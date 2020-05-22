【美國對華戰略方針】特朗普的一份「述職報吿」

特朗普（Donald Trump）政府對華的敵意不斷提升。5月20日，白宮公布了一份長達16頁的《美國對中國的戰略方針》（United States Strategic Approach to The People's Republic of China）報吿。在報吿中，白宮承認過去幾十年的對華接觸政策失效，並表示將採取全面施壓的方式，遏制中國的擴張。

特朗普政府分別在2017年12月和2018年1月發布過《國家安全戰略報吿》和《國防安全戰略報吿》，相較於中國只是作為這些報吿中的部分內容出現，白宮此次專門發布對華策略報吿，針對性意味非常之強烈。

承襲與擴充

此次報吿的整體基調是抨擊中國，認為中國在經濟、價值觀和安全方面對美國形成挑戰。這與《國家安全戰略報吿》和《國防安全戰略報吿》中對中國的評價是同樣的，認為美國正在面臨來自中國、俄羅斯等的政治、經濟和軍事挑戰。

特朗普政府在此前的兩份戰略報吿中將中國定位為「戰略對手」，此次的報吿中沿襲了這樣的定位，比如在引言部分出現的「為應對北京的挑戰，本政府對華採取了競爭性的方針」，「（美國）要在與中國的戰略競爭中取勝，需要與多個利益相關者合作」。

《國家安全戰略報吿》中的四大支柱——保護美國國土安全、促進經濟繁榮、以實力維持和平以及擴大美國影響力——也體現在了此次對華報吿中。

具體來看，此次報吿詳細列舉了中國給美國帶來的挑戰，既有經濟層面的，比如中國「知識產權盜竊」、經濟改革不徹底等，也有安全層面的，比如指責中國在黃海、東海、南海、台灣海峽、中印邊境採取的「恫嚇」行為。

這些內容是對此前兩份報吿的細化與擴充，《國家安全戰略報吿》中亦提到了中國的基建投入、知識產權問題。《國防戰略報吿》中也認為， 中國正利用其軍事現代化、影響力行動和掠奪式的經濟活動來脅迫鄰國，重塑對其有利的印太地區秩序。

時機敏感

白宮的此次對華報吿是對此前報吿的擴展，總體上並未有新的對華強硬實質性政策或者舉措。但針對中國發布這樣的報吿就顯得意義不同尋常。

有美國官員向《華盛頓郵報》透露，在新冠肺炎（COVID-19）爆發之前，特朗普政府就起草了本次報吿。在報吿發布之前，美國政府相關的每個機構都對報吿表示支持。

由此可見，特朗普選擇在這個時間點公布報吿顯然是經過考量的。

距離美國2020年總統大選只有半年的時間，共和黨和民主黨兩黨的鬥爭更加激烈。兩黨在紛爭之中都選擇了同一個策略——攻擊中國。民主黨總統候選人、美國前副總統拜登（Joe Biden）的高級顧問已經透露了拜登的選舉策略：指責特朗普對中國「放話硬，行動軟」，並將自己包裝成一位對華強硬人士。

共和黨同樣如此，尤其是在特朗普抗擊新冠肺炎疫情不力的情況下，中國更成為他們轉移國內批評的壓力。

特朗普與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次將疫情推到中國身上，「新冠病毒源起中國」「向中國索賠」，不斷渲染中國「責任論」。

此前，共和黨參議院全國委員會被曝已向競選機構發送長達57頁的備忘錄，建議共和黨候選人通過積極攻擊中國來應對疫情。5月7日，共和黨成立「中國特別工作小組」，以應對「中國對美國各個層面的挑戰」。

美國軍艦繼續巡航南海、蓬佩奧5月20日祝賀蔡英文連任台灣總統、5月21日美國對台1.8億美元軍售等等，都說明共和黨正在與民主黨競賽，比誰對華更強硬。

在這樣的大背景之下，即便此次的報吿既是美國對華態度愈發直接，愈發主張競爭的表現，也是特朗普政府的一份「述職報吿」，大有將自己所帶來的轉變和作為呈現給各界顯示之意。

危險的信號

從現實的角度來看，此次對華報吿是特朗普迎合國內政治生態的一步。但它傳遞的不友善姿態更應該注意。

中美結構性矛盾愈發突出，兩國爆發的貿易戰使得美國政府形成了對華強硬的共識。美國大選臨近，美國遲遲難以控制疫情，這使得美國對華敵意不斷被強化。美國以報吿這樣正式的文件來公布對華策略，如此詳細、清晰地列出美國眼中的中國威脅，意味着美國已經從頂層定下了對華的整體策略。

美國不斷感受到來自北京的威脅，它正在從各個層面誇大中國在美國政治生態中的角色。當美國自認為以往採取的策略失敗，我們不得不要問：什麼才會是美國認為的成功對華策略？美國接下來採取對華更為激進、更為對抗的策略勢必引發北京的激烈反彈，中美關係接下來會走向何方？