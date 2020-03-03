以色列大選無所不用其極　內塔尼亞胡重奪政權未竟全功

以色列一年時間之內的第三次大選於周一（3月2日）再度上演，據本文發布時已完成81%的點票結果看來，利庫德集團（Likud）的現任看守總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將有望獲得國會60席支持，離61席的籌組政府門檻只欠一席，比去年9月選舉的55席稍有進展。這個身陷貪腐官司、領導以色列11年之久的「以色列王」離大權又再次只欠一步。

這種「只欠一步」的情況，在去年4月的大選時已上演過一次。其時在前總參謀長甘茨（Benny Gantz）的「藍與白」（Blue and White）新勢力挑戰下，內塔尼亞胡的右翼盟友一共奪得國會60席，只差一席。可是，同屬右翼的「以色列我們的家園黨」（Yisrael Beiteinu，「家園黨」）的前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）卻不滿內塔尼亞胡保衛教士階級不參軍等特權，拒絕給他這一席，導致去年9月以色列再臨大選。

反對派一盤散沙

跟過去兩次大選的結果類似，這一次大選後的以色列政治權力分佈變化不大。利庫德集團，聯同一眾家園黨以外的右翼政黨料將獲得優先組閣的權利。問題是，堅決反對內塔尼亞胡的勢力依然有60席，當中包括「藍與白」、家園黨、主要由阿拉伯裔以色列人組成的「共同名單」（Joint List），以及左翼同盟。這正是過去兩次大選後的困難局面。

內塔尼亞胡宣布勝利後與夫人擁吻。（路透社）

雖然「反對內塔尼亞胡」是他們的共通點，可是這多方反對勢力的政治背景卻是大相逕庭。當中最主要的原因，是他們根本不願意與「共同名單」合作。家園黨是世俗化的右翼政團，其領袖利伯曼曾指國會內的阿拉伯裔議員「不屬於國會，而屬於監獄」，只主張利庫德集團與「藍與白」合作組成大聯盟政府，卻堅持要踢走內塔尼亞胡。「藍與白」的領袖甘茨，雖然沒有利伯曼般對阿拉伯人的敵視，卻也不能說服其黨友接受由「藍與白」依靠「共同名單」的支持來組成少數派政府。

在此等形勢之下，「共同名單」這次更首次派出了一位猶太裔候選人，並用上多族語言作針對性宣傳，希望靠向中間路線讓其他猶太政黨對合作態度改觀。此舉雖然讓「共同名單」得到一些特拉維夫自由派猶太選民的支持，在議席與得票上都稍有進帳，可是遠遠未足以打破以色列主流政壇的右傾趨勢。

而且，在甘茨1月底為特朗普與內塔尼亞胡的中東和平方案背書後，雙方更難望有合作空間。

如此四分五裂的「反對內塔尼亞胡」陣營，就為他提供了扭轉形勢的空間。

為爭選票 重提割裂西岸的定居點

首先，美方的中東和平方案，由特朗普與內塔尼亞胡一同公布，可算是對後者的助選活動。此方案與幾乎是以色列右翼的願望清單，除了接受以色列在約旦河西岸（包括東耶路撤冷）的非法猶太定居點外，更將未來的巴勒斯坦國土區隔得四分五裂，而且訂明後者必須完全去軍事化。雖然此舉引來巴勒斯坦當局正式與美伊兩國斷交，卻給予了內塔尼亞胡馬上正式將定居點納入以色列國土的藉口。

在大選前一周的2月25日，內塔尼亞胡就藉故重推擱置了25年的「E1定居點建設計劃」。有關計劃將在現為以色列非法佔據的東耶路撤冷及其以東的馬阿勒阿杜明（Ma’ale Adumim）西岸定居點之間建立3,500個猶太定居處，除了將驅逐正居於當地的巴勒斯坦人外，E1定居點的建設還將會實際上將西岸斬開成南北兩半，把未來巴勒斯坦的國土斷裂造成既定事實。

由於此計劃一直為國際社會反對，即使連內塔尼亞胡自己以往也不敢多提。此刻重提舊事，在美國已明示以色列不應馬上吞併西岸據點之際，內塔尼亞胡當然是不顧事成與否，只一心鼓動以色列右翼選民投票支持自己。

出奇污濁的競選手段

除以之外，一位被視為內塔尼亞胡友好的以色列記者，更在選前數天發表文章，在沒有提供消息來源之下，指伊朗情報部門在甘茨掌管軍事之時已入侵了其個人手機，得到甘茨在國外與一位不明女子的情慾視頻，暗示甘茨當選將危害以色列國家安全。

更奇怪的是，其後有民眾收到短訊，附上一條聲稱是該視頻的連結，可是連結卻指向一段利庫德集團的競選宣傳片段，片段中只見甘茨在一場公開演講中表現失準。

抹黑政敵的傳言、錄音、錄影在選戰連橫爆出，雖然它們的真確性成疑，卻確實損害了甘茨的聲望。

如此無所不用其極，內塔尼亞胡的黨羽依然博不得國會多數，尚欠一席。不過，在經歷一年以內三場大選之後，內塔尼亞胡此次以比上次更多席位的優勢再奪優先組閣權，加上反對派一盤散沙的形勢未改，這也可算是內塔尼亞胡的小勝利。此刻選民不願再次大選，反對派的政客也將飽受與內塔尼亞胡合作，以避免大選的壓力。

即使這種壓力壓不垮反對派的堅持，內塔尼亞胡的涉貪案將於3月17日開審，將使他成為史上首位被審訊的以色列總理，又可給他把以色列執法和司法機關的正常運作描繪成「左翼陰謀」的機會，對未來選情也許是有益而無害。

在以色列政局不明的形勢下，內塔尼亞胡依然是「過渡」了近一年的過渡性總理，大權仍然在握。如果這次選舉結果尚未能拖散對手堅拒內塔尼亞胡的立場，也許再選一次、再使出多幾手下三流的手段，內塔尼亞胡最終仍很可能保住其「以色列王」之名。