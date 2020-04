疫情催生新討論　「脫鈎」和「去中國化」的前提

脫鈎,這個概念早在2019年中美貿易戰期間便被廣泛討論,意指切割兩個經濟體之間的關係。在此次新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情期間,各國口罩、呼吸機、防護服等抗疫物資異常短缺的窘狀,令多個國家皆發出了「製造業回流」的呼喊。

恰如貿易戰未能對中美經濟造成明顯衝擊,疫情卻令兩國乃至全球經濟陷入停擺,這個新冠病毒,也令人們更為嚴肅地評估「脫鈎」之前景,考慮潛在措施。

疫情之下,各政府都陸續推出救市刺激計劃。4月7日,日本經濟產業省亦推出總額高達108萬億日元(約7.6萬億港元,約佔日本GDP兩成)的抗疫經濟救助計劃,其中一項規模2,435億日元(約17.5億港元)的「改革供應鏈」內容即刻引發各界關注。

該筆款項包括用於資助日本企業將產線遷回日本本土的2,200億日元,以及用於資助日本公司將工廠轉移至其他國家,以實現生產基地多元化的235億日元。這受到媒體廣泛關注,彭博社4月8日發表「日本政府將資助企業將產能撤離中國」(Japan to fund firms to shift production out of China)一文,被廣泛轉載。

無獨有偶,白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)4月9日在接受採訪時提及美國政府讓美國企業回流的政策,表示我們可以有很多種方法,例如美國政府可以對美企從中國遷回美國所發生的所有成本,在當年進行100%的當期費用化處理(100% immediate expensing),也即允許企業將這包括廠房、設備、知識產權、搭建、翻新在內的支出項目作為費用,在財務上對這部分金額進行稅前列支,抵扣應繳稅款總額,減少稅負,「我們希望更多的美國公司回到美國」。

世界第三大和世界最大經濟體同時頒出類似政策,儼然為外資撤離中國吹起號角。這也就值得我們進一步分析現況。

4月9日,庫德洛在白宮接受媒體訪問。(Getty)

日本及東亞的製造業前景

首先看日本。在日本政府這份「新型冠狀病毒傳染病緊急經濟對策」文件中未提及「中國」二字,關於日本企業供應鏈改革的部分,主要是支持日本企業將產能搬回國內,或者是向東盟國家分散。

觀乎亞洲供應鏈現況,中國是日本、韓國、東盟的第一大貿易夥伴。隨着中國製造業升級,部分產業將向東南亞等國轉移,尤其是下游組裝部門。但是,東南亞國家有限的勞動力規模使得他們無法形成一個完整的產業鏈,不得不依賴從中國進口。

因此,未來數年將發生的情況既可以說是「部分產業從中國轉移至東盟等國」,但更準確地講,是地區供應鏈體系變得更為緊密。以中國為軸心的亞洲上下游產業鏈,將進一步強化,亞洲地區在全球產業鏈的地位更加鞏固。

美國產業回流的前提

再看美國,白宮鼓勵美資企業將工廠回遷至美國本土,值得肯定,這將是解決美國實業空心化、失業率高企等問題的關鍵方法。問題在於,願景很好,實現起來很難——目前美國綜合製造的成本遠高於中國及東南亞國家,這不僅是因為人工費用,也是因為美國缺乏對應的製造業人才及配套產業鏈。

3月30日,美國戶外家具製造商NorthCape位於芝加哥的工廠轉為生產個人防疫物資。(Getty)

孕育一條完整產業鏈需要經年累月的投入和精力,且在此過程中需要有大量的成本投入,務必需要有幾個前提,包括企業放棄追求利益最大化,又或是由政府承擔這部分投入成本,乃至直接以政令將實業限制在國內。這在美國皆萬難實現。

更為關鍵的是,中國同時也是全球最大的消費市場。對於企業來說,生產靠近市場往往更具競爭力。因此,對於美資企業來說,100%的稅項減免固然有吸引力,卻依舊不如直接依賴中國產業鏈。

目前,這只是庫德洛的個人建議,尚待政府落實為政策。「中美經濟脫鈎」依舊只是一個落實可能性較低的概念。其實,在過去幾年中,美國也一直在推動「製造業回流」,但是實際上收效甚微。歸根結柢,更多美資企業仍然以自身利潤而非國家利益出發。

企業並不想回遷

相較於日本的情況,美國與中國之間還夾雜了太多大國博弈等政治維度,中美兩國的產業結構更多受到政治及輿情因素影響。那麼,美國企業當下又是怎樣態度?

白宮白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅(Peter Navarro,右)3月27日在白宮例行記者會上發言。納瓦羅是白宮內有名的對華鷹派,主張「中美脫鈎」。(Getty)

3月25日,美中貿易全國委員會發布一項問卷調查,該調查於2020年3月14日至18日進行,共有119家會員企業代表參與。絕大多數受訪美國企業表示其中國業務盈利,且中國業務收入在過去一年繼續增長。值得注意的是,對於「中國業務是否盈利」這一問題,有97%的受訪美企連續在2018年和2019年的兩次調查中表示盈利,為2010年以來的最高比例。美中貿易全國委員會調查還顯示,76%的企業對中國市場業績的前景感到悲觀,然而只有3%的企業表示正考慮將全部或部分產能遷出中國。

美中貿易全國委員會大約有220名成員,包括波音、沃爾瑪、亞馬遜、通用汽車等知名企業。

事實上,在中美貿易戰最為激烈的2019年里,多個美國企業投資的標誌性工程是在這一年敲定:美國最大石油公司埃克森美孚公司(ExxonMobil)決定出資100億美元在廣東建設大型獨資石化項目;特斯拉(Tesla)的上海超級工廠動工,現已正式投產;福特(Ford)宣布未來五年,在中國投資114億用於研發,以適應中國消費者的需求……

經過多年的產業集群深耕,中國現在有成熟的產業鏈集群、有最大的消費市場,且社會穩定,只要資本逐利,就很難轉移,這並不是個別政治領袖發表意見就可以改變的。

難以放下的「自由市場」的執念

當下,3月以來,各國政府為了挽救本國經濟,都在紛紛釋放各種資源,不斷向市場注入流動性。當大量資金進入全球市場後,除了部分財政性資金可以用來購買抗疫物資,解決本國民眾的生活問題,此外大部分資金還是金融性資金。

這意味着什麼?意味着這些資金必然要追求回報率。從全球來看,能夠接納這部分資金,並滿足投資方回報需求的市場並不多。中國市場是目前疫情控制的最好、也是投資風險最小的地方,未來一段時間,全球流動性資金湧向中國市場,恐怕反而會是大概率事件。

如今,各國政府皆肩負重大壓力抗擊新冠肺炎疫情,並且採取提振措施,為國民生計及企業正常運轉提供緩衝,乃至譬如法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)那樣,強調「我們必須將某些商品和服務置於市場法規之外」,將關鍵產業回流至國內。

與此同時,美國方面既因為既有的中美結構性衝突,又由於美國正邁入2020總統大選,「中國問題」必然會一再被輿論、政界借題發揮,「脫鈎」、「去中國化」這種議題,也都會一再出現。這是很容易理解的。

但九層之台起於壘土,冰封三尺非一日之寒。正如數十年前全球企業湧入中國,隨着中國的產業升級,產業鏈結構必然還會再發生轉變。但沒必要過度討論「去中國化」的前景,只要美國等國社會依舊將「自由市場」奉為圭臬,並追求利益最大化,那麼「中美脫鈎」便難以成為現實。