英國為何在華為問題上屢次反覆？

英國在華為的事件上又出現了新的變化。

英國政府發言人6月1日對外界表示，目前華為能否繼續參與到英國的5G（第五代移動通訊）建設待定，英國需要就此前美國的新規做進一步的評估，以確定對英國5G建設的相關影響。與此同時，向來以發表激進且不實言論為名的美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）6月2日對英國議員表示，中國正試圖利用華為在英美之間挑撥離間。

從2018年年底開始，英國在華為問題上一直反反覆覆。自美國在2018年督促各國封殺華為之後，英國政府便在同年開始對華為進行審查。經過長達15個月的審查，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在2020年1月宣布，只要把華為的網絡份額限制在35%以內，將5G合同授予這家中國科技巨頭的風險就是可控的。

英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）2020年4月也表示，英國政府允許華為公司參與英國5G網絡建設的決定不會輕易更改，而且據他所知，政府也不會重新就該決定進行討論。

英國官員在今年5月曾與日本網絡設備供應商NEC和韓國網絡設備供應商三星電子（Samsung Electronics）就5G網絡設備供應事宜進行過磋商，這意味着英國政府對華為態度或已發生變化。（Reuters）

然而，就在麥克唐納作出「保證」後不到兩個月，英國6月初對華為的決定又出現了變化：就美國政府對華為制裁所產生的影響，英國國家網絡安全中心（NCSC）要進行進一步的評估工作。

時而決定放開，不再進行討論，時而又要進一步評估，英國在允許華為參與英國5G基建與否的問題上表現得十分糾結。那麼，英國到底為何糾結？分析認為，英國更多是在將「批准華為與否」作為籌碼，於英美自貿談判問題上向美方討價還價。

美國一直在國際上對華為圍追堵截，2019年5月，美國將華為及68家關聯公司列入實體清單。美國的制裁限制華為使用美國技術和軟件來設計其半導體。作為該國親密的傳統盟友，英國在這一問題上也一直受到美方的督促。

美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger，又譯波廷格）率領美國官員1月14日在倫敦會見了英國政府部長。在此期間，美國官員表示英國5G網絡中使用華為技術是「瘋狂的行為」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月29日也發聲批評英國允許中國華為公司參與修建英國部分5G網絡。他還警吿說，美國只會把信息傳給他所說的「可信網絡」。

3月，20名美國參議員組成的一個跨黨派小組呼籲英國逆轉其允許華為參與英國5G移動網絡建設的決定，強調該計劃帶來「重大的安全、隱私和經濟威脅」。

雖然英國一直強調華為問題不會影響英美兩國信息共享和盟友關係，但從美官員的表述可以看到，英國還是承受了來自美方的較大壓力。而英美兩國的關係既親密又特殊，也導致英國無法對美國的要求完全視若無睹。

不過，在「華為是否構成安全威脅」這個問題上，英國應該是國際之上最有話語權的國家。這是因為華為公司2010年便在英格蘭牛津郡班伯裏（Banbury）建立了網絡安全評估中心，專門負責分解並剖析在英國使用的硬件設備和軟件，一直按照英國的標準進行嚴格監測，英國國家網絡安全中心就曾表示：「英國監測華為的措施，是全球最嚴格且最嚴謹的」。基於此判斷，若是華為有安全問題，英國應該是華為最激烈的反對者。但從英國此前的舉動看，華為安全性問題在英國並不突出，換而言之，英國也十分清楚美國對華為的指控是出於政治操作而非安全原因。

中國通訊設備巨頭華為面臨美國政府的全方位堵截。（視覺中國）

此外，英國的反覆除了美國的壓力，更多的也是對自身利益的考量。英國已於2020年1月31日正式退出歐盟，進入了脱歐過渡期（至2020年12月31日結束）。在這一年的過渡期中，確保英國與美國、歐盟等其他主要貿易伙伴簽署自由貿易協議將是約翰遜政府最重要的任務。值得注意的是，英國與美國的自貿協議還未能落地，雙方的談判在近年5月時才正式啟動。

雖然兩國都希望能儘快達成協議，但英美之間本身就存在一些貿易齟齬，例如中美開打貿易戰，英國並不準備選邊站隊。英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce）就曾表示：「關税不利於自由貿易，而我們英國人篤信自由貿易。它根植於我們的歷史，嵌刻在我們的基因裏。美中之間的糾紛應該由他們自己解決。」

此外，英國和美國、歐盟之間的飛機零部件補貼爭執也導致了針鋒相對的關税戰。還有農副產品的安全標準。美國一直希望農產品和肉類製品能享受完全的英國市場準入，但英國敵視轉基因糧食作物，也不能接受美國養殖業給肉禽用抗生素、給牛打激素的做法。再加上疫情的爆發衝擊了全球經濟，這一定程度上加大了談判的難度。

可以說，美英遲早會達成自貿協議，這毫無疑問。談判的關鍵在於該份協議最終究竟對誰更有利。而英國此時在華為上的反覆，本質上也是想以此事件作為與美國自貿談判的籌碼，為英國迎來更多的美國讓步。換而言之，英國就華為問題的決斷，與英美貿易的進展密切相關，而反覆表態也將成為英國在該問題上的常態。