疫情催生新討論　「脫鈎」和「去中國化」的前提

脫鈎，這個概念早在2019年中美貿易戰期間便被廣泛討論，意指切割兩個經濟體之間的關係。在此次新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，各國口罩、呼吸機、防護服等抗疫物資異常短缺的窘狀，令多個國家皆發出了「製造業回流」的呼喊。

恰如貿易戰未能對中美經濟造成明顯衝擊，疫情卻令兩國乃至全球經濟陷入停擺，這個新冠病毒，也令人們更為嚴肅地評估「脫鈎」之前景，考慮潛在措施。

疫情之下，各政府都陸續推出救市刺激計劃。4月7日，日本經濟產業省亦推出總額高達108萬億日元（約7.6萬億港元，約佔日本GDP兩成）的抗疫經濟救助計劃，其中一項規模2,435億日元（約17.5億港元）的「改革供應鏈」內容即刻引發各界關注。

該筆款項包括用於資助日本企業將產線遷回日本本土的2,200億日元，以及用於資助日本公司將工廠轉移至其他國家，以實現生產基地多元化的235億日元。這受到媒體廣泛關注，彭博社4月8日發表「日本政府將資助企業將產能撤離中國」（Japan to fund firms to shift production out of China）一文，被廣泛轉載。

無獨有偶，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）4月9日在接受採訪時提及美國政府讓美國企業回流的政策，表示我們可以有很多種方法，例如美國政府可以對美企從中國遷回美國所發生的所有成本，在當年進行100%的當期費用化處理（100% immediate expensing），也即允許企業將這包括廠房、設備、知識產權、搭建、翻新在內的支出項目作為費用，在財務上對這部分金額進行稅前列支，抵扣應繳稅款總額，減少稅負，「我們希望更多的美國公司回到美國」。

世界第三大和世界最大經濟體同時頒出類似政策，儼然為外資撤離中國吹起號角。這也就值得我們進一步分析現況。

4月9日，庫德洛在白宮接受媒體訪問。（Getty）

日本及東亞的製造業前景

首先看日本。在日本政府這份「新型冠狀病毒傳染病緊急經濟對策」文件中未提及「中國」二字，關於日本企業供應鏈改革的部分，主要是支持日本企業將產能搬回國內，或者是向東盟國家分散。

觀乎亞洲供應鏈現況，中國是日本、韓國、東盟的第一大貿易夥伴。隨着中國製造業升級，部分產業將向東南亞等國轉移，尤其是下游組裝部門。但是，東南亞國家有限的勞動力規模使得他們無法形成一個完整的產業鏈，不得不依賴從中國進口。

因此，未來數年將發生的情況既可以說是「部分產業從中國轉移至東盟等國」，但更準確地講，是地區供應鏈體系變得更為緊密。以中國為軸心的亞洲上下游產業鏈，將進一步強化，亞洲地區在全球產業鏈的地位更加鞏固。

美國產業回流的前提

再看美國，白宮鼓勵美資企業將工廠回遷至美國本土，值得肯定，這將是解決美國實業空心化、失業率高企等問題的關鍵方法。問題在於，願景很好，實現起來很難——目前美國綜合製造的成本遠高於中國及東南亞國家，這不僅是因為人工費用，也是因為美國缺乏對應的製造業人才及配套產業鏈。

3月30日，美國戶外家具製造商NorthCape位於芝加哥的工廠轉為生產個人防疫物資。（Getty）

孕育一條完整產業鏈需要經年累月的投入和精力，且在此過程中需要有大量的成本投入，務必需要有幾個前提，包括企業放棄追求利益最大化，又或是由政府承擔這部分投入成本，乃至直接以政令將實業限制在國內。這在美國皆萬難實現。

更為關鍵的是，中國同時也是全球最大的消費市場。對於企業來說，生產靠近市場往往更具競爭力。因此，對於美資企業來說，100%的稅項減免固然有吸引力，卻依舊不如直接依賴中國產業鏈。

目前，這只是庫德洛的個人建議，尚待政府落實為政策。「中美經濟脫鈎」依舊只是一個落實可能性較低的概念。其實，在過去幾年中，美國也一直在推動「製造業回流」，但是實際上收效甚微。歸根結柢，更多美資企業仍然以自身利潤而非國家利益出發。

企業並不想回遷

相較於日本的情況，美國與中國之間還夾雜了太多大國博弈等政治維度，中美兩國的產業結構更多受到政治及輿情因素影響。那麼，美國企業當下又是怎樣態度？

白宮白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro，右）3月27日在白宮例行記者會上發言。納瓦羅是白宮內有名的對華鷹派，主張「中美脫鈎」。（Getty）

3月25日，美中貿易全國委員會發布一項問卷調查，該調查於2020年3月14日至18日進行，共有119家會員企業代表參與。絕大多數受訪美國企業表示其中國業務盈利，且中國業務收入在過去一年繼續增長。值得注意的是，對於「中國業務是否盈利」這一問題，有97%的受訪美企連續在2018年和2019年的兩次調查中表示盈利，為2010年以來的最高比例。美中貿易全國委員會調查還顯示，76%的企業對中國市場業績的前景感到悲觀，然而只有3%的企業表示正考慮將全部或部分產能遷出中國。

美中貿易全國委員會大約有220名成員，包括波音、沃爾瑪、亞馬遜、通用汽車等知名企業。

事實上，在中美貿易戰最為激烈的2019年里，多個美國企業投資的標誌性工程是在這一年敲定：美國最大石油公司埃克森美孚公司（ExxonMobil）決定出資100億美元在廣東建設大型獨資石化項目；特斯拉（Tesla）的上海超級工廠動工，現已正式投產；福特（Ford）宣布未來五年，在中國投資114億用於研發，以適應中國消費者的需求……

經過多年的產業集群深耕，中國現在有成熟的產業鏈集群、有最大的消費市場，且社會穩定，只要資本逐利，就很難轉移，這並不是個別政治領袖發表意見就可以改變的。

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難以放下的「自由市場」的執念

當下，3月以來，各國政府為了挽救本國經濟，都在紛紛釋放各種資源，不斷向市場注入流動性。當大量資金進入全球市場後，除了部分財政性資金可以用來購買抗疫物資，解決本國民眾的生活問題，此外大部分資金還是金融性資金。

這意味着什麼？意味着這些資金必然要追求回報率。從全球來看，能夠接納這部分資金，並滿足投資方回報需求的市場並不多。中國市場是目前疫情控制的最好、也是投資風險最小的地方，未來一段時間，全球流動性資金湧向中國市場，恐怕反而會是大概率事件。

如今，各國政府皆肩負重大壓力抗擊新冠肺炎疫情，並且採取提振措施，為國民生計及企業正常運轉提供緩衝，乃至譬如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）那樣，強調「我們必須將某些商品和服務置於市場法規之外」，將關鍵產業回流至國內。

與此同時，美國方面既因為既有的中美結構性衝突，又由於美國正邁入2020總統大選，「中國問題」必然會一再被輿論、政界借題發揮，「脫鈎」、「去中國化」這種議題，也都會一再出現。這是很容易理解的。

但九層之台起於壘土，冰封三尺非一日之寒。正如數十年前全球企業湧入中國，隨着中國的產業升級，產業鏈結構必然還會再發生轉變。但沒必要過度討論「去中國化」的前景，只要美國等國社會依舊將「自由市場」奉為圭臬，並追求利益最大化，那麼「中美脫鈎」便難以成為現實。