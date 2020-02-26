【武漢肺炎・越南】十四天無新患者　越共為何能控制疫情

在全球觀察家仍津津樂道於中國、日本、韓國、意大利等地的新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）時，在1月中旬早早遭遇疫情的越南顯得相對風平浪靜。到2月25日，越南的16名新冠肺炎患者均已出院，該國也已連續14天沒有出現新患者。

越南副總理武德儋在當天舉行的越南衛生系統網絡大會上宣布，該國到目前為止「已能控制新冠疫情」。這一切對於剛剛在2月3日迎來建黨90周年大慶的越南共產黨來說，無疑是個值得欣慰的局面。問題也隨之而來，河內方面是如何在席捲全球的新冠風潮中暫時獨善其身的呢？

遇事不決先隔離

必須承認，越方應對新冠肺炎的手段有其主觀因素和客觀因素，但反應其主觀能動性的一面更為突出。

首先，越方防控疫情的關鍵莫過於一出現苗頭，就對疑似高危人群果斷採取隔離措施。這對於醫療水平相對低下的越方是一種無奈但有效的手段。

資料顯示，越方不僅從1月下旬開始，強行要求往返於中越邊界的卡車司機必須接受14天觀察，到2月1日，越方即進入防疫狀態，暫停了與中國內地的客運航空、鐵路渠道。與此同時，越方還利用中越邊境諒山省的軍營設施，收容並隔離了數百名名從中國返回的越南邊民。

到2月12日，越方又對該國國內第一大疫區，即發生了社區感染，確診了11例患者的永福省平川縣山雷社（Xa Son Loi，社為越南的第三級地方行政機構，相當於鎮或鄉）地區採取了整體隔離措施。這個包含10,600人口的地區也一度成為中國之外，亞洲最大規模的隔離區。

到2月23日，越方還根據韓國疫情的最新情況，果斷停止客運航線，要求赴越韓國旅客必須填寫健康狀況表並接受隔離檢疫措施。

在諒山隔離區，越方深知不少被隔離者可能並不是在中國一側的打工者，其中的不少人可能也做着走私等營生，但出於人道主義的需要，越方也懶於追究了。（路透社）

基層組織的能力

其次，越共的基層組織活性也確保了其隔離區措施的有效程度。譬如在山雷社隔離區的行動中，越方固然抽調了衛生部特別工作組及數百名軍警人員，用以負責十幾處檢查站。但更多行動仍仰賴當地基層組織完成。

據悉，在山雷社整體隔離的20天內，越南衛生部組織並派遣的封鎖大軍雖然有效採取了巡邏消毒，測量體温，向居民分發口罩、消毒水等防疫用品，運送生活必須物資並即時隔離發熱患者等措施，但人員的信息排查等工作仍需基層人員前往落實。

考慮到越方直到2020年才逐漸要求全民換用新型身份證，該國人口戶籍電子化進程也仍需完善，這使得按照花名冊發放物資的隔離工作人員不能第一時間了解到居民的既往旅行等信息，在2月15日向上級匯報稱「有315人已不在隔離區」，引發了居民的恐慌。《越南農業報》等媒體更批評隔離區的行為「宛如玩笑」。

對此，當地基層人員不僅頂住了「隔離區失守」的壓力，還在24小時內快速展開盤查活動，最終在17日前後確認不在隔離區的相關人員大多長期身在外地服役、做工、就學等，因此其「不在隔離區」的狀態不影響防疫安全。而此後事態的發展也證明了當地人員的排查成果非虛，並確保了隔離行動的相對有效。

在越南軍警把守檢查站時，隔離區內的其他工作就落到了基層機構人員的頭上。（法新社）

天時地利有助防疫

當然，越南在此次疫情期間暫時控制疫情的現狀也有客觀因素的幫助。

首先，越軍對邊境地帶的管控可能仍然無法確保防疫安全，在諒山由越軍看管的隔離區中，竟發生了隔離人員逃出軍營私自越境返回中國的事件。這意味着越方的隔離措施可能仍存在一定疏漏。幸而與越方交界的中國廣西、雲南等省有效控制了邊境地區的疫情傳播，這才使得越方免於因邊民交流而出現疫情風波。

其次，越南內陸交通不便的局面客觀上也避免了疫情的傳播。即便是在越方引以為自豪的山雷社萬人隔離區，也會不時發生人員逃離隔離區的事件。但防疫人員只要能沿公路設卡布防，就能跟蹤並勸阻相關人等返回。

再者，越方雖然在第一時間規避了中國旅行者，並建議在越中國僑民進行隔離醫學觀察。但在韓國疫情發生後，越方終究未能第一時間採取響應，在河內於2月23日下午3時宣布停飛航班等措施前，仍有一部分韓國旅客未經檢查就進入越南境內。加之越南其他地區在疫情結束後也開始歡迎歐洲遊客，在疫情開始於意大利等國蔓延之際，對河內方面來說，新一輪的考驗可能也才剛剛開始。