「灰衣主教」蘇爾科夫下野：普京為何動刀熱門接班人

當地時間2月18日，俄羅斯總統普京簽署行政命令，宣布正式免除顧問蘇爾科夫總統助理一職。 消息一出，朝野議論。畢竟自打1月下旬以來，蘇爾科夫下野的消息便傳得沸沸揚揚，逼得克里姆林宮一度出面否認。然而2月初後，普京先是指派親信科扎克（Dmitry Kozak）接任蘇爾科夫原先負責的對烏克蘭工作，現又免除其職位，可謂坐實了前日耳語。

1999年，年僅35歲的蘇爾科夫（Vladislav Surkov）踏上克里姆林宮台階，先是擔任葉利欽（Boris Yeltsin）的總統辦公廳副主任，又在政權輪替後，一步步走到普京（Vladimir Putin）身邊，成了強人的首席謀士。於其掌權二十年內，蘇爾科夫先後提出「管控式民主」（Managed Democracy）、「主權民主」（Sovereign Democracy）等概念，又發表《孤獨的混血兒》、《普京的長遠國家》兩篇政治名文；既上達天聽，又權傾朝野，故而人稱克里姆林宮的「灰衣主教」（Gray Cardinal），也被視作熱門的普京接班人選。

2020年2月18日，俄羅斯總統普京宣布正式免除顧問蘇爾科夫總統助理一職。（AP）

普京的大內國師

回顧蘇爾科夫的政治生涯，實與俄羅斯的轉型之路相依相佐。在普京首任總統任內，蘇爾科夫獻了「管控式民主」一策，也就是在施行民主制度的同時，加強政治和社會控制；雖保留選舉競爭性，卻也要盡力讓結果如己意，例如透過警察、法院系統大力打壓所有反對派領袖，更拉攏媒體撰寫多版面的宣傳式報道，使自己在選舉時能不費吹灰之力，壓過所有對手。

而當年這種似民主非民主的執政方式，卻受到多數人的由衷歡迎。原因在於，人民普遍對葉利欽的統治不滿－先是在1990年代推行「休克療法」，強令俄羅斯由共產轉為資本主義，結果導致經濟嚴重通膨，更養出一群宰制國家資源的寡頭；禍不單行，1998年俄羅斯又遇上金融危機，不只拖欠數十億美元外債，盧布也再度重貶，遂讓社會導向一種共識－在邁向以中產階級為主的民主社會前，俄羅斯首先需要一個強大的領導人，好帶領人民撐過慘淡的過渡期。於是，普京應運而生。

蘇爾科夫是普京的熱門接班人選之一。（AP）

由結果觀之，普京確實沒讓民眾失望。在其執政期間，俄國經濟水平大幅提升，俄羅斯人享受了過去無法想象的自由－旅行自由、創業自由、購物自由；雖說在管控式民主下，少了點政治自由，但對窮怕的人民來說，還是填飽肚子比較實際。順此脈絡發展，蘇爾科夫又於2006年設計了「主權民主」的概念，即「各國有權依照自己的歷史和地緣政治特性，自主決定要以什麼樣的方式來實踐自由和民主原則」，可謂「管控式民主」的進階版。

除了在內政上輔佐普京外，蘇爾科夫也協助經緯俄羅斯的外交發展路線。2011年12月，普京任命其為俄羅斯副總理，負責現代化問題；2013年9月，蘇爾科夫被提拔為總統助理，成了克里姆林宮的「首席智囊」，也就是從此時開始，其負責處理俄羅斯與獨聯體國家、阿布哈茲和南奧塞梯的關係；2014年克里米亞危機後，蘇爾科夫更接手處理俄烏關係及頓巴斯衝突。

但真正奠定其國師地位的，還是2018年與2019年那兩篇重磅文章－《孤獨的混血兒》與《普京的長遠國家》。《孤獨的混血兒》點破了俄羅斯的身份認同困境，蘇爾科夫認為，自2014年烏克蘭危機起，俄羅斯歷史便步入新的「2014＋」時代。在此之前，俄羅斯已走了四百年向東路，四百年向西路，卻都沒能在兩大文化生根；現在開始，俄羅斯必需走第三條路，也就是成為羅馬和君士坦丁堡陷落後的「第三羅馬」，承續基督宗教的正統。「不西不東」雖孤獨，卻是俄羅斯的必然宿命。此文一出，反響極大，蘇爾科夫也因此被稱作「俄羅斯的意識形態總導師」。

