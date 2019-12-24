特朗普與美國福音派交換了什麼聖誕禮物？

在普天同慶的聖誕時節，美國政壇的種種爭鬥也該進入短暫的「冬眠期」。不過，美國福音派主流刊物《今日基督教》（Christianity Today）就在聖誕周前突然以社論形式高調攻擊特朗普「嚴重不道德」，指他「該被免職」，引起了一場聖誕政治風暴。

面前《今日基督教》上周四（12月19日）題為《特朗普該被免職》的社論攻擊，特朗普也不甘視弱，除了指責《今日基督教》是「極左進步派」之外，更聲稱「從來沒有總統為福音派社群做得更多」，似乎要明白地將任何不滿特朗普的福音派人物批為「福音派的敵人」。換言之，共和黨的公開「特朗普化」可能會在福音派群體中重新上演一次。

暗批福音派有「道德瑕疵」？

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，美國有25%民眾屬於福音派，而福音派一直是特朗普的選民基本盤，在2016年大選期間，有80%福音派民眾投票支持他擔任總統。

《今日基督教》大字標題直指特朗普應當被免職。（《今日基督教》網站）

自認「極少發表政治評論」的《今日基督教》總編輯加利（Mark Galli）卻點出了特朗普與福音派選民之間的交易性關係。雖然特朗普私德屢次陷入醜聞，不過加利也不得不承認特朗普完成了不少基督教群體的政治訴求，例如最高法院的保守派法官任命、捍衛宗教自由、減稅等等。

然而，加利指出特朗普在「通烏門」中以其職權謀取政治利益，證明他「已背叛憲法誓言」，其去留是「重要的全國性憂慮」，也是福音派民眾須要「思考」和「為之祈禱」的事。加利更指出，《今日基督教》這次呼籲特朗普免職，其背後邏輯與其在前總統克林頓彈劾案的表態一般，似乎暗示今天仍支持特朗普的福音派信徒有「雙重標準」的「道德瑕疵」。

這篇社論在這個聖誕時節引起軒然大波。自稱有26萬讀者的《今日基督教》在剛過去的周末就獲得超過300萬個別的網站訪問者，搶佔了這個政壇相對平靜的時段中的重大政治頭條，更將福音派的「特朗普危機」推上幕前。

教派內部分裂趁聖誕顯現

周日（22日），有近200位福音派領袖在另一份福音派刊物《基督徒郵報》（Christian Post）上發表聯名文章，批評《今日基督教》的社論不只攻擊了「我們的總統」，還「帶冒犯性地質疑了數千萬信徒靈性上的正直與基督見證」。另一些反對特朗普的福音派領袖則計劃在周二（24日）的平安夜發表聯署信件「還以顏色」。

一位在《基督徒郵報》任職8年的記者周一（23日）因其刊物將發表支持特朗普的社論憤而辭職。他指出：「我從來沒有體會到這些人（指《基督徒郵報》的編輯群）是特朗普的死忠份子。一切都因為《今日基督教》的社論而激化起來。」

基督教私立瑞金大學（Regent University）的一位神學講師就指出，福音派中「挺特」與「反特」雙方都認為自己有道德基礎，前者認為「不投票給特朗普（讓民主黨上台）將帶來不道德的後果」，後者卻認為「特朗普本人的行為就是不道德的」。

一位2017年離開了特朗普福音派顧問團隊的黑人牧師就說：「現在有一種新的福音派，叫做『特朗普福音派』。」此等現象，看起來極像特朗普將共和黨傳統價值清洗一片，然後換上對他個人的絕對忠誠一樣。

《今日基督教》藉聖誕節加上彈劾案的時機，以一篇社論給了特朗普一份聖誕大禮，不過特朗普的回禮恐怕是福音派的分裂，甚至其全面的「特朗普化」。也許，有朝一日，諸如上周一位共和黨眾議員將特朗普比作耶穌基督的言論，將不再是新聞。