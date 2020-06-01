【美國示威】不要對美國冷嘲熱諷

弗洛伊德（ George Floyd）之死引發的示威抗議正在向暴力打砸搶燒升級。從西岸的洛杉磯到東岸的紐約，全美遍地烽火。示威者焚燒警車樓房、搶劫商店、搶奪警察槍械；警察射擊橡膠子彈並揮舞警棍，使用催淚彈。煙霧與火焰中，警民對峙。

現在，示威者並未放棄包圍白宮、至少60名特勤人員在白宮執勤時受傷，據稱特朗普（Donald Trump）曾躲進地堡一小時，全美至少40城宵禁，5,000名國民警衛隊隊員出動。不少聲音認為，這是美國近半個世紀以來發生的重大種族暴力騷亂。

對於美國亂局，全球互聯網輿論充斥着對美國的冷嘲熱諷，將美國示威列為民眾不堪壓迫的正義之舉的不在少數，認為騷亂是美國自食惡果的也大有人在。一些媒體諷刺美國拘捕記者、暴力執法。一些媒體指責美國在明尼蘇達州事件和香港問題上抱持雙重標準。

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首先，正在發生的這場美國示威有正義的成分在。美國司法部長關於George Floyd之死以及騷亂的聲明也提到「美國社會對George Floyd事件的義憤，是真實的、是合情合理的。對於George Floyd的死亡，必須要追責，而且，目前我們正通過刑事司法系統的正常程序追責，無論是在州一級還是聯邦一級。該系統正以不同尋常的速度運轉。初步的指控已經提交。這一程序正在推進中。」

但是不得不承認，示威正在演變為暴力衝突，當公共及私人產業受到損壞。警察出動、國民警衛隊出動，這在任何國家來講都是維持秩序、保護財產的正常之舉。在各國的大規模示威中，示威者同警察的衝突從來都無法避免。逮捕示威者的事件屢見不鮮。2019年1月法國曾在全法範圍內部署了80,000人的安全部隊應對黃背心運動。2019年10月英國倫敦曾逮捕1,600多名環保示威者。

示威抗議是民眾表達立場的正當出口，當局出動執法人員維持秩序是正常的社會治理。在這一過程中，任何一方的不當行為都要受到懲罰。警察執法過度是警察的責任。暴力示威活動對社會造成危害也需要承擔法律後果。

環球時報一向以民族主義立場著稱。其總編輯胡錫進近日多次就美國騷亂發聲，指中國人有權將「美麗的風景線」的說法還給美國政客，中國人不需為其打圓場。（微博@胡錫進）

非裔受害者的權力需要得到維護，正義需要得到伸張，暴力違法事件也從來都不應被容忍，一切都要以法律為準繩。

美國一些政客曾經在涉華問題上發表過一些雙重標準的言論，人們也更應該以此為戒，不要採取雙重標準態度。發生在各地的暴力事件都不能被容忍，無論施暴者是公權力還是平民。公權力因其職責而被法律允許握有更多的武力，但在評估其邊界合適與否時，任何一方都不該流露出對濫用暴力的同情和支持。

當下亂局對美國控制疫情非常不利，問題發酵只會愈來愈嚴重。眼下之計需要將事態降温，支持美國儘快恢復社會秩序，支持美國徹查George Floyd之死。

沒有人能保證自身社會不發生示威。美國長期處於世界中央，其對他國內政的指點和干預，用得適當便是對民主及人性的支持，用得不好便是假借民主之名倒行逆施。如何把握尺度，是所有執政者的考驗。同理，在此過程中，堅定地秉持以人為本、反對濫用暴力的標準，並一以貫之，不因個人立場而採取雙重標準，才是處世之理。

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