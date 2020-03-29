自爆紐約或面臨封城　特朗普表演「愚蠢無極限」

有人指愛恩斯坦曾經如此區別天才與愚蠢：天才與愚蠢的差別在於，天才是有極限的。我們不知道愛恩斯坦曾否真的說過這樣的話。即使他曾說過這句話，我們也不知道他是否在美國這片土地上作出如此區分。不過，我們大概可以肯定的是，美國總統特朗普正以其獨有的方式去努力證明這句話沒有錯。

截至3月28日，美國全國新冠肺炎確診人數已超過12萬，而紐約州以其超過5.2萬個病例，成為特朗普口中的非常熱的「熱點」。而人們也開始關注紐約的「熱」會否傳到美國其他角落。

朝令與夕改

特朗普周六（28日）難得離開白宮，出行到維珍尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk Naval Station）為一艘將開往紐約的改裝醫療船送行。可能是因為行程而過於興奮，於白宮準備出發的特朗普在記者面前就口沒遮攔，突然提出要將紐約州、新澤西州與部份康涅狄格州（Connecticut）放入短期隔離裏面。

事出突然，連當天早上曾與特朗普通電話的紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）也表示，兩人在通話中並未有討論過類似的隔離或封城問題。科莫直指他不知道特朗普是什麼意思，表明他不認為封城可行，也不認為封城合法。

舒適號（USNS Comfort）設有12個手術室、1,000張病床，未來將幫助舒緩紐約醫療系統的壓力。（路透社）

到了周六傍晚，特朗普才澄清「隔離並非必要」。隨後，美國疾病控制與預防中心（CDC）就發出旅行建議，要求紐約、新澤西與部份康涅狄格三州民眾避免任何非必要的國內行程。有關建議將維持14天。

雖然特朗普口中的「隔離」最終在一天內弱化成「旅行建議」，可是在西方國家，類似的封城動作通常也以建議先行。因此，紐約如果疫情繼續惡化，並非沒有被封城的風險。

特朗普這一輪的朝令夕改，更是他抗疫愚蠢動作的又一低點。

自毀「封城」的愚蠢

首先，特朗普到了3月初才陸續理解到新冠疫情嚴重，因而迫不得已採取更為積極的抗疫救市政策。這是遲來比缺席為佳。不過，最終沒有缺席，卻不是可以經常遲到的理由。

其實早在24日和26日，佛羅里達州（Florida）與德克薩斯州（Texas）眼見紐約等地疫情嚴重，早已向紐約及其周邊兩州的訪客實施強制14天自我隔離令，以緩阻疫情從紐約傳入。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）曾因以「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號教導牙牙學語的兒子而聞名。（路透社）

由於無論封關、封城，還是隔離，時間愈早，效果愈佳。特朗普此刻才落實最輕度的旅行建議，可算是遲來之極，完全沒有汲取其疫情遲到超過一個月的教訓。

其次，從武漢到米蘭的封城經驗來看，當地民眾若知道封城將至，不少人將會盡快離開以免被封。特朗普先言封城，其後卻只推出一個旅行建議，可算是最差的封城政策示範：無論是旅行建議，還是封城，目的就是要盡力阻止人們從被封的地區向外流，如果政府作出旅行建議而不承諾不會封城的話，人們就會擔心封城將至，因而趕快逃到國內他處，反而增加了疫情傳播的風險；如果政府確實要封城，卻在未有具體實質措施封阻人流之前讓封城的消息散播出去，同樣的情況也會發生。

紐約民眾仍有外出到公園草地晒晒太陽。（路透社）

特朗普周六先「放風」、再暫且收回封城說法，是將紐約封城可預期的正面效果減至最低的動作。考慮到此刻世界各國已有不少封城經驗，特朗普此舉真可說是「能人之所不能」。

最後，特朗普作為一國元首，竟然也藉其封城倡議挑起地域矛盾。他說：「佛羅里達州的人正面對很多問題，很多紐約人正在南下。我們不要這樣。」值得留意的是，作為大半生紐約人的特朗普去年底才剛將其戶籍轉到佛羅里達州，因此他的「我們」就很容易被有心人理解為佛州人不要紐約人來傳播病毒的說法。

一國有地域矛盾實屬常事，而佛州與紐約向來也沒有諸如意大利北部與南部的歷史性對立。不過，連曾經主張意大利北部獨立的意大利聯盟黨（Lega），也因該黨走上全國性政壇已絕口不談獨立主張，特朗普作為全體美國人的領袖，竟然有心或無意地說出一些可以挑動地域矛盾的話，也確是讓人目瞪口呆，對他自己以及其政黨的選舉也難見助益。

特朗著此等怪異行為到底是出於預先計算，還是即席之作，我們無從得知。不過，周六的「紐約封城驚魂」可算是特朗普抗疫做法的另一低點。