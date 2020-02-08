民主黨是否已準備好由「同志候選人」對陣特朗普？

美國民主黨的第一場黨內初選2月3日在美國艾奧瓦州落下了帷幕，初步的投票結果令不少人大跌眼鏡。根據目前公布的投票結果，前印第安納州南灣市市長、同時也是公開出櫃的已婚同志布蒂吉格（Pete Buttigieg）獲得26.9％選票，以黑馬之姿領先了民主黨熱門候選人桑德斯（Bernie Sanders）、麻薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）沃倫（Elizabeth Warren）和美國前副總統拜登（Joe Biden）。

儘管布蒂吉格的名氣呼聲起初不如桑德斯、拜登等資深人選，但布蒂吉格的民調從去年底有顯著的攀升迹象，後來居上的聲勢更是步步進逼民主黨群雄，此次布蒂吉格在第一場投票的獲勝就是最好的體現。

民主黨初選：布蒂吉格或有勝出可能

就目前形式看，布蒂吉格確實有在初選獲勝的可能性。

其一，據《美聯社》與英國《金融時報》等各家分析認為，布蒂吉格的優勢是抓穩了民主黨温和進步派的角色，他的政策傾向沒有桑德斯來得「更左、更極端」，又比相對保守的拜登來得有「改革進步」的走向，因而成為中間選民的選擇。

其二，民主黨的「人氣」候選人們的「內鬥」，也為布蒂吉格提供了「吸票」的時機。桑德斯和沃倫1月14日的辯論之中發生激烈口水戰，沃倫稱桑德斯說過「女人贏不了大選」，桑德斯則矢口否認。兩人還指責對方稱自己的騙子，引起兩人支持者之間的衝突。

至於此前民調領先的拜登（Joe Biden）更不必說，從一開始就是眾矢之的，家人利用其職務從商、性騷擾、種族平權上不斷被攻擊。再加上，特朗普要求對亨特在烏克蘭和中國的經濟行為加以調查。一系列的「醜聞」讓拜登的支持率一落千丈，此次拜登在艾奧瓦的得票率僅15.4%（屈居第四）便是最好的例證。

在其他温和派參選人未具獨特競爭力、人氣候選人們因「爭鬥」造成他們票源分流的情況下，布蒂吉格可謂是「漁翁得利」，為自己在初選投票前創造了一定的「吸票」空間，讓他首戰告捷。

在艾奧瓦初選投票之後，下一站是2月11日的新罕布什爾州以及2月22日內華達州的初選。根據RealClearPolitics綜合各民調機構於1月23日至2月4日期間所做的民調結果顯示，布蒂吉格在全國支持度上只得7%，排名第五，大幅落後一直領先的拜登（27%）、桑德斯（21.8%）、沃倫（14.4%），以及前紐約市長布隆伯格（10.6%）。若布蒂吉格在新罕布什爾能再次勝出，他黨內初選勝出的可能性便進步一提高。

民主黨尚未準備好

值得注意的是，雖然布蒂吉格雖然有能在黨內勝出的可能性，但他能在總統大選中打敗特朗普的機率並不高。

首先是特朗普的民調依舊居高，布蒂吉格或難以抗衡。民主黨本想借助「通烏門」的彈劾調查衝擊特朗普的支持率，卻適得其反。民主黨2019年12月以濫用職權、妨礙國會兩項罪名對特朗普提出彈劾。鬧了三個月，參議院2月5日否決彈劾，判定特朗普無罪。這一結果並不令人意外。此前外界普遍預期，共和黨人佔多數的參議院不會將特朗普入罪。

讓民主黨沒預料到的是，特朗普的支持率似乎並未受到此次彈劾案的影響，甚至還得到了提升。根據美國民調公司蓋洛普1月16日到1月19日公布的數據顯示，特朗普總統的公眾支持率創下新高，達到了49%，這是他的個人最好成績。自從特朗普2016年當選後，他的支持率一般在40%-45%之間徘徊，過去三個月來，他的支持率平均值為43%。

01深度

從現實情況看，布蒂吉格的支持率與特朗普還是有着較大的距離，若非特朗普在選舉期間出現嚴重的過失，否則布蒂吉格或將難以打敗特朗普。

更重要的是，美國社會右翼實力氣勢還是高漲，還未出現「左轉」傾向。就目前美國社會而言，其民粹和民族主義的氣焰依舊十分高漲，這樣的結果主要是由於美國民眾的貧富分化越來越嚴重。在右翼勢力的引導下，讓許多美國民眾怪罪外來移民和其他國家的「不公」，導致整個社會向右轉，而特朗普成為總統便是這一變化趨勢的最大體現。

再加上，相較於歐洲、加拿大其他西方國家，美國社會本來就更為保守。很多人在評判布蒂吉格時，考慮的並非他的政策主張或人格，而是他的同志身份。這對部分民主黨選民而言或許是加分項，但對今日美國社會主體而言，依舊會是他的致命弱點。

而從特朗普目前愈發高漲的支持率看，美國社會的「右轉」傾向還在繼續，作為温和派代表的布蒂吉格顯然難以獲得這一趨勢的認同。面臨這個前景，是否要以一位「同志候選人」對陣特朗普，民主黨全國、各州委員會、以及選民，也會有所思索。