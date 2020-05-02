被中國點名批評也是蓬佩奧政治生存術

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月末被中國政府多次點名批評，但即便如此，他的言行並沒有收斂，依然在疫情問題上將病毒政治化，指控中國隱瞞數據，並開始配合美國國會，堅持調查中國。4月29日，蓬佩奧再次強調，他對中國的病毒實驗室感到憂慮，全球需要徹底調查病毒是如何從中國傳播開來的。

中國政府多次點名批評他其中一層意思是：在全球大流行背景下，外交官應該發揮團結國際社會、協調國際醫療資源、協助疫情國家抗疫的作用，而不是在全球範圍內挑撥離間，製造分裂話題。雖然蓬佩奧的態度有所微調，表示願意接受中國的醫療物資援助，但他又會借疫情指控中國欺負「周邊」，頻繁借香港、南海和台灣話題施壓中國。

作為一名特工出身的國務卿，蓬佩奧對華意識形態歧視極為濃厚，不太可能因為中國政府的批評而改變自己的態度。這是因為他的「反華」立場或者圍繞這種立場的自我包裝，就是他當前鞏固在特朗普（Donald Trump）政府內部權力地位的護身符。

如果沒有這場疫情，蓬佩奧就沒有足夠的發揮空間。疫情爆發前，特朗普重視的美中貿易談判當中，貿易幕僚處於美中關係的主導地位，而蓬佩奧處於邊緣化角色。即便是特朗普尋求的同朝鮮領導人金正恩的再次會晤，蓬佩奧也面臨溝通不力的指責。當時有分析說，蓬佩奧已經「得罪」了特朗普最想交好的兩個國家。

疫情的爆發改變了特朗普的執政方向，也挽救了蓬佩奧的政治生命。在大選年，為了疫情防控下的「維穩」工作，特朗普不太可能裁人。衛生部長阿扎（Alex Azar）可能被開除的消息一經曝光，特朗普立即打消了這個念頭，因為他的執政和競選團隊擔心，此時換人只會亂上加亂。

為了尋求連任，特朗普也需要蓬佩奧在模糊邊緣「兼職」為自己連任競選服務。共和黨全國委員會（RNC）一份建議「攻擊中國」的競選備忘錄被特朗普政府採納，就離不開蓬佩奧的推波助瀾。蓬佩奧很清楚，特朗普需要一個外部藉口，轉移國內選民對聯邦政府疫情防控不力的關注度，而自己作為首席外交官，就自然是最合適的人選。所以，即便是負責總體疫情防控的副總統彭斯（Mike Pence）多次稱讚中國疫情防控的「透明度」，蓬佩奧也不怕唱反調。

蓬佩奧這樣做一方面是因為他本身對中國政制存在既有的不認可，對中國日益逼近美國的國力抱有敵意，另一方面也是他甘願充當靶子。正如《華盛頓郵報》社論版副總編輯迪爾（Jackson Diehl）所說，蓬佩奧對北京的指控毫無意義，他的這種做法主要就是為了取悦他的老闆特朗普。

3月和4月，中國國務委員楊潔篪曾先後兩次和蓬佩奧通話，但都無果而終。通話後，蓬佩奧反而變本加厲，頻頻指責和攻擊中國「隱瞞事實」，甚至宣稱要對中國「追責」。從中國官方節目《新聞聯播》發表短評，否定其「國務卿」能力就可以看出，中國在官方層面可能暫時放棄了同蓬佩奧的信息溝通。

眼下，聯邦政府對新冠肺炎疫情防控的不力和病亡人數的增多，促使特朗普更多地轉向蓬佩奧所堅持的「劇本」。至少從輿論宣傳上來看，很多蓬佩奧的言行，都逐漸被特朗普採納。比如，特朗普已要求美國情報機構調查世界衛生組織（WHO）和中國是否「隱瞞」疫情數據，並在4月末首次提到「中國做出賠償」的言論。可見，蓬佩奧今後一段時間，或者至少在大選前，還會有更多發揮空間。