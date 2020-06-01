【港版國安法】關切的日本就香港問題與美國拉開距離

中國全國人民代表大會已經結束數日，但「港版國安法」在國際場上所引發的輿論風波仍在繼續。西方各國在這場風波中行為各有差異。其中最突出的莫過於日本與美國等西方大國的距離似乎在逐漸加大，東京的不安也在逐漸加深。

5月28日，「港版國安法」甫一通過，英國、美國、澳洲、加拿大四國外長就聯袂發布了譴責北京的聯合聲明。24小時後，美國總統特朗普（Donald Trump）又發表講話，宣布擬取消香港有別於中國內地的「單獨的海關和旅遊地區所享有的優惠待遇」，在當天的演講中，特朗普並未談及更多細節，但他已威脅要採取「強有力」、「具有重大意義」的行動。

不同於美國、英國、澳洲以及加拿大外長對北京拋出「譴責」等強硬言論。日本方面的表態是温和且簡短的。其核心始終立足於「憂慮」這一點上。

5月28日，日本外務省發言人大鷹正人發表聲明，提出了三點內容。這三點是東京對香港問題的唯一官方立場。

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1、日方強調了對「港版國安法」決議通過後的嚴重關切（seriously concerned）態度。 2、日方認為香港是日本極為重要（extremely important）的夥伴，日港之間有密切的經濟關係和人員往來。日本一貫注重在「一國兩制」框架下，維持香港歷來的自由與開放的體制和民主、穩定的發展。 3、日方已向中方傳遞立場，日本將謹慎關注香港相關發展。日本將與其他國家合作，以適當方式（appropriate manner）應對局面。

此後72小時間，日本外務省事務次官秋葉剛男、外務大臣茂木敏充、日本官房長官菅義偉等人先後在記者會等場合複述了這三點內容。到5月29日，仍有記者向茂木敏充繼續追問，對此，茂木繼續強調東京的「深度關切」，再次複述了這一系列官方立場。除此之外，東京方面在「港版國安法」問題上就沒有其他的內容了。

東京在香港問題上強調「關切」態度是長期而一貫的立場。2014年「佔中」風波期間，日本副官房長世耕弘成等人即強調了日本的「關切」（concern）。2019年，面對示威風波加劇，日本首相安倍晉三亦稱「感到非常關切」。這一局面與日、港經濟聯繫有關。

日、港雙方從1997年到2011年一共簽署了四項協定，其中最重要的莫過於1997年簽署的《日本國政府與香港政府關於促進和保護投資協定》。這也是日本在香港的最大利益點。

美國總統特朗普的涉港問題發言並沒有改變東京方面的思路。（路透社）

據日本貿易振興機構（JETRO）數據統計，1997年時，日本對香港直接投資約為175.5億美元，在這一協定確保下，港、日間的投資、經濟活動得到繼續發展。香港也在日本經濟中佔有一席之地。但自2014年日本在港投資達到歷史最高點，即304億美元之後，便逐年下降，到2019年降至242億美元。

目前，在香港的外資企業中，日本企業仍為最多。據香港特區政府資料，進入香港並設置辦事處的日本企業在2019年有1,413家，較之2018年增加20家。有750家日本企業專門設立香港總部，其業務聚焦在飲食、零售業上。這與2007年以後，香港成為日本全球最大的農林水產品和食品出口市場密切相關。香港遊客也是日本重要的旅遊資源，每年約有20多萬港人來日本旅遊。因此日本無疑希望香港局勢能夠穩定，以保障日本在港經濟利益。

2020年的新冠疫情讓日本喪失了幾乎99.9%的遊客。在2018年時，日本的旅遊收入約為452億美元。同期日本對香港投資約為257.7億美元。香港對日本經濟的重要性由此可見一斑。（Getty）

東京在日中關係和日美關係上的考量也使之在香港問題上心存憂慮，並對美國有所提防。自特朗普政府於2018年指責「日本對美貿易不公平」，並就2018年美國對日本貿易赤字為580億美元向東京施壓後，東京方面正愈發體會到美國身為盟友卻難以提供可靠保障的趨勢。

但東京仍在美國軍事政治影響之下，東京也需盡到自己的義務。這使得東京即便不情願，也必須跟隨美國立場。但是，以貿易問題為例，安倍有心以日中關係為談判籌碼，借中國的巨大市場，在汽車關税等問題上與美國討價還價，這也顯示東京一方面不至於和華盛頓分道揚鑣，另一方面也因自身利益問題，與美國有諸多差異。香港問題同理。

另外，日本的憂慮還與美國政治環境的晦暗不明有關。特朗普政府近期的很多發言表態皆關乎2020美國選情，特朗普針對香港、疫情、民主黨的各種發言，在未來數月都將與11月的大選綁定。世界各國包括日本在內，也都在研判特朗普政府基於選情的下一步動作。這種不確定性進一步加重了東京的不安。也讓日本繼續對美國採取着若即若離的態度。