美韓演練「活捉金正恩」　朝鮮的「聖誕禮物」為何秘而不宣？

截至當地時間12月24日前後，隨着美、歐各方開始進入聖誕節假期狀態，平壤方面至今仍秘而不宣的「聖誕禮物」開始讓各路觀察家心癢難搔。

美國軍政高官仍在猜測朝鮮的「禮物」可能是「某類型的長程彈道導彈」，再或者是「對美國採取的強硬政策」，這種近乎於「潘多拉之盒」一般的誘惑還是讓五角大樓和駐韓美軍（USFK）先做出了些朝鮮式的回應。

也就在12月22日，五角大樓方面突然發佈了一組拍攝於美軍在韓國群山模擬訓練場的影像資料。根據照片和視頻，外界可以發現美韓傘兵訓練了傘兵滲透，「奇襲」了一處辦公建築，還抓獲了一名體態較胖的「人質」撤離。這種行為很容易讓人回想起2016年12月朝鮮人民軍特戰部隊的那場「襲擊青瓦台，逮捕朴槿惠」演練。

很快，這一細節就被韓國各大主流媒體捕捉，並廣泛宣傳，乃至被稱為「美韓特種部隊演習斬首金正恩」。

必須承認，美朝關係和解以來，美軍披露以朝鮮為假想敵的特戰演習頗為罕見，因此，美方公布的演習照片和視頻被視為「向朝鮮釋放的警告信號」。

對外界來說，美軍近些年來對半島的經略以投入戰略兵器為主，如派出圖中的B-1B轟炸機就是一種常見手段。（路透社）

但從另一角度來說，美方這種「警告」本身也顯出了以特朗普（Donald Trump）華盛頓一側的焦急。

特朗普當下在美中、美俄、美日、美日韓、美朝等幾條戰線上齊頭並進，且針對美朝，華盛頓仍在當前的宣傳戰等對峙中繼續佔優，平壤很難調動起美國的情緒，這使得金正恩至今秘而不宣的「聖誕禮物」儼然成為平壤應對美方的一種手段。

近期，中美第一階段貿易協議的一系列進展相對順利，這使得美方可以在聖誕節期間借來自北京的「第一批對美加征關稅商品第二次排除清單」等臨時文件活躍一下因貿易戰、彈劾和經濟下行而來的沉悶氣氛。

美國總統特朗普一度在12月8日於社交網絡威脅金正恩，但對多線作戰的美國來說，特朗普及其閣僚目前的更多注意力已經被中美貿易協議的進展所轉移，使之將目光轉向平壤頗有些困難。（美聯社）

相比之下，暫時進展緩慢的美朝問題也許就可以暫緩一下進度。可這對平壤來說就不是個好消息了。

從某種意義上來說，平壤近期的所有行為，其動機都是簡單的，他希望華盛頓方面能調轉目光，瞥向朝鮮。可考慮到考慮到美、朝之間的客觀體量差距，這一行動就頗具難度。

幸而，平壤還是基本達成了初步的行動目標。

為了讓平壤的「聖誕禮物」變得更具備誘惑力，朝方近期包括試射火箭彈，火箭發動機試車在內的一系列行動都變成了下一步計劃的鋪墊。（法新社）

以朝軍於11月23日，在西朝鮮灣領土處開炮演習開始，到朝方在28日向東朝鮮灣及日本海水域發射「超大型火箭彈」，以及朝方在12月上旬兩次試車火箭發動機，這一系列久違的風聲鶴唳，逐漸讓外界鼓起了對平壤的興趣。

在朝方一系列盛大行動的鋪墊之下，平壤藏在潘多拉之盒中的「聖誕禮物」才顯得更有誘惑力。而平壤在此次行動中取得的經驗，也許也能應用在未來的朝美對話中。