感受之事。

自印度央行前行長帕特爾（Urjit Patel）於去年12月辭職後，印度央行雖然經歷了一年五次135個基點的快速降息，但經濟仍沒有起色。根據印度政府今年6月公布的數據，印度今年第一季度經濟僅按年增長5.8%，連續三個季度增長放緩。

此外，印度的銀行、信貸系統也連續「爆煲」。以印度3A級非銀行金融公司（NBFC，也稱「影子銀行」，提供轉貸業務）IL&FS在去年9月因意外違約倒閉為標誌，印度金融市場發生了連鎖反應；今年6月，印度另一家影子銀行巨頭DFHL亦出現違約，股價與去年9月相比已下跌97%；到10月，印度老牌房地產信託金融公司IBHFL也出現融資困難，股價從每股800盧比（約合87.6港元）下跌到每股200盧比（約合21.9港元）。印度儲備銀行（即印度央行）及惠譽評級因此擔心印度傳統商業銀行會否發生更大規模的違約。

分散外間注意

從某種意義上來說，當莫迪突然發動對印控喀什米爾地區的軍管行動時，已有分析認為他可能是想藉此分散外界對印度經濟問題的注意力，進而提振民心。從此後的實際效果看，莫迪的確達成了一定的行動目標，但遺憾的是，經濟規律這個「看不見的手」還是讓印度繼續陷入不安。

印度中央統計局11月29日公布的最新數據顯示，印度今年第三季度按季經濟增速從上個季度的5%降至4.5%，已連續六個季度下跌，為六年多來最低水平。印度在去年第一季度時增長率高達8.2%，這番下滑顯然頗為「刺激」。

莫迪上台那天起，印度這些年國內的宗教衝突，就呈現愈演愈烈之勢。（Reuters）

此外，此前的影子銀行危機仍未過去，導致印度的住房、汽車、耐用消費品行業今年下半年開始無法取得融資，加之影子銀行不再為購車放貸，令汽車銷量銳減，印度汽車製造商協會數據即顯示，在今年4月至7月間，客車銷量同比下降26%。考慮到印度的汽車相關行業直接和間接雇傭了超過3,500萬人，對印度國民生產總值（GDP）貢獻超過7%。因此，如果印度汽車行業持續下行，明年恐怕會有大量人因而失業。

對此，莫迪當局的幹將、財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）早前宣布，新德里將拿出一份總額100萬億盧比（約11萬億港元）的財政刺激計劃，用於開展多項大型基建專案。但莫迪當局同樣會拿出分散注意力的手段，阿薩姆邦的示威便派上了用場。

然而，隨着新法案在阿薩姆之外的地區引起反彈，在印度政府不願意讓步的情況下，這場動亂有可能再度重創印度低迷的經濟。對於一心想建立一個「強大的印度」的莫迪來說，如何在盡快調解民族矛盾的衝突之餘，又能讓經濟增長重回上升軌迹，將是他第二總理任期的最大挑戰。

上文刊登於第194期《香港01》周報（2019年12月23日）《公民身份風波席捲印度 民族矛盾挑戰莫迪管治》。

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