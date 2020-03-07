【新冠肺炎】西方的「李文亮蔣超良」們：武漢犯過的錯正在重演

中國國內的新冠肺炎疫情狀況正在逐步好轉，與此同時針對疫情的問責和糾錯也逐步展開。

在被免去中共湖北省委書記後，3月5日蔣超良再卸一職，辭去中國湖北省人大常委會主任職務。被譽為疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮近日被中國官方追授為疫情防控先進個人。

李文亮事件折射出中國疫情預警方面的不足，蔣超良宦海沉浮背後是中國民眾對官僚主義的不滿，以及對官方在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）初期應對措施不得力的抗議。而隨着新冠肺炎疫情在全球迅速發酵，中國犯過的錯正在一些國家重演，並且過猶不及。

為什麼沒早一步

在美國，華盛頓州衛生官員凱西・洛菲（Kathy Lofy）3月4日說，該州對檢測有「巨大需求」。美國副總統彭斯（Mike Pence）近日承諾，將在本周進行100萬次冠狀病毒檢測。但3月5日視察3M（明尼蘇達礦業及製造公司）工廠時，他承認檢測不足的事實：「我們現有檢測（工具）不足，不能滿足檢測需求的預期增長。」美聯社在3月5日的報道中直指，美國在核酸測試方面落後於其他國家。

彭斯領導美國的疫情防控工作，他一上任就「控制」疫情信息發佈，要求美國衛生部門官員學者統一口徑，聲明發布前需向他彙總。圖為彭斯3月5日舉行新聞發佈會。（AP）

連日來，美國檢測能力有限，初期對接受檢測設置的門檻過高，沒有針對新冠病毒的監測系統，資金和防疫物資不足，正成為各路媒體抨擊的對象。美國疾病預防與控制中心（CDC）停止公布本國新冠肺炎確診人數後，民眾紛紛質疑美國企圖隱瞞真相，瞞報疫情：或是沒能力做檢測，或是不想讓大家知道確切的感染人數。

傳染病防治非常關鍵的環節是早發現，檢測工具、檢測門檻是其中一個方面，承載檢測任務的美國醫療體系出現漏洞，包括缺乏保險和帶薪病假以及醫療成本高昂等，可能會阻礙人們接受檢測，進而導致疫情惡化。高額的檢測費用，被諷刺為「富人檢測，窮人等死」。

在日本，談及日本政府未普遍設立發熱門診的情況，對此感到不滿的日本白鷗大學教授、病毒學專家岡田晴惠乾脆放棄使用敬語，直言：「早就說了，有人聽嗎？希望能夠考慮啊，為什麼考慮不到呢？」

在伊朗，新冠肺炎疫情已造成至少23名議員感染，一名新當選的議員已經病逝，副總統、衛生部副部長、工業部部長等官員紛紛確診。疫情惡化歸根結底在於出手防控過晚。2月初就有伊朗醫務人員就在互聯網上開始對公眾警告有關疫情，但是一直到2月21日的伊朗議會選舉結束後，伊朗政府才發佈了公共警告。伊朗當局收穫了民眾的投票同時也必須承受疫情擴散的惡果。

李文亮生前因傳播疫情信息被中國武漢當地警方訓誡。圖為戴着口罩的人們參加了為李文亮舉行的守夜儀式。（路透社）

中國疫情的爆發早於全球。一開始，有症狀的病患蜂擁到醫院，無法得到及時的檢測確診和救治，人等床的過程中交叉感染的情況屢見不鮮。病患激增挑戰了檢測能力、收治能力。各國媒體在圍觀李文亮事件時直指中國信息不公開不透明，中國國內在反思李文亮事件時提到最多的就是如何完善預警機制，這背後是普通民眾在生命安全受到威脅時發出的自然一問：為什麼沒早一步、為什麼不能早一步，誰該承擔責任。中國通過採取調整人事、動用全國的醫療資源支援湖北等措施，一步步扭轉了一開始的不力局面。

當時拿着放大鏡監督問責中國政府、圍觀中國抗疫大戲的人們，或震驚，或咂舌感歎，但他們轉眼就忘記了自己也需要避免同樣的錯，甚至根本沒有意識到自己也會面臨相同的挑戰。正如德國哲學家黑格爾（Georg Hegel）曾經所言，人類從歷史學到的唯一的教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。

為什麼這樣的人在位

原湖北省委書記蔣超良最為眾人熟知的事迹，是在記者會上念稿，回答記者的提問時答非所問。現在和蔣超良一樣面臨現場窘境的他國官員比比皆是。

時任中共湖北省委書記的蔣超良於2月13日被免職。（新華社）

2月25日的日本眾議院預算委員會會議上，有議員追問中國捐贈的核酸測試盒下落，日本厚生勞動省大臣加藤勝信現場狂翻資料沉默1分半鐘。在3月2日的日本參議院預算委員會上，加藤勝信面對外界對於日本政府在病例檢測確診應對能力的質疑時，陷入長達近20分鐘的沉默。最後，國會打破沉默，宣布結束上午的會議。

連日來，美國疾病預防與控制中心多次警告疫情在美國蔓延的風險，特朗普（Donald Trump）卻不斷表示「美國控制得很好」，「疫情對美國民眾構成的風險很低」，「它會消失。總有一天，它會像奇蹟一樣消失。」世界衛生組織（WHO）公布全球確診新冠肺炎3.4%的病死率時，特朗普卻憑「直覺」公開叫板：假的。「我看就不到1%。」他甚至沒搞清楚新冠肺炎與流感的區別，將新冠肺炎（corona virus）說成是「新冠流感」（corona flu）。

3月3日，美國衛生與公共服務部（HHS）助理部長卡德萊茨（Robert Kadlec）在美國參議院衛生委員會作證時說，「我們目前所需的口罩僅為爆發時的10% 。如果疫情變得嚴重，我們將需要35億個N95口罩，我們目前的儲備為3,500萬個。」在他的認知中，3,500萬除以35億等於10%。美國衛生與公共服務部3月4日不得不澄清：若新冠疫情在美國爆發，該國口罩的庫存僅能滿足大約1%專業醫護人員需求。

答非所問、無言以對、事實錯誤、互相矛盾......在位者對基本常識不熟悉不瞭解的情況在疫情拷問之下層出不窮。在國會問詢時官員無言以對，有個人能力的因素，也有疫情突如其來準備不足的因素，換句話說新的事態挑戰了原有的應對能力和框架。但在未知面前，民眾希望得到的是確切的答案。面對疫情官員要有靈活高超的應對經驗。不能很好應對的在位者值得同情，卻沒有機會得到原諒。

特朗普的情況和其他人又不同，他這樣的政客早就對信口開河習以為常，美國媒體已經疲於梳理總統的錯。他言論的所有出發點都和自己能否成功競選連任有關。他自恃能夠贏得選票、已經闖過彈劾案，無人可以對他問責，肆無忌憚。