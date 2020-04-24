【新冠肺炎】被自由市場規則奪走的美國企業救命錢

4月下旬，新冠病毒在美國的疫情仍在進一步擴大，截至4月23日，染疫患者累計已逾85萬人。面對疫情重創美國經濟的現狀，美國參議院曾在3月26日凌晨時分緊急通過了總額高達2萬億美元的經濟刺激法案，試圖藉助資本的力量救市。

僅僅過了一個月，這份總額相當於美國政府半年預算的計劃就開始出現疏漏。其中一份旨在向美國中小企業提供幫助，總額度達3,490億美元的貸款項目的事與願違尤為突出。

當下，美國員工不足500人的企業共有約3,000萬家（其中不乏空殼公司），總僱員人數約為6,000萬，佔美國勞動力的36.5%。他們是希望儘快得到救助的。特朗普（Donald Trump）當局也藉助美聯儲發放了巨量的貸款。但在遵循自由市場遊戲規則的美國，資金流動和此後的銀行操作正讓疫情下苦苦求生的美國中小企業感受到另一層致命危機。

4月20日後，包括《紐約時報》、《金融時報》在內的很多媒體都發現，美國當局從3日開始放開申請，原計劃發放十週，由美國小企業管理局（SBA）擔保，由美聯儲鼓勵，由美國各大商業銀行提供的「無追索權貸款」，即總額3,490億美元的中小企業「薪水保護計劃」（PPP）救助貸款，僅用13天就被支領一空。而其中相當數量的款項就流入了大企業手中。

不可否認，在PPP項目給4,975家企業發放的170萬筆貸款中，約有74%的貸款項目低於15萬美元，這意味着該項目的確幫助到了一些危機下的中小企業。但這對於更多工人瀕臨失業、身處倒閉邊緣的美國中小企業仍是意義有限的。在資本、市場與美國客觀環境下作用下，原意撥給中小企業的救命款項，最終反而流向大型企業的「優質資產」之情況，在所難免。

首先，PPP的推動本身是各大利益集團積極遊說的結果。如美國「全國餐飲業行業協會」（NRA）是推動PPP項目的有力遊說者之一，該協會曾在3月18日向美國總統特朗普、國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等人寫信求情。包括NRA在內，美國建築、科技、醫療保健、酒店等各個企業協會積極活動，最終逼出了美國2萬億美元的救市方案。

其次，PPP的相關法令在制定之初就留下了伏筆。它儘管規定單筆貸款的上限不得超過1,000萬美元，申領貸款企業的淨資產不得超過1,500萬美元，近兩財年的平均淨收入不得超過500萬美元。但美國大企業仍有手段從中攫取利益。

SBA在PPP項目的相關法案中不僅留下了「酒店和餐飲業中，有一個以上實體經營場所的企業，只要每個場所僱員不超過500人，也適用申領」的漏洞，還規定聯盟內「加盟經驗」（affiliate）的企業實體可以作為單獨貸款人申領款項，這使得大型企業集團與可以藉此名正言順地領取用於小企業紓困的貸款。事實上，正是代表這些大公司的遊說集團推動在法案中加入了有關條件。

美國總統特朗普對該國新冠疫情貧富有別的發言至今仍振聾發聵。（美聯社）

再次，PPP項目「無追索權貸款」項目的特性，也讓美國大企業可以借「優質資產」為擔保，依靠金融機構的合作先行取得貸款款項。為此，在4月19日，美國的小企業主們已經把富國銀行、美國銀行、摩根大通等權威金融機構告上法庭。

在這場訴訟中，原告抱怨數以千計的美國小企業試圖申請SBA授權的PPP貸款一無所獲，由富國銀行等機構經手的大型企業貸款卻能優先得到處理。於是，數千萬本該為小餐館續命的資金，就落到了這些更能承受風險的大公司腰包中。

的確，某些大企業不知是出於良心發現，還是單純為提高知名度，抑或為規避風險，開始從4月19日開始退還貸款，但他們上繳的數量是有限的。如在全美擁有168家連鎖店，淨資產4.33億美元的快餐連鎖品牌昔客堡（Shake Shack）公司就退還了一筆1,000萬美元的貸款。但這在PPP項目的170萬筆貸款款項中終究不值一提。

於是，儘管美國當局還計劃在未來力推另一個總額4,840億美元的中小企業援助項目，但在相似機制下，市場的意志可能就已經決定了一切，在疫情仍在持續之際，這很容易讓外界會想到特朗普總統有關美國「富人優先」的那句名言：也許，這就是人生吧。