葉利欽於任內推行「休克療法」，結果導致經濟嚴重通膨，寡頭橫行。圖為2000年剛接任總統的普京與葉利欽（左）合影。（Reuters）

一年後，其再發表《普京的長遠國家》，同樣是一石激起千層浪。蘇爾科夫先是在文中提到，「普京主義可與當年的彼得大帝、列寧統治相比擬，是能真正讓俄羅斯長遠前進的治理路線」，接着質疑由民族國家所構成的「威斯特伐利亞體系」，不該是終極的普世政治型態。此文內外兼涉，可謂「主權民主」與《孤獨的混血兒》思想相融之作。然而，或許誰都沒預期到，這位威名遠播的「灰衣主教」會在不久後倉皇下野。

後普京時代的突發修憲

其實回顧歷史，這已非蘇爾科夫首次失勢。2013年5月8日，普京參加完蘇聯衛國戰爭勝利68周年紀念活後，便透過克里姆林宮網站發佈總統令：「根據蘇爾科夫個人意願，決定解除其政府副總理兼辦公廳主任的職務。」消息一出，輿論譁然，外界紛紛認為此次人事變動暗指蘇爾科夫已然失寵，更何況在此之前也有徵兆。

5月7日，事發前一天，普京召開內閣會議，嚴厲批評政府辦事效率低落，沒想到蘇爾科夫卻當眾頂撞：「我覺得政府的表現其實已相當完美了」，這一幕不僅在場官員看到，還被俄羅斯國家電視台直播出去，引發媒體鋪天蓋地報道兩人關係破裂的新聞，話題炒得相當火熱，結果蘇爾科夫第二天就被普京解職。

2014年克里米亞危機後，蘇爾科夫接手處理俄烏關係及頓巴斯衝突。圖為2019年烏克蘭和親俄武裝份子交換戰俘。（Reuters）

然而4個月後，態勢逆轉。普京於2013年9月重新召回蘇爾科夫，擔任總統助理，協助處理俄烏關係與其他核心事務，此職位的重要性不亞於其在此前擔任的副總理，且蘇爾可夫也回鍋得正是時候－就在當年11月底，基輔的親歐抗議潮演變為武裝衝突，烏克蘭問題成了俄羅斯外交的重中之重，普京因此更加倚重蘇爾科夫。

2013年的短暫失勢，意外凸顯蘇爾科夫的不可或缺。若排除先貶後升等陰謀論，普京應是真與其不睦，故而讓蘇爾科夫淡出決策圈；但沒想到烏克蘭情勢一路惡化，放眼朝野，唯蘇爾科夫有辦法處置，普京只好將其召回，再度重用。而綜觀如今的政治情勢，蘇爾科夫此次下野，應與前些日子普京提案修憲有關。

2020年1月15日，普京忽於年度國情諮文中提議修憲，引發朝野震顫。（AP）

就在今年1月15日，普京忽於年度國情諮文中拋出修憲議題，引發朝野震顫。由提案內容觀之，普京有意改變俄國「強總統、弱總理、弱議會」的傳統，使三者權力更加平衡。自從2000年接替葉利欽後，普京已擔任俄羅斯領導人20年，但根據憲法規定，其無法在2024年競選連任，故而外界普遍視此次修憲為後普京時代的權力安排－為接班人鋪路、或延續自己的終身統治。

若是第一考慮，則現下台面上已有幾大熱門人選：前總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、圖拉州州長阿列克謝·久明（Alexey Dyumin）、國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）、外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），以及此次下野的蘇爾科夫。然而究竟獎落誰家，眼下情勢未明，蘇爾科夫究竟是真下野，或是被故佈疑陣藏斂鋒芒，以待來日，仍是未卜之局。

前總理梅德韋傑夫（右）同蘇爾科夫一般，被視作普京的熱門接班人之一。（AP）

若是第二考慮，那麼普京尚有以下途徑可用：一是修憲取消憲法中的限制連任條款；二是強化俄羅斯安全委員會職能，好讓其直接轉任主席，繼續執掌國政；三與二的邏輯類似，只是把強化職能的對象改為國務院；四是再度擔任總理。

由現下民情觀之，俄羅斯經濟已陷入停滯狀態，民眾對其也不如以往狂熱，普京就算真要繼續掌權，選擇途徑一四的可能性也很低，應採二三較可行。由此視角觀之，蘇爾科夫的失勢或許真源於功高震主、鳥盡弓藏，且眼下克里米亞已然迴歸，邊疆相對安定，自然會有秋扇見捐的可能。

對普京而言，距離2024卸任日，尚有4年可規劃，外界要知其心之所向，恐得待到新憲政實施後，才能一窺真意：究竟是要培養接班人，或是要以別種方式遂行實質統治，目前仍在五里霧中籠罩；而蘇爾科夫未來命運如何，會否如上次般強勢迴歸，進而問鼎接班人寶座，或是永遠被剔除在接班名單外，也還需時間證明。但無論往後是誰接班，勢必都得頭頂普京光環，走一條後強人時代的難走之路。