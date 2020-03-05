【新冠肺炎】白宮，請告訴各界美國究竟在發生什麼？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正在全球各國呈現迥異的態勢。

目前，累計確診的中國患者半數以上已經康復出院，六成以上的中國人結束自我隔離狀態，開始前往工作單位。此前對中國疫情作壁上觀，未在國內實施防疫工作的西方各國卻大都因疫情蔓延而焦頭爛額。在疫情升級的西方國家中，最突出的代表莫過於疫情情況不透明而可疑的美國。

包括《紐約時報》、《外交政策》在內的一些美國權威媒體曾在1月質疑中國「不夠透明」、「隱瞞數據」，在2月21日時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）甚至呼籲中國「完全公開和透明」的態度，與美國共同應對疫情。但頗具諷刺意味的是，美國在這個問題上究竟做到了哪一步呢？

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眾所周知，美國疾病控制中心（CDC）在核酸檢測人員上的進度一直飽受坊間詬病。2月27日，CDC網站顯示美國只對本土445人進行了核酸檢測，一些患者甚至因為沒有中國旅行史而不能得到第一時間檢測。同日，美國CDC還在社交網絡上發文，稱「暫不推薦使用口罩預防新冠病毒」，並建議民眾採取「日常預防措施」。到28日，CDC一度稱美國沒有社區傳染，第二天就迫於患者現狀立即改口。

到了3月，CDC的問題更陡然升級。3月2日，美國知名獨立記者萊格姆（Judd Legum）在社交網絡上貼出了CDC在3月1日和2日間有關美國新冠肺炎患者和接受核酸檢測人員的列表截圖。根據這兩張圖，外界不難發現，美方自疫情發生以來直到3月1日，經由CDC僅檢測了472人，2日，CDC直接不再公佈相關數據。萊格姆批評此舉實為特朗普當局掩蓋真相（Cover-up）。

新冠肺炎引起的恐慌也正在美國民間湧動。CNN、CNBC等媒體報道，自2月22日以來，全美各地民眾正在蜂擁搶購口罩、廁紙、温度計和消毒液等物資，Costco、Walmart等零售巨頭一時間股價飆升。

隨着疫情信息逐漸散佈，美國各地先後爆發搶購風潮，衛生紙、消毒用品、口罩等日用品瞬間就被搶購一空。（美聯社）

事實上，CDC方面似乎也已從3月2日開始近乎陷入癱瘓。

該機構在其官方網站上指出，由於新冠肺炎的測試、檢查工作已在美國各州獨立進行，因此，CDC的數據不代表美國全國範圍內進行的最新測試結果。此前在CDC官網上用於展示美國各地確診人數的圖表，也只能用於展示當地是否向CDC匯報了結果。因此，CDC的圖表不再顯示病患數量，只顯示各州是否存在疫情的「Yes」或「No」。

對此，美國《大西洋雜誌》即在3月3日登載署名文章，直指美國CDC的檢測恐怕遺漏了大部分患者，這使得有關新冠肺炎報告中的每個表格裏的數目字都顯得異乎尋常的少。

再看向特朗普政府，自從美國境內的疫情開始被媒體留意以來，白宮方面一直在採取維穩措施。譬如特朗普在2月27日專門指派副總統彭斯（Mike Pence）作為防疫總指揮坐鎮一線。但是，彭斯上任的第一件事並非專門檢查醫療事務，而是召集美國衛生部門官員學者開會，明確大家要「口徑一致」。彭斯要求美國政府官員和衛生部門的專家必須先與副總統辦公室協調，之後才可發表新冠疫情的公開聲明。因此，當美國傳染病權威Anthony Fauci博士自陳已受到白宮指令，又在27日稱新冠肺炎可防可控時，《紐約時報》等媒體就認定彭斯或將對衛生部門專家的發言進行言論管控。

第一批結束了隔離的「鑽石公主號」美國乘客終於在3月3日結束隔離，返回美國本土，但對他們來說，新冠肺炎的威脅可能才剛剛開始。（美聯社）

當然，隨着全美已經因COVID-19疫情死了9個人，另有120人確診。彭斯和他的團隊自然也不能繼續宣稱新冠肺炎可防可控。據《紐約時報》等披露，彭斯已在3月4日強調，CDC將發佈新的指導方針，明確規定任何美國人都可以在醫生指導下接受新冠病毒檢測。加之美國食品藥物監督管理局亦在3月2日確認，美國在3月第一周或可「進行近100萬次新冠病毒檢測」，這對急於了解疫情的美國各界人士來說或許是個好消息。

不過，對於在美國的普通民眾來說，他們從電視等大眾媒體裏可能還會接受到更有誤導性的危險宣傳。也就在3月2日晚，CNN電視台的一檔新聞節目專門邀請醫學專家稱「新冠肺炎或將在美國感染數百萬人」，而多數患者將會是輕症患者，且可以自愈。考慮到當前中國湖北之外的疫區的新冠患者死亡率目前僅有0.8%，這對美國人來說或許是可以接受的數字。

步入3月，中國確診及死亡人數於1月下旬2月上旬急速攀升的情況，或許將會在國境之外重現，而至於各國會否採取行動，採取怎樣的行動，恐怕就更不容樂觀。在美國等國家的政府拒絕又或是無法透明呈現其疫情的情況下，各國政府或許在加強聯合合作的同時，進一步加強自身防控，防止疫情由國外首次或再次引入。